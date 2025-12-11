  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震撼彈

11/12/2025

　　鷹派減息？不，是鴿聲嘹亮－－聯儲今年最後一次議息，不單一如預期減息25基點，並重啟技術性擴表每月400億美元，股債聞聲起舞。最值留意的是，繼8月Jackson Hole央行會議點名勞動力市場「奇怪的平衡」後，鮑威爾最新投下震撼彈，警告「就業數據可能遭嚴重誇大」。

 

減息+買債，2019年「錢荒」可鑒


　　 　 
　　10月被鮑威爾稱為「非板上釘釘」的減息「三連」，周四（11日．本港時間）凌晨仍如期而至，聯邦基金利率隨之降至3.5%-3.75%的三年最低。緊接本月1日結束縮表，聯儲並宣布周五（12日）起重啟購債，每月買入短期國債400億美元，以維持充裕的準備金供應。

 

 

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震撼彈

緊接本月1日結束縮表，聯儲並宣布周五（12日）起重啟購債，每月買入短期國債400億美元。

 

 

　　從結束縮表到重新擴表，「急轉彎」相隔僅短短一個多星期，幾乎可謂昨日重現。回想2019年，聯儲於8月結束持續22個月的縮表，銀行體系準備金規模從2.3萬億美元高點降至1.4萬億美元，最終引發美元流動性緊張。隔夜回購利率（SOFR）於9月17日飆至創紀錄的5.25%，「錢荒」事件最終令鮑威爾於10月宣布啟動「有機擴表」，買入短期國債提供流動性。

 

　　那麼，眼下銀行體系準備金高逾2.8萬億美元，雖較2021年高峰時4.27萬億美元大幅回落，但遠高於2019年水平，何解聯儲要再啟短債購買？簡而言之即是風險管理，既為應對年底前可能的回購市場壓力，更為防範潛在的日圓套利拆倉潮。

 

就業恐實為負值，QE5救K型經濟？

 

　　盡管今次儲備管理型買債（Reserve Management Purchases，RMP)不同於量化寬鬆，但聯儲2019年10月啟動「有機擴表」，繼而2020年3月因應疫情祭出QE4，以古鑒今，QE5是否正在路上？

 

　　蛛絲馬跡或就在鮑威爾的最新講話，他在議息後記者會上稱，聯儲工作人員報告認為，政府數據或高估了每月新增就業職位多達6萬個，意味實際每月新增就業職位為減少2萬個，「這是一個複雜、不尋常且困難的局面……就業增長實際上可能為負值。」

 

 

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震撼彈

鮑威爾指，政府數據或高估了每月新增就業職位多達6萬個。(AP)

 

 

　　此可謂是他繼Jackson Hole央行會議時稱，「就業面臨的下行風險正在上升，如果成為現實，可能迅速以裁員人數大幅增加和失業率上升的形式出現」之後，最嚴重的警告。ADP（俗稱小非農）的數據亦顯示，11月美國私人小型企業裁員高達12萬人，穆迪分析同警告，許多底層美國人「生活在財務邊緣」，就業衰退即將到來。

撰文:金子安

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.600

異動股

01347

華虹半導體

72.400

異動股

06969

思摩爾國際

12.370

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,621.79
    +564.04 (+1.174%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,871.72
    -14.96 (-0.217%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,447.45
    -206.71 (-0.874%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升116.828
變動率︰+1.330%
較港股︰+2.48%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.116
變動率︰+0.705%
較港股︰+0.10%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升604.700
變動率︰+0.488%
較港股︰+0.53%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌96.572
變動率︰-0.720%
較港股︰+0.75%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升47.770
變動率︰+1.768%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.915
變動率︰-1.677%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌155.450
變動率︰-2.122%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌112.830
變動率︰-2.125%
精選美股 More
V
維薩
按盤價(USD)︰升341.230
變動率︰+4.759%
MA
萬事達
按盤價(USD)︰升558.090
變動率︰+3.569%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌264.210
變動率︰-3.955%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌16.780
變動率︰-4.114%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/12/2025 12:20 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/12/2025 12:20 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.600
  • 01347 華虹半導體
  • 72.400
  • 06969 思摩爾國際
  • 12.370
  • 00992 聯想集團
  • 9.460
  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 77.400
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 114.000
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.020
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.750
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.620
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.900
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.600
  • 00700 騰訊控股
  • 601.500
  • 00005 滙豐控股
  • 114.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.420
  • 00939 建設銀行
  • 7.580
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 7.690
  • 目標︰$9.00
  • 00014 希慎興業
  • 18.500
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 43.880
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2025 09:07  《盤前攻略》聯儲局驚喜宣布買短債美股造好，港股恒指牛倉望止血

11/12/2025 08:27  【開市Ｇｏ】美聯儲降息並重啟購債，大行續睇淡油價，京東工業暗盤跌

11/12/2025 07:54  《國金頭條》聯儲局減息25點並額外「放水」，美股直逼歷史新高

11/12/2025 08:03  【美國議息】聯儲局如期減息0.25厘，意外啟動400億美元購債計劃

11/12/2025 07:56  【新股上市】智匯礦業(02546)招股入場費4556元，招金礦業等基投逾2億元認購

11/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９１億元，買美團沽中海油

11/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標

11/12/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指三連跌，中歐重啟貿易救濟對話，汽車月度產量創新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國減息0.25厘符預期兼意外買債，滙控渣打股價破頂地產股表現各異，應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌10點收報25530，滙控盤中再創新高，阿里健康挫4%新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意
人氣文章

熱話 Feature

天氣預報︱周六冷鋒殺到！市區最低15度、新界11度日夜溫差大＋極乾燥濕度僅35%
人氣文章

玩樂假期

THE GUNDAM BASE旗艦店啟德登場︱1:2 神高達巨型立像＋珍藏展＋體驗區新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女性性功能障礙：陰道痙攣！與心理因素、家庭成長背景有關？盆腔運動可改善情況？生殖醫學科專科醫生：由感官練習開始建立親密感！
人氣文章

Travel & Dining Feature

聖誕下午茶2025：酒店聯乘珠寶美學主題、英國百年老牌以茶入酒，來一場溫馨下午節慶時光！
人氣文章

Beauty Feature

Aesop首個聖誕倒數月曆來了！人氣維C精華+皇牌護手霜+經典蜻蛉線香，帶來滿滿生活美學！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生新文章
人氣文章
名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問題引發眼疾恐失明
人氣文章
蔬果農藥｜英國檢測12款最多殘留農藥蔬果，1款水果農藥超標99%！常食恐患癌不育新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 01:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/12/2025
神州經脈 | 滬指三連跌，中歐重啟貿易救濟對話，汽車月度產量創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區