  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

新股 | FOCUS | 壁仞招股「平到笑」，硬核數字藏暗湧

23/12/2025

　　當「AI晶片第一股」、「中國版英偉達」、「國產GPU第二股」招股價分別高至64.39元、114.28元、104.66元人民幣，上限僅19.6港元的壁仞科技（06082）可謂「平到笑」。以之前三股上市首日平均約4.5倍的漲幅看，頭頂「國產GPU四小龍」光環的壁仞，下周五（1月2日）勢爆2026年IPO開門紅。不過，情緒成就另類估值體系之餘，業務硬核數字亦不可不知。

 

本年度淨虧損料大增

 

　　繼摩爾線程（滬：688795）、沐曦股份（滬：688802）登陸科創板，掀起「國產GPU」狂歡後，第三隻「小龍」壁仞科技亦啟動在港招股；連同累計漲幅近20倍的寒武紀（滬：688256），「國產+高端」的一攬子GPU核心資產，儼然已成梯隊。

 

新股 | FOCUS | 壁仞招股「平到笑」，硬核數字藏暗湧

壁仞科技創始人張文強調，「國芯、國設、國造、國用」，是一項長期艱苦奮鬥的事業。

 

　　相比營收、市值大幅失衡的「寒王」－－首三季營收46.1億　VS 市值逾5600億，好歹首三季賺16億元，實現歷史性轉虧，且首三季研發投入相對營收佔比驟降至15.5%，顯示商業化進程加速，看看壁仞，過去三年累虧47.5億元，且預告2025年度虧損淨額將「大幅增加（上半年錄16億元）」。

 

GPGPU晶片+解決方案

 

　　同為「國產GPU四小龍」，壁仞跟摩爾、沐曦，乃至寒武紀有何不同？據其招股書，業務之一是開發GPGPU（通用圖形處理器）晶片，與沐曦處於同一賽道。相對英偉達、摩爾主攻的GPU（圖形處理器），GPGPU普遍以計算單元取代圖形渲染部分，集中處理AI應用，而壁仞就借Chiplet（芯粒）技術主打千卡級集群，擁抱「暴力計算」。

 

新股 | FOCUS | 壁仞招股「平到笑」，硬核數字藏暗湧

壁仞業務之一是開發GPGPU（通用圖形處理器）晶片。

 

　　其下一代旗艦資料中心晶片BR20X，預計明年實現商業化上市；用於雲端訓練及推理的BR30X，以及用於邊緣推理的BR31X晶片，則計劃2028年實現商業化上市。

 

　　業務之二為基於GPGPU的智能計算，為AI數據中心、電信、金融科技、公用事業等關鍵行業的大客戶提供解決方案。招股書透露，截至本月15日，其手握5份框架銷售協議及24份銷售合同，總價值12.41億元。

 

存貨周轉高達1725天

　　盡管雄心勃勃、前景可期，但以過去三年研發開支累計投入達27.3億元，今年上半年5.72億元對應同期營收5890萬元看，於可見將來實現盈利恐難言樂觀。

 

新股 | FOCUS | 壁仞招股「平到笑」，硬核數字藏暗湧

截至今年6月底，公司存貨達5.99億元，包括晶圓等原材料、在製品、製成品。

 

　　值得一提的是，截至今年6月底，公司存貨達5.99億元，包括晶圓等原材料、在製品、製成品，存貨周轉天數高達1725天；加上招股書提醒，預期將佔中國今年智能計算晶片市場（504億美元）約0.2%市場份額，「可能無法成功地與該等成熟的市場參與者競爭」，齊指向此賽道競爭的白熱化。

 

　　當沐曦的最新股價跌破首日上市開盤價，欲追逐GPU造富盛宴入場券的二級市場投資者，在「戰略樂觀，戰術謹慎」中保持一份清醒，更方顯可貴。

撰文:金子安

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02865

鈞達股份

16.240

異動股

00339

中國科創產業投資

0.180

異動股

02531

廣聯科技控股

4.480

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02865 鈞達股份
  • 16.240
  • 00339 中國科創產業投資
  • 0.180
  • 02531 廣聯科技控股
  • 4.480
  • 00475 中發展控股
  • 0.370
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.760
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.880
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 424.600
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 48.060
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.200
  • 目標︰$29.40
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 68.900
  • 01347 華虹半導體
  • 70.300
  • 00700 騰訊控股
  • 602.000
  • 00005 滙豐控股
  • 122.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.200
報章貼士
  • 01818 招金礦業
  • 33.180
  • 目標︰$38.00
  • 00425 敏實集團
  • 31.400
  • 目標︰$40.00
  • 09636 九方智投（一百）
  • 50.600
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2025 17:10  《盤後部署》等過聖誕恒指反覆靠穩，撐內需加憧憬回購睇好飛鶴

23/12/2025 16:44  港股年末前迎七股解禁，藥捷安康全日暴跌18%，周六福瀉17%

23/12/2025 16:12  恒指全日倒跌27點收報25774中斷四連升，成交縮至1571億元，明天僅半日市

23/12/2025 16:08  《新股掛牌》諾比侃(02635)收高3.6倍，下限定價每手帳面賺14550元

23/12/2025 16:08  《新股掛牌》輕鬆健康(02661)收高近1.6倍，超購千倍每手賺7204元

23/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１１億元，買阿里沽中移動

23/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】中金升海底撈目標，普拉達遭麥格理降目標但維持…

23/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７７７５，一周拆息較上日升至３﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 快手被網絡攻擊變色情直播平台，應該多謝黑客不殺之恩？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指五連升，人幣破7.03，字節跳動明年擬斥1600億發展AI新文章
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜減息利港樓惟地產股難跑贏，通縮+內捲消費股勿太憧憬（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

日本真正的國家危機：127萬企業無繼承，軟銀孫正義四大板塊迎AI時代新文章
人氣文章

娛樂

商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕盼Work Life Balance新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

海南封關與香港新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《今天應該很高興》：只需要偶爾記起某些快樂的回憶也就足夠了
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

可穿戴的聖誕禮物！4 個編輯私心珠寶 Wishlist，成熟女生的聖誕心願清單！ 新文章
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

廣州華南理工的歷史與人文景觀：紅牆綠瓦下的歲月回聲 
健康好人生 Health Channel
人氣文章
猝死危機 │ 30歲健美冠軍染流感仍高強度訓練，10年苦行僧式生活曝光新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
飲食陷阱 │ 血糖急升急跌恐致脂肪肝，醫生揭3大地雷食物新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 19:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2025
小傳日記 | 快手被網絡攻擊變色情直播平台，應該多謝黑客不殺之恩？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普內外政策的民意基礎

23/12/2025 18:21

大國博弈

回顧展望－樓市轉勢 | 工商舖市場現復甦跡象，阿里京東執平貨...

23/12/2025 15:24

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區