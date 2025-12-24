減息 | FOCUS | 美GDP「虛火」？TRUMP RULE罩聯儲局

美國11月失業率升至逾4年新高之際，姍姍來遲公布的第三季度GDP增長卻創兩年最多，連同下滑至歷史最低水平的消費者信心現狀指標——繁榮抑或衰退，陷入前所未有的分化。眼見市場對1月減息機會的押注跌穿15%，特朗普高呼「TRUMP RULE」，而識相表態「減息不夠快」的白宮經濟顧問哈塞特，問鼎美國聯儲局主席的勝算回升至六成以上。

富人撐起消費，「元氣」見仁見智

歷盡關稅、停擺餘波的美國經濟，「元氣」還剩多少？視乎觀察角度是GDP增速or勞動力市場，富人消費or窮人支出，401k（退休金帳戶）淨值or信用卡債務。

美國商務部周二（23日）公布，第三季度GDP折合年率增長4.3%，較第二季度的3.8%進一步加速。其中，服務消費、商品消費分別貢獻1.7、0.7個百分點；淨出口貢獻1.6個百分點，背後或是關稅拖累進口效應；非住宅投資、政府投資分別貢獻0.4個百分點。

全美前10%高收入者貢獻49.2%的消費支出，創1989年有數據以來最高佔比。(AP)





作為當之無愧的消費大國，主要驅動力來自醫療保健、國際旅遊、法律服務，換言之可謂富人專享；另一邊廂則是美國人信用卡帳單持續攀升，第三季度餘額增加240億美元。穆迪較早時數據顯示，前10%高收入者貢獻49.2%的消費支出，創1989年有數據以來最高佔比。

工時現停滯，哈塞特表態減息滯後

值得留意的是，儘管第三季度GDP表現強勁，但私人企業每周總工時卻罕有未見增長，倘若不是AI應用提升生產率，恐印證就業市場正在冷卻。與此同時，全美全職就業人數最新佔比降至78.2%，錄2021年6月以來最低，同顯脆弱性。

全職就業人數最新佔比降至78.2%，錄2021年6月以來最低，顯就業市場脆弱性。(AP)

儘管就業市場暗湧處處，但4.3%的經濟增速足以引發期貨市場膝跳反應，押注1月減息25基點的概率降至15%以下。特朗普隨即在社交媒體抱怨，過去利好消息必推升市場，現在卻引發下跌，只因人們認定聯儲局將立即升息以遏止「潛在」通脹，強調美國應因成功而獲得回報（rewarded for SUCCESS），警告「任何反對我的人，永遠別想當上聯儲局主席」。

面對此畫公仔畫出腸的「TRUMP RULE」，早前一度遭聯儲局前理事沃什反超的哈塞特同日公開稱，「美國在降息方面遠落後於其他國家」，其於博彩平台Polymarket的勝算最新回升至60%以上。在減息前景唯政治正確的預期下，金銀價格雙雙升至歷史新高，似在情理之中。

撰文：金子安

