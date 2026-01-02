  • 會員
可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎IPO潮

02/01/2026

　　「航太強國」獲首次寫入中國五年規劃重點任務之際，作為「十五五」開局之年的2026年，勢迎來商業航天公司密集上市潮；其中，打頭陣的「中國版SpaceX」藍箭航天，擬登陸科創板募資75億元（人民幣．下同）。繼「國產GPU」後，「商業航天」概念再升溫，背後是中美圍繞低地球軌道衛星(LEO)的交鋒。

 

資本市場支持，回應「星鏈」挑戰

 

　　近日，兩則看似不相關的新聞，或冥冥中預示著2026年的投資風口。一則是上周五（12月26日）上交所發布指引，因應商業火箭研發「技術複雜度高、資金投入大、研發周期長」，支持符合標準的中大型可重複使用火箭企業免盈利門檻上市。另一則是本周一（12月29日），中國代表在聯合國公開警告，個別國家商業衛星星座肆意擴張，帶來顯著安全挑戰，矛頭直指SpaceX的「星鏈(Starlink)」。

 

　　緊接上述兩則消息，12月在酒泉衛星發射中心實現「朱雀三號」首次試飛入軌的藍箭航天，於2025年除夕（12月31日）發布招股書，擬為上述可重複使用運載火箭項目的技術和產能提升，分別募資47.3億元和27.7億元。

 

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎IPO潮

66.1米高的朱雀三號12月首飛，惟未實現預定的火箭一級回收目標。

 

　　招股書並指，中國將商業航天作為新質生產力的重要引擎，支持低軌衛星互聯網建設，未來10年有「上萬顆」衛星的發射需求，對低成本、高頻次、可重複使用的火箭運力有迫切需求，正正道出今年可能是「商業航天」IPO大年的底層邏輯。

 

發射效率仍落後，可重用技術關鍵

 

　　回看2025年，中國共進行了92次火箭（軌道級）發射，其中「國家隊」的中國航天科技集團佔73次。即使兩項數據雙雙創歷史新高，但相比SpaceX的獵鷹9號發射高達165次（162次實現安全返回地球），將逾3000顆「星鏈」衛星送上太空，效率仍難同日而語。

 

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎IPO潮

SpaceX的獵鷹9號今年共發射165次；圖為12月17日將29顆「星鏈」衛星送上軌道。

 

　　鑒於此，中國加大培育「國家隊」之外的商業航天生態系統，於可重複使用火箭(RLRs)及低地球軌道衛星星座兩大領域加速追趕，可謂時不我待。何解？玄機就在國際電信聯盟(ITU)的「先到先得」申報規則，倘若未能在申報時限內完成發射，相關頻段資源將自動失效。

 

　　目前，美國僅「星鏈」就有逾9300顆衛星在軌運行，按中國的部署，官方的國網（GW星座）和民間的千帆星座(G60)，2035年前擬分別完成1.3萬和1.5萬顆衛星發射，另還有鴻鵠3星座(Honghu-3)的1萬顆衛星發射計劃。換言之，面對待發衛星的爆發性增長，大推力、可重用的低成本火箭技術至關重要。

 

太空資產、地緣影響力、深空博弈

 

　　和北斗衛星軌道高至3.6萬公里不同，近年漸成主流的低軌（2萬公里以下）衛星具備低延遲、損耗小等效能優勢，表面關乎導航、天氣、通訊等功能，實則牽涉中美有關太空資產(space asset)、未來地緣影響力乃至深空(deep space)的博弈。

 

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎IPO潮

軍事航天部隊是解放軍的四大戰略兵種之一

 

　　藍箭航天完成科創板IPO輔導之外，主攻可重複使用液體運載火箭「天龍三號」的天兵科技、主攻可重複使用液體運載火箭「智神星一號」的星河動力，亦正進行IPO輔導備案，而中國今年將進行的夢舟載人飛船無人首飛，勢為「大航天」資本時代再添熱度。

 

撰文：金子安

