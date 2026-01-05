  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

委內瑞拉 | FOCUS | 《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產

05/01/2026

　　美軍三角洲部隊周六（3日）閃電夜襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），引發一眾「專家」大翻車之餘，更令《三體》再次封神。特朗普醉翁之意不在「毒品」路人皆知，但將焦點鎖定委國全球儲量第一的重質高硫原油之外，更值關注的恐是涉及中美勝出未來科技競賽的關鍵礦產。

 

油價四年低　VS 逼美企投資

 

　　馬杜羅坐擁20萬地面部隊、500枚防空飛彈；沒有國會法律授權、六成美國人反對……專家羅列的一大堆特朗普「虛張聲勢」的理由，都敵不過科幻巨著《三體》的一語成讖。在第二部「黑暗森林」的首章，中學退休教師楊晉文告誡兩耳不聞窗外事的鄰居張援朝：「你以為美國入侵委內瑞拉與你沒關係？我告訴你，這事對你退休金的長遠影響可不止半分錢。」

 

委內瑞拉 | FOCUS | 《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產

美軍三角洲部隊閃電夜襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅，引發委內瑞拉民眾抗議。(AP)

 

　　在美國單日產油量錄1387萬桶歷史新高、全國平均汽油價刷新逾1700天最低（2.814美元/加侖）之際，特朗普周五（2日）深夜在海湖莊園下達突襲委內瑞拉命令，短短四個小時後，執掌總統大位近13年的馬杜羅從睡夢中被帶上美軍軍艦。

 

　　隨後特朗普周六稱，美國將深度參與委國石油產業，並預計美企將投入數十億美元重建當地石油設施。

 

建關鍵礦產供應鏈早有端倪

 

　　頭頂全球最大產油國桂冠，美國覬覦全球最大儲油國的委內瑞拉，既要解決重質高硫原油的特殊稀釋與開採技術，又需修復當地老舊破損的石油基礎設施，簡而言之「砸錢」必不可少。不過，在國際油價逾四年低的當下，美企有何誘因增產？

 

　　對此，特朗普高舉「重獲被沒收資產賠償」的胡蘿蔔，數據顯示，僅康菲石油（ConocoPhillips）在查韋斯時代的資產國有化運動中，就損失120億美元。不過，即使美企一如他的「施壓」赴委國投資，分析預計三至五年內亦僅能每天額外生產約50萬桶石油而已。

 

委內瑞拉 | FOCUS | 《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產

委內瑞拉當地石油基礎設施老舊破損，勢需大量資金重建。(AP)

 

　　如此費力不討好，顯然盤算並非石油那麼簡單。兩大線索包括，去年3月名為「立即行動提高美國礦產產量」的行政命令，以及12月美國連同英澳日韓以色列新加坡發布的「Pax Silica」宣言，旨在構建矽等關鍵礦產供應鏈。

 

從委國到尼日利亞、鋰三角

 

　　委內瑞拉除了3030億桶的石油儲量，更有3.4億噸鎳、3.4億噸鋁土礦、16億噸鐵礦石、10億噸煤炭、2700噸黃金等。其中，鎳是製造三元鋰電池的重要原料，而鋁土礦則廣泛用於電動車輪殼、數據中心散熱系統等。值得一提的是，去年11月遭美軍以打擊「伊斯蘭國」發動空襲的非洲第一大經濟體尼日利亞，其鋰儲量佔全球近7%。

 

　　此外，特朗普今次祭出跨國「斬首」，為其主導西半球的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）立威，亦有震懾墨西哥、哥倫比亞、古巴之意；而有南美「鋰三角」之稱的阿根廷、玻利維亞和智利，亦顯然在「唐羅主義」的勢力範圍之內。

 

委內瑞拉 | FOCUS | 《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產

特朗普今次祭出跨國「斬首」，為其主導西半球的「唐羅主義」立威。(AP)

 

　　從此角度看，侵侵此舉的終極標的，除了鞏固石油美元定價權（委內瑞拉早前利用加密貨幣繞過制裁出售石油），亦劍指攸關半導體、量子計算、新能源供應鏈的關鍵礦產。不過，儲量只是紙上數字，要實現真正開採、加工、交易的全鏈條掌控，軍事干預勢只是漫長棋局的第一步。

撰文:金子安

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02635

諾比侃

420.000

異動股

01996

弘陽地產

0.028

異動股

00981

中芯國際

76.500

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02635 諾比侃
  • 420.000
  • 01996 弘陽地產
  • 0.028
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
  • 01378 中國宏橋
  • 33.220
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 43.900
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 17.600
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 28.720
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.620
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 13.530
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 193.600
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.200
  • 00005 滙豐控股
  • 124.900
  • 00700 騰訊控股
  • 624.500
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.650
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 18.820
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 87.400
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2026 08:27  國航(753)擬折讓7%配售1.08億股國泰航空(293)股份套現13億元

06/01/2026 08:11  【內房困局】碧桂園(02007)上月銷售額27億人幣跌21%，全年銷售額跌三成

06/01/2026 07:54  《國金頭條》華爾街押注委內瑞拉局勢趨穩，道指收市飆594點破頂

06/01/2026 08:31  【ＡＩ】台積電股價破頂高見331美元，市值衝上1.7萬億

06/01/2026 08:08  《神州頭條》報章頭版摘要：12部門聯手，打好懲防財務造假「組合拳」

06/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８７億元，買盈富基金沽騰訊

05/01/2026 08:38  【大行炒Ｄ乜】百度分拆晶片業務獲大行升目標，德銀削多家車企目標價

05/01/2026 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 口服版減肥神藥殺到，低食欲時代變「食」字股末日？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油股｜委內瑞拉變天石油供應存變數，三桶油齊下挫應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

中國經濟化險為夷，2026年如何走？
人氣文章

購物兵團

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折 新文章
人氣文章

港是港非．李慕飛

旅遊業對經濟拉動有限，但對社會卻極重要 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

速食愛情約會心理學！鏡子效應、水杯理論、名字魔法你掌握了多少？ 2
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

從Big Five五大人格看性愛傾向！「O」人傾向多SP生活？「N」人易表現焦慮？哪類人追求安全性行為？
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心肌梗塞警示｜天冷沖涼後切勿做1動作，醫生提醒恐誘發心肌梗塞猝死
人氣文章
名人健康｜53歲金鐘視后高慧君甲亢併發罕見眼疾，險永久失明剩最後一次手術
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 08:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 08:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 08:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/01/2026
小傳日記 | 口服版減肥神藥殺到，低食欲時代變「食」字股末日？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區