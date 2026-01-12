  • 會員
中期選舉 | FOCUS | 侵侵下注「可負擔」，金價預言QE將上路

12/01/2026

　　2025年高舉「TARIFFS（關稅）」大旗的特朗普，2026新年伊始迅速轉向，數個大動作均指向「AFFORDABILITY（可負擔性）」，務求將此一民主黨去年秋季的回魂法寶，扭轉為11月中期選舉的決勝利器。繼委內瑞拉之後，侵侵近日接連對住房、信用卡出招，加上其盟友對聯儲主席鮑威爾展開刑事調查，均指向新一輪QE，金價再創新高。

 

促兩房買MBS，信用卡設利率上限

 

　　去年11月的地方選舉，民主黨一掃頹風，接連勝出紐約市長、弗吉尼亞及新澤西州長選舉，而「住房可負擔/高生活成本」等選舉語言，無疑贏得了選民的心。跨入2026年，面臨「第三次彈劾」威脅的特朗普，有樣學樣高舉此大旗，勢要令民主黨於中期選舉再無可乘之機。

 

中期選舉 | FOCUS | 侵侵下注「可負擔」，金價預言QE即將上路

特朗普高舉「可負擔性」大旗，勢要令民主黨於中期選舉再無可乘之機。

 

　　他先是上周三（7日）宣布，將禁止大型機構投資者購買獨棟住宅（例如黑石集團擁有逾23萬套公寓單位）；緊接周四（8日），又聲稱將指示「兩房（房利美、房貸美）」購買2000億美元的MBS（抵押貸款支持證券），以降低按揭利率；隨後周五（9日）呼籲，信用卡公司從下周二（20日）起將利率上限設定為10%（現平均約23%）以內，為期一年。

 

Make America Affordable Again

 

　　種種動作的背後，是美國房屋市場的首次置業者比例已跌至歷史新低的21%，平均年齡亦攀升至40歲的新高。與此同時，盡管公寓租金中位數連降4個月，但11月仍高達1367美元，高於全職工薪階層周收入中位數（1215美元）。

 

　　另外，截至去年第三季，平均每個美國人背負6523美元信用卡債務，且企業迄今承擔了新關稅的八成成本，預告將陸續把成本轉移給消費者。

 

中期選舉 | FOCUS | 侵侵下注「可負擔」，金價預言QE即將上路

截至去年第三季，平均每個美國人背負6523美元信用卡債務。(AP)

 

　　鑒於此，財長貝森特去年底投特朗普所好創作的新口號－－「讓美國再次可負擔（Make America Affordable Again）」，幾乎已成為中期選舉的準綱領。

 

狙擊鮑威爾激化矛盾，金價再破頂

 

　　然而，論「生活成本危機」真正的罪魁禍首，恐並非按揭、信用卡利率本身，而是兩極分化的工資收入、供不應求的住房短缺、一飛衝天的服務價格。不過，特朗普仍計劃借19日在瑞士達沃斯揭幕的世界經濟論壇，詳細展示他的「可負擔性」大計。

 

　　值得留意的是，前福克斯主持人皮羅（Jeanine Pirro）去年獲特朗普提名為華盛頓特區首席聯邦檢察官，最新主導向聯儲主席鮑威爾發出傳票，可能就去年夏天的聯儲總部翻新工程證詞提出刑事檢控。眼見鮑威爾任期僅剩4個月，但MAGA陣營仍不惜激化矛盾，醉翁之意不僅在主導減息，更包括鋪路為「可負擔性」泵水的QE。

 

中期選舉 | FOCUS | 侵侵下注「可負擔」，金價預言QE即將上路

鮑威爾發表聲明質疑，刑事起訴是因為「聯儲局利率決策基於公眾利益考量，而非跟隨總統的心意。」

 

　　現貨金價周一（12日）首次突破4600美元大關，連同被稱為「貨幣保險」的銀、銅、鋁等硬資產齊升，或正正是中期選舉前更多混亂的序曲。

撰文:金子安

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

