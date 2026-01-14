  • 會員
外貿 | FOCUS | 對美出口八年低點，順差新高藏三暗湧

14/01/2026

　　電動車、機器人、光模塊、鋰電池、變壓器……出口勢不可擋，帶動中國2025年貿易順差直逼1.19萬億美元歷史紀錄。對美出口跌穿2017年時水平，總體佔比從當年的19%降至11%，顯示特朗普關稅大棒威力與日俱減。

 

貿易夥伴、出口商品更趨多元

 

　　海關總署周三（14日）公布，2025年出口增5.5%至3.77萬億美元；其中，對前兩大貿易夥伴東盟、歐盟，分別增13.4%、8.4%，錄6652億美元、5599億美元。此外，以一帶一路國家計，出口額增10.6%，錄1.9萬億美元；以非洲計，出口額更增25.8%，錄2250億美元。

 

外貿 | FOCUS | 對美出口八年低點，無阻中國順差紀錄

中國2025年汽車出口832.4萬輛，增30%。(AP)

 

　　至於對第三大貿易夥伴美國，出口暴跌20%至4200.5億美元，低於2017年關稅戰前的4297億美元；順差由2018年峰值的3233億美元，縮水至2803億美元。

 

　　除了貿易夥伴更趨多元，中國外貿「抗風險能力顯著增強」，從出口重點商品亦可見一斑。機電產品出口突破2.3萬億美元大關，工業機器人出口飆升48.7%，成為净出口國；汽車、鋰電池、集成電路、風電機組、大型變壓器出口分別增30%、26%、17%、48%、18%。

 

集成電路逆差，政策支持退坡

 

　　創紀錄的順差光環下，三大暗湧仍不容忽視。一是集成電路逆差高達2224億美元，顯示高端晶片自主可控能力仍有待突破。

 

　　二是政策支持退坡，去年出口規模近1.3萬億人幣的「新三樣」電動車、光伏產品、鋰電池，其中光伏、電池產品的增值稅出口退稅將分別自4月1日起、明年元旦取消。此雖短期刺激「搶出口」效應，但中期恐衝擊企業盈利，倒逼行業整合。

 

外貿 | FOCUS | 對美出口八年低點，無阻中國順差紀錄

光伏產品的增值稅出口退稅將自4月1日起取消。(AP)

 

　　至於未獲十五五規劃納入戰略新興產業的新能源車，去年首11月出口按年增62%至301萬輛，瑞銀預計，到2030年，中國電動車或將佔據全球市場的三分之一，惟車企爭相出海，需留意國內價格內捲蔓延至海外市場。

撰文:金子安

