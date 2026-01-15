  • 會員
攜程 | FOCUS | 攜程、鰲太線、千問，「入口權」的江湖

15/01/2026

　　內地OTA龍頭攜程(09961)，周三（14日）遭市監總局高舉反壟斷的達摩克利斯之劍，一班苦於「坑太深、套路多」久矣的消費者、供應商，拍手聲四起。不知是贈興、還是巧合，阿里巴巴(09988)周四（15日）宣布旗下千問APP重磅更新，AI Agent訂機票、酒店明搶攜程流量入口。

 

股價過山車，財報照妖鏡

 

　　天有不測風雲。股價周二（13日）才剛剛創下613元新高的攜程，因「立案調查」4個字，股價短短一天半暴瀉27%之劇。論先見之明，或要數去年第三季清倉該股的景林資產(Greenwoods)以及荷蘭養老金巨頭APG。

 

　　看看攜程最新的三季報，最令人印象深刻的，既不是「住宿預訂」、「交通票務」的80億元（人民幣．下同）、63億元營收，也不是出售印度OTA巨頭MakeMyTrip股權的一次性約170億元收入，而是高達41億元的產品研發費用，佔營收比例22%可謂高過一眾正經科企。

 

携程的「調價助手」、大數據殺熟、默認勾選等備受詬病。


　　 　 
　　如此巨額投入，或正正是其備受詬病的「調價助手」（後台強改酒店商戶房間價格），大數據殺熟（會員等級愈高，機票報價愈高），以及大量默認勾選、推流排名、未授權收集用戶私隱等的背後利器，亦是首三季利潤率高達61.7%的玄機。

 

稀缺+流量，入口換定價

 

　　何解攜程「bug」多多，但仍穩坐內地OTA頭把交椅，連同持股近20%的同程(00780)，GMV口徑的市佔率高達71%（2024年數據），吊打美團、飛豬、抖音、京東等追趕者？一言以蔽之，就是「市場支配地位」，以及高頻交通票務「引流」策略。

 

　　此稀缺+流量控制的成功之道，似正引來一眾複製者。元旦伊始，在被稱為「中華龍脊」的陝西鰲太線（秦嶺鰲山-太白山），發生5名試圖徒步穿越者3人遇難事件，背後隱藏「私人定制」的灰色產業鏈--法規明令禁止未經批准穿越，但號稱熟悉禁區路線的「帶路」生意從未消失。

 

携程 | FOCUS | 携程、鰲太線、千問，「入口權」的江湖

鰲太線隱藏「私人定制」的灰色產業鏈，最終將「入口權」轉化為「定價權」。

 

　　同樣，社交媒體上有關香港「神秘廢村」、「異星礦洞」、「小眾石澗」等的帖子亦無日無之，精準捕捉戶外發燒友的獵奇、打卡心態，引流至「專業」向導乃至組隊包車，最終將「入口權」轉化為「定價權」。

 

AI Agent威脅漸照進現實

 

　　鑑於「得流量者得天下」，旗下千問App月活破億的阿里，怎能不順勢為自家飛豬、淘寶、餓了麼引流？千問今早舉行「有問必達」產品發布會，上線「AI生活助理」，無論是「預訂一家五口從杭州去三亞的機票」，還是「幫我點一份午餐」，千問都可根據需求進行方案推薦，然後經授權後跳轉下單。

 

携程 | FOCUS | 携程、鰲太線、千問，「入口權」的江湖

千問上線「AI生活助理」，可根據需求進行方案推薦，然後經授權後跳轉下單。

 

　　此小步試水，短期雖難打破攜程用戶粘性、供應綁定等護城河，但無疑是一種全新體驗和「截流」嘗試。事實上，為回應旅客的個性化需求，攜程2023年底已推出Trip Genie的AI旅行助手，另還有「攜程問道」大模型，能否對撼千問？真誠或許才是最好的必殺技。

 

　　對攜程而言，當反壟斷的利劍懸頂，AI Agent「截流」的威脅照進現實，未來OTA江湖、出遊市場的入口權、定價權重塑，才剛剛拉開序幕。

撰文:金子安

