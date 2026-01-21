格陵蘭 | FOCUS | 債市巨震迎侵侵演講，歐洲放狠話難逆黃昏

侵侵發惡，債市遭殃－－去年4月「解放日」的戲碼，今次因格陵蘭危機二度上演。「扶不起的阿斗」般的歐洲，循例以「說最狠的話，做最軟的事」應對，即使「最後一刻妥協」幾無懸念，但無論是友誼的小船，還是全球化的紅利，都注定再也回不去。

馮德萊恩：領土主權不容談判

特朗普周三（21日）下午2時半（本港時間晚上9時半）的達沃斯演講前夕，一眾西方領袖爭相就急劇升溫的格陵蘭危機作出口頭反擊。歐盟主席馮德萊恩表示，關稅威脅是一個錯誤，格陵蘭的領土主權和完整不容談判；法國總統馬克龍強調，歐盟不應屈服於「強者為王」法則；比利時首相韋弗呼籲，必須團結一致警告特朗普「已越紅線」……

特朗普在社交媒體發布在格陵蘭「插旗」的AI相片，被歐洲斥責越過紅線。

不過，無論是動用被形容為「火箭筒」反制的「ACI（反脅迫）」工具，還是清倉美債的金融「核武器」選項，對歐洲而言都是牽一髮而動全身。

ACI「火箭筒」VS 美債核選項

以ACI為例，啟動門檻雖低（僅需27個成員國中的15國同意），但允許實施貿易限制、阻止美企參與公共招標、撤銷知識產權保護等，對不同成員國的影響程度均無先例。更何況嚴重依賴美國科技、金融服務的歐洲，對美服務貿易逆差高逾千億歐元，一旦啟用，隨時殺敵一千、自損八百。而此正正是德法去年7月贊成以ACI增加美歐貿易談判籌碼，最終不了了之的顧忌所在。

歐洲譴責美國「新殖民主義」，但難有勇氣與「川皇」徹底反面。

再看清倉美債選項，盡管丹麥退休基金Akademiker周二（20日）稱擬月底前賣出持有的約1億美元美債，但整個歐洲北約成員國擁有的美國金融資產高達8萬億至12.6萬億美元之劇，且大部分由私人金融機構持有。一旦集中拋售，勢引發誰人接手、如何換馬、潛在歐元大幅升值等，無不如刀尖上跳舞。

冷戰後數十年歌舞升平難持續

譴責美國「新殖民主義」歸譴責，惟過去數十年依賴美國保護傘的歐洲，遲至去年才幡然醒悟猛增國防開支（2030年將達8千億歐元），面對俄烏戰爭即將踏入第四個年頭，周四（22日）將召開的特別峰會，焉有勇氣與「川皇」徹底反面？

鑒於特朗普侵吞格陵蘭的三大盤算，其一是「金色穹頂（Golden Dome）」導彈防禦計劃，其二為石油、稀土（儲量150萬噸列全球第八）等戰略資源，其三事關全球暖化致海冰消融後新現的北極航道，最終都或以某種協議形式，在不「真正擁有」的情況下實現既定目標。

格陵蘭的稀土儲量高達150萬噸，列全球第八。

然而，即便格陵蘭主權危機在最後一刻得以化解，比北約內部裂痕衝擊更深的，勢是冷戰結束至今數十年的歌舞升平－－債務無止境、供應鏈依賴、國防搭便車、大規模移民……全部閃爍不可持續的紅燈。

金融市場正提前映射此深刻變遷，30年期美債殖利率較本輪減息周期開啟時（2024年9月）逆向走高1個百分點，40年期日債殖利率史上首次企上4%，金價突破4800美元。當廉價資金、安全外包、全球化擴張等舊秩序崩塌，歐洲的黃昏難逆。

撰文:金子安

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇