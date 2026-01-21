  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

格陵蘭 | FOCUS | 債市巨震迎侵侵演講，歐洲放狠話難逆黃昏

21/01/2026

　　侵侵發惡，債市遭殃－－去年4月「解放日」的戲碼，今次因格陵蘭危機二度上演。「扶不起的阿斗」般的歐洲，循例以「說最狠的話，做最軟的事」應對，即使「最後一刻妥協」幾無懸念，但無論是友誼的小船，還是全球化的紅利，都注定再也回不去。

 

馮德萊恩：領土主權不容談判

 

　　特朗普周三（21日）下午2時半（本港時間晚上9時半）的達沃斯演講前夕，一眾西方領袖爭相就急劇升溫的格陵蘭危機作出口頭反擊。歐盟主席馮德萊恩表示，關稅威脅是一個錯誤，格陵蘭的領土主權和完整不容談判；法國總統馬克龍強調，歐盟不應屈服於「強者為王」法則；比利時首相韋弗呼籲，必須團結一致警告特朗普「已越紅線」……

 

格陵蘭島 | FOCUS | 債市巨震迎侵侵演講，歐洲放狠話難逆黃昏

特朗普在社交媒體發布在格陵蘭「插旗」的AI相片，被歐洲斥責越過紅線。

 

 

　　不過，無論是動用被形容為「火箭筒」反制的「ACI（反脅迫）」工具，還是清倉美債的金融「核武器」選項，對歐洲而言都是牽一髮而動全身。

 

ACI「火箭筒」VS 美債核選項

 

　　以ACI為例，啟動門檻雖低（僅需27個成員國中的15國同意），但允許實施貿易限制、阻止美企參與公共招標、撤銷知識產權保護等，對不同成員國的影響程度均無先例。更何況嚴重依賴美國科技、金融服務的歐洲，對美服務貿易逆差高逾千億歐元，一旦啟用，隨時殺敵一千、自損八百。而此正正是德法去年7月贊成以ACI增加美歐貿易談判籌碼，最終不了了之的顧忌所在。

 

格陵蘭島 | FOCUS | 債市巨震迎侵侵演講，歐洲放狠話難逆黃昏

歐洲譴責美國「新殖民主義」，但難有勇氣與「川皇」徹底反面。

 

　　再看清倉美債選項，盡管丹麥退休基金Akademiker周二（20日）稱擬月底前賣出持有的約1億美元美債，但整個歐洲北約成員國擁有的美國金融資產高達8萬億至12.6萬億美元之劇，且大部分由私人金融機構持有。一旦集中拋售，勢引發誰人接手、如何換馬、潛在歐元大幅升值等，無不如刀尖上跳舞。

 

冷戰後數十年歌舞升平難持續

 

　　譴責美國「新殖民主義」歸譴責，惟過去數十年依賴美國保護傘的歐洲，遲至去年才幡然醒悟猛增國防開支（2030年將達8千億歐元），面對俄烏戰爭即將踏入第四個年頭，周四（22日）將召開的特別峰會，焉有勇氣與「川皇」徹底反面？

 

　　鑒於特朗普侵吞格陵蘭的三大盤算，其一是「金色穹頂（Golden Dome）」導彈防禦計劃，其二為石油、稀土（儲量150萬噸列全球第八）等戰略資源，其三事關全球暖化致海冰消融後新現的北極航道，最終都或以某種協議形式，在不「真正擁有」的情況下實現既定目標。

 

格陵蘭島 | FOCUS | 債市巨震迎侵侵演講，歐洲放狠話難逆黃昏

格陵蘭的稀土儲量高達150萬噸，列全球第八。

 

　　然而，即便格陵蘭主權危機在最後一刻得以化解，比北約內部裂痕衝擊更深的，勢是冷戰結束至今數十年的歌舞升平－－債務無止境、供應鏈依賴、國防搭便車、大規模移民……全部閃爍不可持續的紅燈。

 

　　金融市場正提前映射此深刻變遷，30年期美債殖利率較本輪減息周期開啟時（2024年9月）逆向走高1個百分點，40年期日債殖利率史上首次企上4%，金價突破4800美元。當廉價資金、安全外包、全球化擴張等舊秩序崩塌，歐洲的黃昏難逆。

撰文:金子安

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

08331

倍搏集團

0.380

異動股

00328

愛高集團

3.990

異動股

01831

十方控股

0.530

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,742.86
    +254.27 (+0.524%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,824.30
    +27.44 (+0.404%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,003.29
    +48.97 (+0.213%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升428.753
變動率︰+1.750%
較港股︰+0.32%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.759
變動率︰+1.498%
較港股︰+0.20%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升61.132
變動率︰+1.423%
較港股︰-0.36%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.458
變動率︰-1.259%
較港股︰+0.36%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.055
變動率︰+7.031%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升159.190
變動率︰+6.113%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升40.380
變動率︰+4.801%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌131.300
變動率︰-4.265%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升53.163
變動率︰+9.478%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升8.945
變動率︰+9.085%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升46.880
變動率︰+9.023%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升113.710
變動率︰+7.721%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/01/2026 12:21 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/01/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/01/2026 12:21 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08331 倍搏集團
  • 0.380
  • 00328 愛高集團
  • 3.990
  • 01831 十方控股
  • 0.530
  • 06055 中煙香港
  • 40.580
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.950
股份推介
  • 01473 環聯連訊
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.130
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 14.780
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 62.200
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.260
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 194.400
  • 02318 中國平安
  • 68.500
  • 02628 中國人壽
  • 32.980
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 482.600
報章貼士
  • 00753 中國國航
  • 7.570
  • 目標︰$8.30
  • 00837 譚木匠
  • 7.700
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.220
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 47.940
即時重點新聞

21/01/2026 17:21  國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%

21/01/2026 17:10  《盤後部署》外圍波動無阻140億北水入市護盤，潤地日均成交上升料有佳績

21/01/2026 16:19  據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流

21/01/2026 16:11  尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

21/01/2026 15:07  《異動股》萬科升近半成，境內債展期一年方案獲持有人通過

21/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

21/01/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成

21/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜格陵蘭危機推升金價再創新高，吼金礦股或黃金ETF邊個先係避險之選？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數碼素養指南｜年輕人必學溝通技巧、同理心與尊重價值新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬 新文章
人氣文章

購物兵團

7-Eleven新春Sanrio x Rody系列｜開運不倒翁公仔＋限定咕𠱸＋電腦枱墊換購攻略
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《鐵路夢影》: 死後仍有生命植根
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離，但仍想把人留到最後一刻 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食禁忌｜ 研究揭牛奶配4種食物恐傷身，常見食法增胰臟負擔
人氣文章
全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！
人氣文章
藥物安全｜亂食止痛藥恐胃出血，藥劑師揭3大警號、4招食藥不傷胃
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 01:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/01/2026
神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區