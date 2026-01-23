  • 會員
阿里系 | FOCUS | 平頭哥倚天出鞘，阿里硬實力重估

23/01/2026

　　倚天一出，誰與爭鋒？當潛行逾7年的「平頭哥（T-head）」即將走到台前，一眾GPU同行先跌為敬。科企分拆業務上市的不算新鮮劇本，引發萬眾矚目，不單因這一致敬「蜜獾精神」的晶片強者實力不容小覷，更預示中國AI硬科技熱潮將因「雙引擎」開啟重大價值重估。

 

隱形盟主VS特種先鋒

 

　　擁有天貓、螞蟻、盒馬、菜鳥、飛豬等的阿里（09988）「動物園」，2018年9月宣布成立「平頭哥半導體有限公司」，冀望如別稱「平頭哥」的非洲草原動物蜜獾，天不怕地不怕同時講究技巧、智慧，為夢想負重前行。

 

阿里系 | FOCUS | 平頭哥倚天出鞘，硬科技價值重估

平頭哥2019年9月推出號稱「全球最高」AI推理性能晶片「含光800」。

 

　　七年間，從號稱「全球最高」AI推理性能晶片「含光800」（2019年9月），到獲IEEE（電機電子工程師學會）認證為「全球最快」雲端處理器晶片「倚天710」（2021年10月）；從超高頻電子標籤物聯網晶片「羽陣611」（2022年11月），再到首個SSD主控晶片「鎮岳510」（2023年11月）；乃至去年9月低調亮相央視的AI晶片PPU（Parallel Processing Unit）－－平頭哥可謂是華為這個中國AI自主「隱形盟主」之外的「特種先鋒」。

 

國產算力迎「第二極」

 

　　何解？簡而言之即是國產算力的「第二極」。眾所周知，現時國產AI晶片的領頭羊當屬華為旗下海思的昇騰系列，以其最先進的昇騰910C為例，晶體管數量達530億個，被視作英偉達H100的國產替代。

 

阿里系 | FOCUS | 平頭哥倚天出鞘，硬科技價值重估

去年9月央視新聞聯播就披露，PPU的顯存容量、片間帶寬均高於昇騰910B。(CCTV截圖)

 

　　相比英偉達H100、B200等GPU（圖形處理器），昇騰系列嚴格來說屬於NPU（神經處理單元），是華為旨在打破製程封鎖而採用達芬奇架構，以實現高效能的全棧生態突圍。不過，礙於良率限制，910C據報今年出貨量預計僅60萬片。


　
　　而2023年初即在阿里內部完成場景驗證的PPU，更像是能夠同時兼顧多場景訓練和大規模部署的主力擔當。去年9月央視新聞聯播就披露，PPU的顯存容量、片間帶寬均高於昇騰910B。

 

阿里謀前沿科技先驅

 

　　值得一提的是，除了平頭哥，同屬阿里旗下的達摩院另深耕RISC-V開源架構，打破英特爾、AMD、ARM的CPU架構壟斷。其去年2月推出的新一代旗艦處理器C930，相當於令中國AI晶片研發，更加高度可定制且無需擔心被x86（主要應用於個人電腦、伺服器）、ARM（主要應用於智能手機、物聯網）架構卡脖子。

 

阿里系 | FOCUS | 平頭哥倚天出鞘，硬科技價值重估

RISC-V突破傳統架構局限，成為全新的智算基石。

 

　　換言之，平頭哥的上市，意味著國產晶片產業鏈將因規模化、高端化、開源架構、全棧生態，迎來新一輪價值重估，而「阿里系」勢成為「華為系」之外另一中國前沿科技先驅。無獨有偶，當前風頭最勁腦機接口公司之一－－腦虎科技，創始人彭雷亦正是出道於「阿里系」（曾任阿里本地生活資深副總裁）。

 

撰文:金子安

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
