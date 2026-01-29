  • 會員
美元熊市 | FOCUS | 逆風重重美元弱，萬物齊漲白銀妖

29/01/2026

　　金、銀、銅、鋁、鈾……萬物齊漲，鏡子對面，是跌跌不休至4年低位的美元指數。盡管美聯儲再次啟動「利率觀望」模式，財長貝森特重申「強勢美元」，但在多重因素下，都恐難逆轉未來數年的美元熊市。

 

兌多國貨幣急貶，美息難言見底

 

　　2026年開年，萬物齊漲下最不開心的人之一，或要數去年年底聽從港險經紀「善意提醒」，用盡5萬美元兌換額度的。以11月至今近三個月計，美元兌在岸人幣已累貶約3%；兌澳元、英鎊、韓元，過去短短5天更分別急貶5%、3.1%、2.6%。更能折射美元弱勢的，自然要數貴金屬，現貨金價周四（29日）突破5500美元，白銀期貨一度企上119美元。

 

美元 | FOCUS | 逆風重重美元弱，萬物齊漲白銀妖

現貨金價周四(29日)突破5500美元，白銀期貨一度企上119美元。

 

　　弱美元拖累美國人消費信心跌至12年新低之際，聯儲1月議息一如預期維持聯邦基金利率於3.5%至3.75%區間，為去年7月以來首次按兵不動。市場普遍預期，到鮑威爾卸任主席前（即3月、4月議息），利率將不會再削減。

 

　　盡管如此，兩位潛在的繼任者－－現任理事沃勒（Christopher Waller）以及近日人氣急升的貝萊德固定收益首席投資官里德爾（Rick Rieder），一個投反對票呼籲減息，一個聲稱「巨額短期債務為眼下的尾部風險」，　都意味未來美息恐續下行。

 

硬資產首推金，白銀陷多空博弈

 

　　另兩大逆風還包括，繼去年逾五分三美國家庭收到平均3167美元退稅後，今年的平均退稅額料再增1000美元，此取悅選民的舉措，無疑將加大華府的財政赤字（2026財年首季即錄6020億美元）。此外，過往被視作為美國揮霍無度提供平價資金的日本，40年期國債收益率已飆升至近3.9%的歷史新高。

 

美元 | FOCUS | 逆風重重美元弱，萬物齊漲白銀妖

2026年報稅季周一(26日)開始，平均退稅金額或逾4000美元。(AP)

 

　　鑒於此，已較2022年9月峰值下跌16%的美元指數，周二（27日）一度失守15年支撐線，　若以其10年均值減一個標準差計，下一步或考驗93.5。美元全面走弱大勢難擋，按聯儲前主席格林斯潘的說法，「黃金價格反映的是人們持有實體硬資產而非貨幣的基本意願」，從央行、機構到散戶，對黃金信仰的範式轉移勢難逆轉。

 

　　不過，全球最大白銀ETF iShares Silver Trust (US.SLV)周一（26日）錄得3.9億份成交紀錄後，過去兩個交易日成交大幅縮水，相反做空白銀的ProShares UltraShort Silver (US.ZSL)成交卻大幅放量，加上紐約商品期貨交易所（COMEX）倉庫的白銀庫存從去年9月高點減少近1.2億盎司或22%，種種多空激烈博弈信號，小心一夜變天。

撰文:金子安

