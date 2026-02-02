  • 會員
黑天鵝 | FOCUS | 金銀暴跌沃什背鍋，境內白銀基金如坐火炭

02/02/2026

　　貪婪惹的禍，沃什來背鍋。統計學上宇宙洪荒至今「零概率」的事件，上周五（1月30日）晚卻驟然上演。即使頗有先見之明地於當日全日停牌，但內地唯一白銀期貨基金——國投白銀LOF，今日（2月2日）10時30分復牌後，仍難避一字跌停。眼見國際銀價殺跌未止，境內白銀延期合約跌停板明日（2月3日）極大可能擴至25%，今早6200萬元的「抄底」資金可謂勇氣可嘉。

 

FOMO投機惹禍，沃什或明鷹實鴿

　　

　　即使自歷史高位暴瀉高達18%及38%，金銀也僅僅是重回1月中時的水平，足見過去半個多月由FOMO（錯失恐懼）推動的投機之瘋狂。

 

　　當芝商所(CME)自12月中起三度上調貴金屬合約保證金（包括由固定改為浮動），悄然埋下高位套現以追加保證金的暗雷，隨著較市場預期更「鷹」的沃什獲提名美國聯儲局主席，金銀聞聲走低的正常膝跳反應，意外觸發史詩級重挫，歸根到底還是槓桿盤強制平倉的骨牌效應所致。

 

黑天鵝 | FOCUS | 金銀暴跌沃什背鍋，境內白銀ETF如坐火炭

　　

　　與槓桿盤異曲同工的是，較早時在上環金行排隊搶購銀條的香港人引發「限購」，蜂擁趕搭白銀升勢火箭的內地居民亦將國投白銀LOF的市價瘋狂推升至遠高於基金淨值（溢價高達六成）。

 

　　不過，兩年期美債收益率在沃什提名揭盅後吊詭地不升反跌，加上特朗普上周六（1月31日）開玩笑稱，「如果沃什不減息的話，將起訴他」，換言之，11月中期選舉前的四次聯儲局議息（6月、7月、9月、10月），將成為檢驗沃什（假設提名獲參議院銀行委員會通過）是「鷹」是「鴿」的試金石。而鑒於侵侵對低息、弱美元骨子裏的偏愛，美元指數上周五創逾8個月最大單日漲幅，大有可能是曇花一現。

 

明或擴跌停限制，慎防負反饋螺旋

 

　　繼上周五紐約時段貴金屬被「血洗」後，現貨金、銀今日半日續最多跌5%、10%，上期所白銀主力合約開盤亦一字跌停(17%)，令跌停板限制10%的國投白銀LOF，封單高達近89億元（截至下午2時）。

 

黑天鵝 | FOCUS | 金銀暴跌沃什背鍋，境內白銀ETF如坐火炭

　　

　　眼見上海黃金交易所最新宣布，若今日白銀延期合約出現單邊市況，則自收盤清算時起，下一交易日起漲跌幅度限制從19%調整為25%，恐令上述ETF淨值進一步承壓。倘若基金跌停仍限制為10%，或引發更多場內封單乃至場外贖回潮，由此會否導致價格負反饋的死亡螺旋，外圍市場今晚能否喘定至關重要。

 

　　單以做空白銀的ProShares UltraShort Silver成交仍大幅高於全球最大白銀ETF iShares Silver Trust來看，無論銀價會否回落至此輪瘋狂的起點（約60美元）才喘定，今日對國投白銀LOF的6200萬元「抄底」資金都可謂勇氣可嘉。

 

撰文：金子安

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.000
  • 00700 騰訊控股
  • 581.000
  • 00005 滙豐控股
  • 138.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 93.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.450
