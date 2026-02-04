  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

軟件股 | FOCUS | AI「背刺」觸拋售潮，「軟件已死」言之尚早

04/02/2026

　　當字節跳動的Seedream4.0大模型，能免費一鍵生成各式氛圍圖片，衝擊老牌修圖軟件受益「美顏」剛需的收費模式；當ChatGPT能隨時隨地度身定制口語對話場景，令擁有「以死相逼學英語」綠色貓頭鷹的Duolingo，股價自高位蒸發近八成－－Anthropic旗下人工智能新工具引發軟件股抛售潮，似乎並不令人意外，但「軟件已死」是否有所誇大？

 

「不懂編程，等同文盲」走入歷史

 

　　曾幾何時，一紙Python證書堪稱升學求職的加分項，惟當AI大模型數秒內將自然語言，轉換為代碼、程式、網站，乃至統籌光照、澆水、加熱系統如人類園藝師般照看植物，十多年前「不懂編程，等同文盲」的斷言，早已隨祖克柏格去年初那句「AI將取代中級程序員」而走入歷史。

 

　　就在1月12日，旗下擁有Claude大模型的人工智能獨角獸Anthropic，推出Cowork企業級AI任務助理工具。相比與大模型一問一答式的對話，Cowork能讀取電腦指定資料夾中的檔案，按要求進行整理、編輯，並可生成簡報、任務清單、營銷策略、回覆訊息等。

 

軟件股 | FOCUS | AI「背刺」觸拋售潮，「軟件已死」言之尚早

人工智能獨角獸Anthropic，推出Cowork企業級AI任務助理工具，引發軟件股拋售。


　　 
　　其令人生畏之處在於，任何「小白」都能借此工具，將個人想法不經技術人員打造成軟件、把數以幾十小時的工作壓縮至幾分鐘，拖累iShares Expanded Tech-Software Sector（軟件ETF）年初至今跌幅累計逾20%，周二（3日）軟件股抛售潮，更推升其成交量至歷史紀錄。

 

Anthropic推波助瀾，港股同遭殃

 

　　抛售潮的推波助瀾者，正正是Anthropic最新推出的企業法務場景效率工具插件，能夠就合約條款、保密協議、合規流程等進行審查。法律數據服務相關公司如LegalZoom、Wolters Kluwer NV股價周二（3日）應聲暴跌，進而擴大至更多軟件股（如ServiceNow、Salesforce）乃至金融科技股（如Thomson Reuters）。

 

軟件股 | FOCUS | AI「背刺」觸拋售潮，「軟件已死」言之尚早

Anthropic最新推出企業法務場景插件，能就合約條款、保密協議、合規流程等進行審查。

 

　　港股也遭殃及，金蝶國際(00268)、金山軟件(03888)、騰訊(00700)周三（4日）半日最多跌16%、7%、4%；此外，印度NIFTY IT指數最多挫6%。

 

愈多Vibe coding，愈多漏洞錯誤

 

　　如同免費「豆包」背後的Seedream4.0大模型，極可能搶走「美圖秀秀」VIP付費會員，原本因訂閱付費模式而擁有穩定現金流的SaaS（軟件即服務）公司，如今因更聰明、更個性、更快速的AI助手而用戶留存度存疑，似乎應了微軟CEO納德拉（Satya Nadella）2024年底振聾發聵的那句，「SaaS is dead」。

 

 

軟件股 | FOCUS | AI「背刺」觸拋售潮，「軟件已死」言之尚早

免費的Seedream4.0大模型極可能搶走「美圖秀秀」VIP付費會員。

 

　　不過，AI固然能令人無需Pointpoint、Adobe、Python等，就能生成簡報、圖片、程式，「人人都是程序員」是否等同「軟件已死」？最關鍵的細節或是，當愈多人依賴Vibe coding（氛圍編碼，即利用AI將自然語言轉為代碼），愈多的漏洞和錯誤將隨之暴露，要麼過度簡化、要麼過度複雜，難以精準回應實際任務的微觀差異（例如公司架構、客戶需求），更遑論深入理解背景和意義。

 

　　從此角度看，軟件只會轉型，不會消亡。

撰文:金子安

 

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01501

瑛泰醫療

31.980

異動股

08340

紫荊國際金融

0.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

455.000

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,500.60
    +259.61 (+0.527%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,882.11
    -35.70 (-0.516%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,894.90
    -360.28 (-1.549%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升63.980
變動率︰+1.111%
較港股︰-2.02%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.031
變動率︰-1.838%
較港股︰-7.73%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌411.060
變動率︰-1.849%
較港股︰-2.18%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌549.574
變動率︰-4.584%
較港股︰-1.51%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌137.990
變動率︰-4.743%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌120.700
變動率︰-5.968%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌41.430
變動率︰-6.563%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌29.600
變動率︰-7.035%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.460
變動率︰+5.797%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌169.055
變動率︰-5.903%
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰跌85.620
變動率︰-7.318%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌202.245
變動率︰-16.466%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2026 12:12 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2026 12:12 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01501 瑛泰醫療
  • 31.980
  • 08340 紫荊國際金融
  • 0.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 455.000
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.179
  • 02865 鈞達股份
  • 45.020
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 392.400
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.740
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 92.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.730
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 558.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.960
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.500
  • 00981 中芯國際
  • 68.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 92.150
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 130.100
  • 目標︰$150.00
  • 00700 騰訊控股
  • 558.000
  • 目標︰$620.00
  • 00425 敏實集團
  • 36.560
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/02/2026 09:05  《盤前攻略》美股續挫科技股弱勢，夜期黑期低水恒指反彈力料有限

04/02/2026 09:07  【特朗普當政】聯儲局理事米蘭辭任白宮經濟顧問委員會主席，呼籲年內至少減息1厘

04/02/2026 08:31  【開市Ｇｏ】資金撤離美股科技板塊，官方闢謠增值稅傳聞，長和就港口合約展仲裁

04/02/2026 08:33  【特朗普當政】特朗普簽署撥款法案，結束美國政府部分停擺

04/02/2026 07:58  高鑫零售(06808)執董兼首席執行官李衛平失聯，曾任職盒馬，內媒傳帶走調查

04/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

04/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】法巴睇好滙控目標上150元，大華繼顯升快手目標一成三

04/02/2026 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１３，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指反彈乏力收市微升12點，騰訊跌至近半年低，信義玻璃升6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

煤炭股｜焦炭年內首度調漲疊加寒潮持續，煤炭股急升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜金價強勢反彈 繼續趁低吸納｜官方闢謠加稅傳聞 騰訊點部署｜Google 、Amazon 業績拆解！新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

得來不易，加添意義
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

新加坡首富的投資：海底撈出海成功，Minitable崛起
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限定美妝！奢華鑽光氣墊粉底、柔亮唇膏新色，加分的浪漫之選！
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

火象能量爆發！2026年開運大法（二）——五色食物開運公式？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
袁惟仁病逝｜57歲知名音樂人長期臥床7年，意外後變成植物人　
人氣文章
胃癌警示｜13歲少女末期胃癌，腹腔腫瘤遍佈揭父親習慣成致病元兇
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 01:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/02/2026
神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區