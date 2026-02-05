  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦點引猜想

05/02/2026

　　繼去年10月釜山會晤、11月通話後，中美元首周三（4日）再通電話。若論今次被特朗普稱為「歷時長且深入（long and thorough）」溝通中最值留意的一句，當屬北京最高層口中的「美方有美方的關切，中方有中方的關切」。從現時到特朗普4月訪華的窗口期，圍繞各自「關切」，中美以「共贏」為目標的務實協商引積極猜想。

 

侵侵放風中國買買買

 

　　無需Freudian slip（無心失言），特朗普通話結束後在Truth Social上的帖文，已將他的「關切」展露無遺－－貿易（包括中國購美石油、天然氣、大豆，以及美國交付飛機發動機）、軍事（包括俄烏、伊朗、台灣）、4月北京之行。

 

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦點引猜想

 

　　放在美國民眾認為應與中國「進行友好合作與接觸」的比例，從2024年的40%顯著升至53%（民主黨人持此態度比例更高達66%），以及有「資訊期貨」之稱的Polymarket賭盤顯示，共和黨於11月中期選舉僅三成機會勝出眾議院控制權的大背景下，與中國達成某種「軟著陸」式協議，顯然已列為特朗普的2026年優先事項。

 

警告對台軍售須慎重

 

　　相反，在中國的官方口徑中，10月釜山會晤未有提及的台灣問題，今次獲再三強調，包括「是中美關係中最重要的問題」、「永遠不可能讓台灣分裂出去」、「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

 

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦點引猜想

東部戰區發布《正義之盾破限除妄》海報，出現了貨輪裝載海馬火箭炮的場景。

 

 

　　同樣放在華府12月宣布對台110億美元軍售方案（包括價值超40億美元的高機動性HIMARS火箭炮、M109A7自行榴彈炮）、賴清德提出1.25萬億台幣的「國防特別預算」、《環球時報》明言將（運載HIMARS入台）貨輪作為反制對象的大背景下，北京樂見新框架下的中美第四份公報（前三份分別1972年上海公報、1978年建交公報、1982年八一七公報），似並非空穴來風。

 

貿易科技「好事」來

 

　　至於北京最高層寄語「新的一年……多辦一些大事、好事」，雖未有明言，但在台灣此「1」號焦點之外，勢包括「+2」貿易和科技。

 

　　關稅方面，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）上月在達沃斯論壇就暗示，中美代表可能在4月前開始新一輪貿易談判，就非敏感貿易事項達成進一步協議。科技方面，繼美國商務部上月放寬英偉達H200對華出口許可後，特朗普再重申飛機發動機交付（去年5月一度叫停），事關中國C919國產飛機項目；此外，亦包括Meta與中國AI新創公司Manus（去年中已將總部遷往新加坡）、福特與吉利等中美企業之間的潛在收購或合作等。

 

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦點引猜想

中國商務部1月宣布對Meta收購AI新創公司Manus展開調查。

 

　　從此角度看，特朗普冀望在中期選舉甚至4月之行前，與中國達成突破性成果，加上傳統的「兩會效應」，A股新高指日可待？

撰文:金子安

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

06883

穎通控股

2.050

異動股

01797

東方甄選

31.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

452.600

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,091.72
    -409.58 (-0.827%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,821.95
    -60.77 (-0.883%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,666.36
    -238.22 (-1.040%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.900
變動率︰+3.867%
較港股︰+1.15%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升126.343
變動率︰+2.863%
較港股︰-0.36%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌87.354
變動率︰-2.379%
較港股︰-1.18%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌135.938
變動率︰-2.707%
較港股︰-1.85%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升55.590
變動率︰+4.610%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升23.630
變動率︰+3.686%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.670
變動率︰+3.442%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升30.555
變動率︰+2.706%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.405
變動率︰-4.422%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌190.300
變動率︰-4.583%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌138.360
變動率︰-7.072%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌152.400
變動率︰-9.619%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/02/2026 13:31 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/02/2026 13:31 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06883 穎通控股
  • 2.050
  • 01797 東方甄選
  • 31.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 452.600
  • 00322 康師傅控股
  • 12.710
  • 02629 MIRXES-B
  • 27.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.310
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 437.200
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.780
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 86.500
  • 目標︰$100.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 00700 騰訊控股
  • 558.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 242.400
報章貼士
  • 03759 康龍化成
  • 20.880
  • 目標︰$27.00
  • 00382 中滙集團
  • 1.520
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 89.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2026 17:02  《盤後部署》北水爆買250億元低撈港股，美高梅許可費升亦無礙前景預期

05/02/2026 18:12  【企業盈喜】蔚來(09866)料首錄季度盈利，上季轉錄經調整經營利潤最多12億元人民幣

05/02/2026 17:11  美團(03690)收購內地生鮮電商企業「叮咚」附屬公司，初始代價7.17億美元

05/02/2026 16:21  金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣

05/02/2026 14:10  中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目

05/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２５０億元，買騰訊沽長飛光纖光纜

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 失守7.2萬美元創15個月低，相關ETF齊破底可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱海洋公園大熊貓新春打卡位＋精品美食＋初一龍獅表演
人氣文章

政政經經．石鏡泉

資金流向甚麼？新文章
人氣文章

購物兵團

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

新年護膚之選：Byredo 馬年系列香氛、THE WHOO及Aesop新春禮盒，新年綻放自信光芒！
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

果酸可深層清潔兼改善粗糙暗沉？居家＋美容院搭配：3大果酸護膚注意事項
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜53歲台灣視后高慧君暈倒，臉部三處骨折事後零記憶 新文章
人氣文章
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
人氣文章
袁惟仁病逝｜57歲知名音樂人長期臥床7年，意外後變成植物人　
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 02:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/02/2026
神州經脈 | 字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區