AI | FOCUS | 大事正在發生？AI焦慮「具象化」元年

AI焦慮「具象化」元年

Saas（軟件即服務）、法律服務、交通物流、商業地產⋯⋯AI海嘯來襲，籠罩於高危巨浪下的行業，如骨牌般掀起抛售潮，最新加入「恐懼」陣營的則是荷里活。從懂得自己寫程式的Anthropic，到「地表最強」視頻生成模型Seedance 2.0，再到爆火智能體OpenClaw、智譜新旗艦模型GLM-5、Gemini 3 Deep Think重大升級⋯⋯難怪業界警告，如同新冠疫情般改變世界的Something Big Is Happening。

抛售潮蔓延，Seedance 2.0新震撼

即使「老黃（黃仁勳）」上周明言，「人工智能會摧毀整個軟件產業」的說法是「毫無邏輯」，但一眾軟件股未止瀉之際，來自AI工具的暴擊，續向法律/金融服務、貨運/物流、商業地產經紀板塊蔓延，因市場擔憂AI將減少甚至取代對相關服務（例如專業顧問稅務分析、貨運空駛里程、實體辦公室空間）的需求。

「地表最強」視頻生成模型Seedance 2.0技驚四座

最新震撼來自字節跳動的Seedance 2.0，《三體》末日戰役、香港鬧市/北京胡同的變形金剛激戰、馬斯克對決朱克伯格、美國隊長大戰葉問、以本人形象創作各式數字人「分身」⋯⋯動作流暢、表情逼真、多鏡頭切換，「大片」紅利實現全民普及。倘若加上Kimi K2.5創作的分鏡脚本，可謂人人都可變身希治閣(Alfred Hitchcock)或史匹堡(Steven Spielberg)。

未授權「克隆」，真人隨時淪素材

超級英雄電影《死侍(Deadpool)》系列的編劇Rhett Reese慨嘆，荷里活即將迎來一場革命或毀滅，很多人面臨失去事業的風險，「我感到非常恐懼」。但相比搶飯碗，更可怕的是AI的未授權「克隆」。

有內地博主僅上傳自己相片至Seedance 2.0，最終生成影片自動配上幾可亂真的博主「原聲」。換言之，每個人獨一無二的樣貌、聲線、微表情、個性風格，在AI面前都恐淪為可經代碼無限複製、演繹的素材，進而成為一個個可能連至親好友都無法分辨真偽的數字「替身」。

「當前AI－下一代AI」自行迭代加速

再想深一層，AI從遵循人類指示，演進到模仿人類軀殼，下一步恐是以前所未有的速度自行迭代。

Anthropic的聯合創始人Dario Amodei上月就指，AI現已承擔公司大部分程式碼的編寫，而此種「當前AI－下一代AI」的回饋循環正逐月加速，或許只需一到兩年，當前一代AI就能自主建構下一代。剛剛離職的xAI聯合創始人Jimmy Ba也印證了此趨勢，他稱，循環式自我提升機制很可能在未來12個月內投入使用。

Anthropic的聯合創始人Dario Amodei指，AI現已承擔公司大部分程式碼的編寫。

此或許是一眾AI業者的「帕斯卡賭注」——當不確定上帝是否存在時，應努力信仰，以獲得無法估量的益處，同時避免與地獄相關的無盡損失——當通用人工智能(AGI)奇點不知何時真正到來時，不惜all in「造神」。

不過，當技術的突飛猛進是真的，對行業/就業的威脅也是真的，AI海嘯的顛覆性變革雖尚未波及整體經濟，卻在日常的細微角落暗地展示力量。2026年，注定將是人類對AI焦慮「具象化」的元年。

撰文：金子安

