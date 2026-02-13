  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

AI | FOCUS | 大事正在發生？AI焦慮「具象化」元年

13/02/2026

　　Saas（軟件即服務）、法律服務、交通物流、商業地產⋯⋯AI海嘯來襲，籠罩於高危巨浪下的行業，如骨牌般掀起抛售潮，最新加入「恐懼」陣營的則是荷里活。從懂得自己寫程式的Anthropic，到「地表最強」視頻生成模型Seedance 2.0，再到爆火智能體OpenClaw、智譜新旗艦模型GLM-5、Gemini 3 Deep Think重大升級⋯⋯難怪業界警告，如同新冠疫情般改變世界的Something Big Is Happening。

 

抛售潮蔓延，Seedance 2.0新震撼

 

　　即使「老黃（黃仁勳）」上周明言，「人工智能會摧毀整個軟件產業」的說法是「毫無邏輯」，但一眾軟件股未止瀉之際，來自AI工具的暴擊，續向法律/金融服務、貨運/物流、商業地產經紀板塊蔓延，因市場擔憂AI將減少甚至取代對相關服務（例如專業顧問稅務分析、貨運空駛里程、實體辦公室空間）的需求。

 

AI | FOCUS | 大事正在發生？AI焦慮「具象化」元年

「地表最強」視頻生成模型Seedance 2.0技驚四座

 

　　最新震撼來自字節跳動的Seedance 2.0，《三體》末日戰役、香港鬧市/北京胡同的變形金剛激戰、馬斯克對決朱克伯格、美國隊長大戰葉問、以本人形象創作各式數字人「分身」⋯⋯動作流暢、表情逼真、多鏡頭切換，「大片」紅利實現全民普及。倘若加上Kimi K2.5創作的分鏡脚本，可謂人人都可變身希治閣(Alfred Hitchcock)或史匹堡(Steven Spielberg)。

 

未授權「克隆」，真人隨時淪素材

 

　　超級英雄電影《死侍(Deadpool)》系列的編劇Rhett Reese慨嘆，荷里活即將迎來一場革命或毀滅，很多人面臨失去事業的風險，「我感到非常恐懼」。但相比搶飯碗，更可怕的是AI的未授權「克隆」。

 

AI | FOCUS | 大事正在發生？AI焦慮「具象化」元年

有內地博主僅上傳自己相片至Seedance 2.0，最終生成影片自動配上幾可亂真的博主「原聲」。

 

　　有內地博主僅上傳自己相片至Seedance 2.0，最終生成影片自動配上幾可亂真的博主「原聲」。換言之，每個人獨一無二的樣貌、聲線、微表情、個性風格，在AI面前都恐淪為可經代碼無限複製、演繹的素材，進而成為一個個可能連至親好友都無法分辨真偽的數字「替身」。

 

「當前AI－下一代AI」自行迭代加速

 

　　再想深一層，AI從遵循人類指示，演進到模仿人類軀殼，下一步恐是以前所未有的速度自行迭代。

 

　　Anthropic的聯合創始人Dario Amodei上月就指，AI現已承擔公司大部分程式碼的編寫，而此種「當前AI－下一代AI」的回饋循環正逐月加速，或許只需一到兩年，當前一代AI就能自主建構下一代。剛剛離職的xAI聯合創始人Jimmy Ba也印證了此趨勢，他稱，循環式自我提升機制很可能在未來12個月內投入使用。

 

AI | FOCUS | 大事正在發生？AI焦慮「具象化」元年

Anthropic的聯合創始人Dario Amodei指，AI現已承擔公司大部分程式碼的編寫。

 

　　此或許是一眾AI業者的「帕斯卡賭注」——當不確定上帝是否存在時，應努力信仰，以獲得無法估量的益處，同時避免與地獄相關的無盡損失——當通用人工智能(AGI)奇點不知何時真正到來時，不惜all in「造神」。

 

　　不過，當技術的突飛猛進是真的，對行業/就業的威脅也是真的，AI海嘯的顛覆性變革雖尚未波及整體經濟，卻在日常的細微角落暗地展示力量。2026年，注定將是人類對AI焦慮「具象化」的元年。

 

撰文：金子安

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

08115

上海青浦消防

11.500

異動股

02546

智匯礦業

18.690

異動股

03690

美團－Ｗ

82.150

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,599.49
    +147.51 (+0.298%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,867.20
    +34.44 (+0.504%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,688.10
    +90.95 (+0.402%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升533.687
變動率︰+1.336%
較港股︰+0.32%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌133.363
變動率︰-1.717%
較港股︰-1.72%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.235
變動率︰-2.644%
較港股︰-0.08%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.532
變動率︰-2.955%
較港股︰+1.55%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升55.180
變動率︰+2.852%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升120.520
變動率︰+1.989%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升30.830
變動率︰+1.783%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.790
變動率︰-2.186%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升18.046
變動率︰+28.900%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升166.310
變動率︰+17.875%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升61.155
變動率︰+5.988%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升42.460
變動率︰+5.859%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 14:13 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 14:13 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08115 上海青浦消防
  • 11.500
  • 02546 智匯礦業
  • 18.690
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 01757 俊裕地基
  • 9.870
  • 02768 國恩科技
  • 51.550
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.260
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 517.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.610
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.350
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.200
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.450
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.020
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2026 17:00  《盤後部署》北水收爐前淨流入202億元撈底港股，百度料百天線見底可博反彈

13/02/2026 18:31  【恒指季檢】寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻

13/02/2026 18:37  【恒指季檢】國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

13/02/2026 17:12  港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026 15:45  東亞：料今年上半年淨息差保持平穩，不排除未來為香港及內地商業房地產進行撥備

13/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞去年少賺24%削派息，李民橋：上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

再探澳門氹仔街市：三個年輕人的創業夢，越南法棍、拖鞋飯、人氣甜品新文章
人氣文章

玩樂假期

香格里拉「88晚全球免費住宿」有獎活動＋新春住宿優惠66折新文章
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？｜市監局約談網絡銷售平台 旅遊股可趁低撈貨？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

情人節必收！NARS Deeply Blooming 限量系列開箱：全新四色胭脂、悅光水凝唇膏，打造自然約會妝感！
人氣文章

Fashion Feature

Netflix 劇集《他和她的，謊》：Tessa Thompson 的3大職場穿搭公式 ，力量與優雅兼備
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《怪奇魔塵事件》：「大人只是假裝堅強。」新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫美風險警示｜韓團AOA前成員權珉娥32歲臉頰二級燒傷，恐留疤毀容新文章
人氣文章
名人保養｜42歲苟芸慧離婚後復出，新疆雪景下騎馬亮相，網民激讚狀態極佳新文章
人氣文章
肝臟健康｜最強蔬菜組合排毒效果強50倍，醫生教最佳食法吸收營養
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2026
恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區