  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

關稅 | FOCUS | 「解放日」到「審判日」，兩大不尋常添變數

23/02/2026

　　去年4月的「解放日」有多「威」，今年2月的「審判日」就有多「弊」－－幾乎無往不利的「關稅」籌碼（訛詐），遭美國最高法院周五（20日）的一紙裁決打回原形，衍生漫長手尾之際，亦有兩大不尋常值得留意。

 

國情咨文前搶閘，6：3大比數

 

　　「So，it’s a loss，then？（所以，輸了？）」據報是特朗普獲幕僚告知結果後的第一反應，盡顯他的意外與不甘。也難怪，周二（24日）將於國會山發表第二任期首個國情咨文（State of the Union）的他，本將毫無懸念吹噓按年暴增逾兩倍的關稅收入（去年錄2640億美元）。

 

　　但如今，不單要直面被他斥為「傻瓜和走狗」的一眾大法官（按慣例將於總統發表國情咨文時前排就座），更要應對潛在的退款追討（估計規模逾1700億美元）。

 

關稅 | FOCUS | 「解放日」到「審判日」，兩大不尋常添變數

按照慣例，最高法院大法官將於總統發表國情咨文時前排就座。(AP)


　
　　最高法院不尋常地在國情咨文前公布裁決結果，過往備受矚目裁決常見的5：4膠著結果，亦轉為6：3的壓倒性共識（6名裁定關稅「非法」的法官中，有2名由特朗普任命），均展示對總統不受限制的權力擴張的制約，超越保守派、自由派的意識形態。

 

借第122條反擊，難掩法律漏洞

 

　　特朗普去年4月2日基於《國際緊急經濟權力法（LEEPA）》而祭出的全球關稅遭最高法院推翻，他隨即於同日宣布根據另一授權《1974年貿易法》第122條，自24日起徵收10%（後升至上限15%）全球關稅，期限最多150天（除非國會授權延長）。

 

　　不尋常的是，有別於去年「解放日」時特朗普以宣布美國進入「緊急狀態」來動用《國際緊急經濟權力法》，他最新的尚方寶劍122條，前提則是允許總統在「出現根本性國際支付問題」的情況下，包括「美國巨額且嚴重的國際收支逆差」及「美元即將大幅貶值」。

 

關稅 | FOCUS | 「解放日」到「審判日」，兩大不尋常添變數

《1974年貿易法》第122條的前提是美國「出現根本性國際支付問題」。(AP)

 

　　鑒於沒有證據顯示美國正面臨國際收支失衡，意味第122條在法律上亦難站住脚，並強化了此只是華府的權宜之計，並為後續重拾特朗普第一任期時的《1974年貿易法》第301條（稅率不設上限）爭取時間。

 

三大不確定性再起，中國增籌碼

 

　　此呼應了特朗普的社媒發帖，「未來幾個月，將確定並發布新的、法律上允許的關稅，這將繼續我們非常成功的、讓美國再次偉大的進程。」

 

　　不確定性隨之而起：其一是已與美國達成貿易協議的國家，例如適用10%稅率的英國、沙特、澳洲、土耳其，適用15%稅率的歐盟，適用18%稅率的印度等，到底將按何執行；其二是企業恐再次陷入是否轉嫁成本、暫緩招聘、搶運訂單的兩難；其三是原本逐漸明朗的通脹消退、財政收支路徑趨於複雜。

 

關稅 | FOCUS | 「解放日」到「審判日」，兩大不尋常添變數

特朗普去年4月祭出的對等關稅、芬太尼關稅武功盡廢。(AP)

 

　　唯一可以肯定的是，華府預告的特朗普3月31日的北京之行，將因對等關稅、芬太尼關稅武功盡廢而銳氣大減。中國如何善用今次槓桿，人民幣匯率勢成風向標。

撰文:金子安

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

71.100

異動股

02370

力高健康生活

1.150

異動股

00895

東江環保

2.360

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 71.050
  • 02370 力高健康生活
  • 1.080
  • 00895 東江環保
  • 2.230
  • 02007 碧桂園
  • 0.315
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 41.040
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 12.880
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.760
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 842.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.360
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 542.500
  • 目標︰$582.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.400
  • 00700 騰訊控股
  • 538.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.600
  • 00992 聯想集團
  • 9.360
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.610
  • 目標︰--
  • 02050 三花智控
  • 38.260
  • 目標︰$40.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.200
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2026 12:10  恒指半日大升604點報27017，一線科技股復仇，惟AI新股齊吐

23/02/2026 15:04  【預算前瞻】股票分析師協會建議在C組券商試行豁免股票印花稅

23/02/2026 12:45  《午市前瞻》恒指能否守穩二萬七留意明日一指標，蘋概股齊漲關注新品發布

23/02/2026 11:52  《異動股》越疆挫5%優必選跌4%，上周五炒作春晚效應過後見回吐

23/02/2026 11:03  【比特幣】比特幣價格跌破65000美元，關稅不確定性令加密貨幣市場承壓

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

23/02/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千

23/02/2026 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８１５８，隔夜拆息較上日跌６３基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

關稅 | FOCUS | 「解放日」到「審判日」，兩大不尋常添變數新文章
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 關稅取消反增變數，不宜盲目買入零售股（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 瑞銀唱好「中國鋰」大幅上調鋰價預測，贛鋒飆近8%鋰業股可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

遠交近攻新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

香港中小企必學｜電子優惠券這樣玩，轉換率翻倍
人氣文章

足球俱樂部．主教練

領隊太保守，又欠老將壓陣；北倫敦打吡，阿仙奴怕失分 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

金燕玲就是女主角
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜42歲苟芸慧離婚後復出，新疆雪景下騎馬亮相，網民激讚狀態極佳
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 16:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 16:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2026 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS23/02/2026
關稅 | FOCUS | 「解放日」到「審判日」，兩大不尋常添變數
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區