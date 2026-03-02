  • 會員
伊朗 | FOCUS | 伊朗深陷連鎖誤判，中國暗藏能源底牌

02/03/2026

　　伊朗挨揍，鄰國遭殃。自哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）周日（1日）清晨獲伊朗官方確認身亡，德黑蘭一邊對多個中東鄰國「盲拳」頻出，並封鎖霍爾木茲海峽展示強硬；另一邊代行職權的臨時委員會，據報向華盛頓伸出橄欖枝有意對話－－兩大動作恐淪為第二次「誤判」。眼見特朗普先後出兵委內瑞拉、伊朗兩大產油大國，去年進口原油高達5.78億噸的中國，能源安全風險幾何？

 

哈梅臨終問號，報復亂出盲拳

　　當美以聯軍周六（2月28日）上午9時多，向哈梅內伊位於德黑蘭住所投下逾30枚空對地炸彈，這位87歲的最高精神領袖，臨終前勢必一大堆的問號：明明伊朗外長前一天才預告美伊正接近達成協議，明明特朗普2月20日聲稱的「十天限期」尚未屆滿，明明光天化日並非發動偷襲的完美時機……種種意想不到，堪稱其長達37年權力巔峰的最大誤判。

 

伊朗親政府民眾聚集哀悼最高領袖哈梅内伊。(AP)

 

　　隨著標誌性的賈姆卡蘭清真寺升起象徵「復仇」的血紅旗幟，「七國咁亂」4字在中東具象化－－除了向以色列發射多枚飛彈，從杜拜的帆船酒店，到阿布扎比的以色列使館；從科威特的機場，到阿曼的港口；從巴林的首都，到卡塔爾的空軍基地，全數成為伊朗無人機、飛彈的襲擊目標，就連英國位於歐盟成員國塞浦路斯的皇家空軍基地，亦傳出強烈爆炸聲。

 

　　與此同時，伊朗革命衛隊據報以無線電發送「任何船隻都不允許通過霍爾木茲海峽」的信號，至少三隻船在海峽附近遇襲，布油期貨周一（2日）一度跳漲13%至82美元以上。

 

與美討價還價，須以實力說話

 

　　素來被視作中東「壞孩子」的伊朗，不惜與一眾阿拉伯世界為敵，幻想「盲拳打死老師傅」施壓美伊。就連其最大貿易夥伴之一的阿聯酋，亦單日遭受逾540架無人機、165枚飛彈襲擊，其中以繁華、安全著稱的旅游勝地杜拜驚現飛彈划過天空。恐令這些最初反對伊朗政權更替的海灣國家，調整積極斡旋的外交策略，甚至同仇敵愾反伊朗。

 

伊朗 | FOCUS | 伊朗深陷連鎖誤判，中國暗藏能源底牌

伊朗最大貿易夥伴之一的阿聯酋，單日遭受逾540架無人機、165枚飛彈襲擊。(Twitter)

 

　　此外，「說最狠的話，揀最軟的柿子捏」的德黑蘭，倘若懾於特朗普的極限施壓有意重啟談判，勢違反跟其討價還價的鐵律－－以實力說話。一旦放棄跟美以「死磕到底」的決心，不單會進一步陷於弱勢，更恐觸發原本親政府的伊朗人倒戈。最新消息就指，哈梅内伊的主要副手、伊朗安全局局長拉里賈尼（Ali Larijani）稱，德黑蘭不會與華盛頓重啟核談判。

 

技術革新，推廣煤製油煤製氣

 

　　今次中東戰火將快刀斬亂麻式塵埃落定，還是中東局勢陷入長期不穩定，將是眼下最大看點。至於被市場視作委內瑞拉、伊朗（據報常標註為來自馬來西亞和印尼）最大石油買家的中國，如何應對潛在的石油供應遭美國卡脖子？

 

　　暫且不論俄油、稀土、新能源等反制選項，看看《人民日報》1月發表的文章，其中提及中國這個全球第一產煤國，「十四五期間，現代煤化工產業逐漸邁入高品質發展新階段」，其中涉及的煤製油（汽油、柴油）、煤製氣（氫氣、天然氣）、煤基烯烴等技術，正正被最高層稱為對「增強能源自主保障能力具有戰略意義」。未來更多項目投產（國家能源集團位於陝西的近800億元超級煤化工工程上月開建）、更強技術優化，將成為「平時能活，急時保供」的重要底牌。

 

伊朗 | FOCUS | 伊朗深陷連鎖誤判，中國暗藏能源底牌

煤化工技術能令煤在高溫高壓、催化劑作用下，液化為汽油、柴油。

 

　　俘虜馬杜羅、擊殺哈梅內伊的美國，醉翁之意不在高喊的「廢核」口號，而是借能源骨牌重新錨定美元霸權。對中國而言，當「壓力測試」頻現，無論是馬六甲、還是波斯灣，都早已不再是可單一仰賴的能源生命線，相反，在「底線思維」下技術革新、縱深變革，才是真正的戰略定力。

撰文:金子安

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

