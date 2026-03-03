中東 | FOCUS | 無人機四兩撥千斤，引爆「低成本」軍工

槍炮一響，黃金萬兩。傳統智慧應驗於油、金、天然氣，潮漲之後必有潮退，若論未來數年長賺長有者，當屬受益叢林法則下「防務焦慮」的軍工股。今次中東戰火最新折射，王牌裝備固然令人聞之色變，但面對成本不對稱現象日益凸顯，低成本武器將成為曠日持久戰略平衡的關鍵變量。

「用法拉利攔截電單車」

一架、兩架、無數架……美以攻伊進入第四天，承載德黑蘭復仇的伊朗無人機，續神出鬼沒於沙特、阿聯酋、約旦等中東諸國。在沙特，兩架伊朗無人機周二（3日）突破其「薩德（THAAD）」及「愛國者」等防空系統，成功襲擊了美國駐利雅得大使館並引發小型火災；同樣擁有「薩德」的阿聯酋，對伊朗無人機的攔截成功率雖高達94%，但其成本就被形容為「用法拉利攔截電單車」。

伊朗革命衛隊周一（2日）最新宣傳片顯示，隧道內陳列大量無人機。

據智庫Stimson Center（史汀生中心）的研究測算，伊朗「沙赫德（Shahed）」自殺式無人機的成本僅2萬至5萬美元，但「薩德」單枚攔截彈的成本高達1500萬美元。隨著攔截彈庫存大量消耗，《朝鮮日報》引述專家指，如美國對伊軍事行動持續4周以上，或考慮將部署在韓國的「薩德」及「愛國者」系統調去中東。而伊朗革命衛隊周一（2日）最新宣傳片顯示，隧道內陳列大量無人機。

不對稱驅動美以武器變陣

鑒於空襲從來不會直接導致政權更替，伊朗目前的「頑抗」策略顯示，其可能比面臨攔截彈庫存「數日內耗盡」的美國堅持得更久。

此種成本不對稱現象，正驅動軍火產業的範式轉移。美國上周六（28日）攻伊就首次動用了去年12月才組建的「蝎式突擊特遣隊（TFSS）」，利用成本約3.5萬美元的自殺式無人機LUCAS作戰，並鮮有承認其核心設計直接基於伊朗的「沙赫德」。

美國今次首次利用成本約3.5萬美元的自殺式無人機LUCAS進行實戰。

而早前以「鐵穹」系統疲於奔命攔截哈馬斯「火箭雨」的以色列，今次亦動用被稱作「鐵束（Iron Beam）」的地面激光防空系統，能將高功率激光聚焦在硬幣大小的點，「燒毀」無人機、火箭彈，單次發射成本僅約2美元。盡管面臨地形、天氣、偵測、單一目標等限制，但無疑是成本突破。

核武威懾+廉價精準火力

積極發展出口型軍工產業的印度，去年亦研發出可大規模部署的「皮納卡（Pinaka）」多管火箭系統，每枚約27.5萬美元，相比印度武器王牌之一的「布拉莫斯（BrahMos）」超音速導彈，成本僅不到十分一。

更進取的則是中國，去年11月，民企凌空天行發布名為「馭空戟-1000（YKJ-1000）」的高超音速飛彈，射程可達1300公里，速度高達7馬赫。因彈頭耐熱塗層採用發泡水泥，生產成本低至每枚70萬人幣。

民企凌空天行發布名為「馭空戟-1000（YKJ-1000）」的高超音速飛彈。

隨著法國總統馬克龍周一（2日）明言「未來50年將是核武時代」，並宣布增加核彈頭數量，可以預見，頂層「核武威懾」固然是維持戰略平衡的關鍵，但底層「廉價精準火力」亦不可或缺。換言之，未來各國軍備競賽將雙軌並行，軍工股的「黃金萬兩」注定方興未艾。

撰文:金子安

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇