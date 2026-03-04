  • 會員
全球暴跌 | FOCUS | 伊朗「哪吒」上身，火燒韓股迪拜

04/03/2026

　　「我活不活無所謂，我只要你死」，電影《哪吒》的台詞，直指伊朗的最新心態－－政權存亡天命難料，陪葬者愈多愈好。最新暴擊蔓延至一馬當先的韓股，乃至以阿聯酋為首的產油大亨的轉型願景。

 

報復「只要你死」，油價升反利美元

 

　　最高精神領袖哈梅內伊之死，無疑令伊斯蘭革命衛隊的強硬派，展現出較去年6年的「12日戰爭」更強的報復力度，皆因彼時的「挽回顏面」已升級至眼下的「存亡關頭」。

 

　　繼美國駐利雅得領事館周二（3日）凌晨遭無人機襲擊後，美國駐迪拜領事館當天深夜同遭無人機襲擊，美國駐中東最大的、位於卡塔爾的烏代德空軍基地亦遭彈道飛彈擊中。早前「犯眾憎」封鎖霍爾木茲海峽的伊朗並最新放言，「絕不允許一滴石油流出，油價將在未來幾天飆升至每桶200美元。」

 

全球暴跌 | FOCUS | 伊朗「哪吒」上身，火燒韓股迪拜

特朗普表示，如有必要，美軍將開始護送油輪通過霍爾木茲海峽。


　　 　
　　鑒於以色列、卡塔爾、伊拉克、沙特等地的氣田/油田/煉油廠不同程度停產停工，霍爾木茲海峽重開亦是未知數，油價下一目標恐上看100至115美元。能源危機山雨欲來，惟美國歪打正著受益最大產油國及淨出口國地位，美元指數升上99水平　。「尺子」變長，觸發美元計價的金、銀大幅回調。

 

能源供應+朝鮮半島變數，首爾領跌

 

　　不過，最脆弱的恐要數對外部因素高度敏感的韓國市場。2026開年飆升近五成的韓股，繼昨日收跌逾7%之後，今日再狂瀉12%，錄有記錄以來最大單日跌幅；兩大存儲巨頭三星電子和SK海力士，雙雙較上周開戰前的歷史高位回吐最多約23%。

 

全球暴跌 | FOCUS | 伊朗「哪吒」上身，火燒韓股迪拜

2026開年飆升近五成的韓股，繼昨日收跌逾7%之後，今日收市再狂瀉12%。

 

　　背後原因，歸咎於韓國70%的原油為依賴中東市場，且95%經過霍爾木茲海峽運輸。油價飛升將衝擊韓企利潤並拖累經常帳（韓國石油净進口量佔GDP約2.7%）。

 

　　更深遠的擔憂則是，美國一旦捲入中東「泥潭」，恐削弱在朝鮮半島的戰略資源和威懾力，並促使平壤加快核武等戰略武器計劃，勢不利韓國在東亞的地緣處境。

 

「安全避風港」驚覺身處德黑蘭射程

 

　　另一看起來相隔十萬八千里卻同遭殃及的，則是以「富裕、安全」著稱的中東金融、交通、乃至「內容創作」樞紐－－迪拜。

 

　　當阿聯酋防空部隊攔截伊朗無人機的爆炸聲，在最繁忙的機場、最奢華的酒店隨處可聞，飛彈碎片甚至引燃地標帆船酒店的外墻，這個過去6年吸引大量資金（料高達3500億美元）、人口（約70萬）流入的紙醉金迷之城，才赫然發現，自己身處德黑蘭的射程範圍之內。

 

全球暴跌 | FOCUS | 伊朗「哪吒」上身，火燒韓股迪拜

阿聯酋内政部提醒居民，如收到警報須立即前往安全地方。

 

　　盡管生活繼續、派對依舊，但過往吸引蜂擁而至移民/網紅、金融/科技巨頭的「安全避風港」招牌，會否就此褪色？可以肯定的是，從亞馬遜、到摩通、到KOL，未來都將計入地緣風險考量。畢竟，便利的長期簽證、簡化的購屋流程、慷慨的創業支持、有競爭力的稅制，都要有「命」才能消受。

撰文:金子安

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？

