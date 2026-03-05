兩會 | FOCUS | 十五五開局「做減法」，政府工作報告看點速覽

十五五開局之年，中國如何起步？一年一度《政府工作報告》將此定調為「留出空間、打牢基礎」。GDP增長目標下調；消費品以舊換新規模略減；通脹率、赤字率、超長期特別國債、地方政府專項債額度維持不變－－全數呼應最高層口中的「適配度」，即注意算投入產出賬。

算投入產出賬，大規模刺激無影

十四屆全國人大四次會議周四（5日）在北京開幕，國務院總理李強發表工作報告，全年增長目標設定為4.5%-5%，被稱為「1991年以來最保守」；赤字率維持4%左右（因GDP基數擴大，規模按年相應增2300億元）；CPI目標維持2%。

「泵水」方面，超長期特別國債、地方政府專項債發行分別持平於去年的1.3萬億元、4.4萬億元；支持消費品以舊換新規模按年減500億元至2500億元；新設1000億元財政金融協同促進內需專款。簡而言之，大規模財政刺激蹤影全無。

最高層強調，「要注意算投入產出賬，提高適配度，既不能無視短板，也不能過於超前、造成浪費。」(AP)

何解？李強就指，主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促進改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。而此風向早在去年12月中央經濟工作會議就有端倪，當時最高層點名批評「數字注水、開票經濟」等。今年1月，其在省部級主要領導幹部專題研討班再強調，「要注意算投入產出賬，提高適配度，既不能無視短板，也不能過於超前、造成浪費。」

首支持靈活就業人員參與職工保

不唯GDP論、對經濟放緩有更大容忍度，今年政府主要工作有哪些？頭號任務的表述，從2025年的「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」，更新為「著力建設強大國內市場：深入實施提振消費專項行動，充分挖掘釋放有效投資潛力」。

其中，去年獲寫入政府工作報告的「實施提振消費專項行動」進一步細化，包括提出「在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措」，以及「提高（個人消費貸）貼息上限」；「實施好一次性信用修復政策」等。

今次報告首次提出，「出台支持靈活就業人員、新就業形態人員參與職工保險的政策」。(AP)

一大突破則是，因應中國靈活就業人口截至去年底料超2.8億，今次報告首次提出，「出台支持靈活就業人員、新就業形態人員參與職工保險的政策」。

服務業升格，四產業點獲名支柱

再看二號任務，2025年的「因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系」，更新為「加緊培育壯大新動能：優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，擴能提質服務業，打造智能經濟新形態」。

值得留意的是，「服務業」獲提升至與傳統產業、新興/未來產業並列；同時，將集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟，從去年的「新興產業」，升格為「新興支柱產業」，鼓勵央企國企帶頭開放應用場景。

集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟，升格為「新興支柱產業」。(AP)

此外，未來產業則在去年工作報告提及的量子科技、具身智慧、6G之外，新增未來能源、腦機接口，並提出「建立未來產業投入增長與風險分擔機制」。

未提樓市止跌，多渠道盤活存量

今次政府工作報告的焦點之一，還包括位列去年重點任務第六的「有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線」，移至第十位「加強重點領域風險防範化解和安全能力建設」。

去年工作報告「持續用力推動房地產市場止跌回穩」的提法不再。(AP)

具體而言，去年「持續用力推動房地產市場止跌回穩」提法不再，轉為「因城施策控增量、去庫存、優供給」，探索「多渠道」盤活存量商品房，並新增「深化住房公積金制度改革」。至於地方債，新增「堅決把遏制違規新增隱性債務當作鐵的紀律」提法。

另一隱藏看點則是，報告強調，將各類經濟政策及非經濟政策、存量政策及漸進政策納入「宏觀政策取向一致性」評估，背後直指當前不同部門、不同地方（例如「一窩蜂」上馬新能源汽車、人工智慧）的政策未必符合中央決策意圖。

政府工作報告種種信號顯示，面對外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，以及國內老問題、新挑戰，唯有就「實」避「虛」、著眼長遠，做好減法才能積蓄後勁。

撰文:金子安

