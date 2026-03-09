  • 會員
伊朗 | FOCUS | 極端油價仍未至，糧食危機暗發酵

09/03/2026

　　殺父之仇，不共戴天？遭美國「斬首」的哈梅內伊（Ali Khamenei），繼任者落於其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）之際，布油、美油周一（9日）直逼120美元，再顯巴菲特「奧馬哈先知」頭銜非浪得虛名。若參考歷史，油價走勢恐仍未到極端時，震盪或外溢至糧食。

 

「強硬派」上位，助長石油危機

 

　　由宗教領袖組成的「專家會議」（Assembly of Experts）未經特朗普「批准」，投票推舉穆傑塔巴繼任伊朗第三任最高領袖。無論其在位會否長久，都意味份屬「強硬派」的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）影響力進一步穩固，以及侵侵心心念念的德黑蘭「無條件投降」希望渺茫。

 

穆傑塔巴繼任伊朗第三任最高領袖，意味份屬「強硬派」的伊斯蘭革命衛隊影響力進一步穩固。

 

　　上周剛創下1982年有記錄以來最大單周漲幅（34.5%）的美油，今早一度升穿119美元，刺激全美平均汽油零售價漲至3.45美元，刷新特朗普第二任期新高。機構測算，如美油續漲至125美元，當地CPI或見4%。

 

　　新一輪石油危機近在咫尺，全球股市慘淪提款機，惟與「油」相關的例外－－位列巴郡第五大持倉的雪佛龍，股價刷新歷史紀錄；排第六的西方石油，去年第四季雖進行了45億美元的減值，但年初至今累計升幅高達32%；USO、UCO兩大美國石油相關ETF短短5天雙雙飆逾三成；中石油（00857）、中海油（00883）同創新高。

 

貨幣貶值周期，補漲音樂椅難停

 

　　眼見距離美國中期選舉只剩8個月，但中東局勢似愈趨失控。近乎停滯的霍爾木茲海峽交通，令伊拉克、科威特、阿聯酋等產油國的儲油空間接近耗盡，並紛紛啟動減產，其中伊拉克的日產量已從開戰前的430萬桶驟減至130萬桶。此外，位於德黑蘭的多個石油基礎設施周末遭以色列襲擊，據報引發了美以兩國的首個「重大分歧」，因華府擔心此舉進一步推高油價。

 

全美平均汽油零售價刷新特朗普第二任期新高。(AP)

 

　　回看歷史，每一次油價出現劇烈上漲，都伴隨金、銀的同步上行，例如70年代兩次石油危機、2008年金融海嘯、2021年俄烏戰爭。盡管能源在貨幣貶值周期中的反應往往姍姍來遲，但最終都會補漲。因此，當金銀早已率先突破，自2022年中以來拾級而下的油價，正面臨貨幣貶值、擴產艱難、地緣不穩的三重逆風，恐隨時超預期破頂。

 

化肥供應受阻，食品通脹恐重臨

 

　　倘若油價持續居高不下，下一張骨牌將是波斯灣的化肥（石油、天然氣加工的副產品）產業，因供應全球逾三分一尿素（氮肥）、近四分一氨肥、近五分一磷肥的伊朗、沙特、卡塔爾、阿聯酋、巴林，嚴重依賴霍爾木茲海峽出口。倘若缺少化肥，小麥、玉米等作物的產量將大幅下降，食品價格跟能源價格高度相關，或預示全球食品通脹即將迎來顯著轉折。

 

石油驅動工業，化肥滋養農業，伊朗戰火的下一個犧牲品或是全球糧食系統。(AP)

 

　　無獨有偶，國家統計局今早公布的2月CPI按年漲1.3%，創近三年新高，其中食品價格由1月下降0.7%轉為上漲1.7%。盡管數據主因春節季節性因素，但遠高於預期（0.8%），疊加中東局勢惡化，或強化中國再通脹敘事，留意大宗商品上漲的音樂椅愈加熱鬧。

 

撰文:金子安

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

