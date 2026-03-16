中國經濟 | FOCUS | 基建發力穩開局，消費逆風近真章

中國年度增長目標調低至「1991年以來最保守」之際，「十五五」開局之年的外弛內張之勢，從首2月基礎建設投資增速赫然反彈至逾四年半最高可見一斑；固定投資、工業生產、消費品零售全數勝過市場預期。不過，盡管有「史上最長春節假期」加持，但首2月消費實際增速，卻錄至少2000年以來同期最低（排除2020年大流行爆發時）。

基建投資增速逾四年高

2026年伊始，國家統計局定調經濟「起步有力，開局良好」。周一（16日）公布的數據顯示，去年全年錄近30年來首次萎縮（-3.8%）的固定資產投資，首2月止跌反彈1.8%（預期：-2.1%）；其中基礎設施投資按年增11.4%，為2021年5月以來最高，拉動整體投資增長3個百分點。

玄機就在，國家發改委去年底批准多個重大基礎設施項目（如廣州新機場），以及各地儲備的重大項目開年密集開工。而政府工作報告提及的8000億元超長期國債用於「兩重（重大戰略、重點領域）」建設，亦利於補充項目資本金，撬動地方更多投資。

國家發改委去年底批准多個重大基礎設施項目，包括廣州新機場。

此顯示，當局一方面定調「留出空間、打牢基礎」，另一方面仍將固投，特別是新基建、新動能投資視為對沖房地產投資持續下滑的必選項。

手機、汽車銷售或承壓

工業生產方面，裝備製造業、高技術製造業帶動整體增速續回升至6.3%（預期：5%），錄去年9月以來最高；其中，風力發電機組、3D列印設備、鋰離子電池、工業機器人的產量，分別按年增28%、54% 、42% 、31%。

再看社會消費品零售，首2月增2.8%（預期：2.5%），創去年10月以來最高；其中服務零售額、餐飲收入分別增5.6%、4.8%，首次發布的網上服務零售額更增7.3%。9天春節超級黃金周效應下，市場銷售明顯回升，服務消費潛能亦釋放，但回看2000年至今，2.8%增速卻是除2020年（新冠爆發）之外的歷年開年最低表現。

手機加價潮，或拖累3月消費品零售表現。(AP)

隨著OPPO、VIVO因應存儲等成本持續上漲，官宣本周起調整部分手機售價，以及新能源車購置稅從全額免徵調整為減半徵收，以舊換新補貼對低價車型的額度亦降低，或令部分目標消費者推遲換機/購車/換車決定。加上多間快遞公司響應「反内捲」加價，乃至油價上漲推升服裝、食品等成本，多重逆風會否拖累3月消費數據重回跌勢，值得密切留意。

撰文:金子安

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