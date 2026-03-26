泡泡瑪特 | FOCUS | 解壓餃子奇襲Labubu，內存壓縮狙擊美光

當Labubu的熱度降溫，一款售價低至5美元、甚至1美元的解壓餃子玩具，正在北美掀起病毒式傳播，帶動零售店Five Below股價飛升。隨著英偉達、谷歌相繼發布內存壓縮技術，原本受益記憶體奇貨可居的大廠美光（MU），股價如同泡泡瑪特（09992）般暴跌。兩大事件，齊指向同一邏輯－－以更低的成本消耗，重塑原本昂貴的需求。

一美元餃子享受盲盒快樂

想收穫開盲盒心跳加速的感覺，代價之一是錢包為毛利率高達72%的Labubu、Molly等埋單。所謂「有錢難買心頭好」，但若以更低成本享受到同樣的快樂，何樂而不為？

此趨勢正因一款售價低至1美元（迷你版）、5美元（加大版）名為Mystery Dumpling的玩具，在北美風行。藏在仿竹材料的蒸籠裏，粉、綠、橙、藍、紫等五顏六色加上稀有款的熒光色，軟軟糯糯、可揉可捏，相當解壓，TikTok、Youtube等社交媒體上的「拆箱」視頻觀看數，動輒數以百萬計。

名為Mystery Dumpling的盲盒玩具在北美風行。

面向青少年的折扣零售商Five Below抓住此病毒式現象，大量出售爆款，更掀起每逢補貨日顧客蜂擁而至潮流。過去5個交易日股價抽升一成，年初至今累計升幅24%。從網絡熱度看，「餃子」以極低定價加盲盒玩法，提供了跟Labubu相似的情緒價值，或許可部分解釋泡泡瑪特美洲市場銷售增長，為何去年下半年低於預期。

技術變革壓縮記憶體佔用

與曾經一娃難求的Labubu如出一轍，高頻寬記憶體（HBM）過去一年受惠AI軍備競賽，成為比黃金還搶手的戰略物資。存儲大廠如美光，截至2月26日止第二財季淨利潤按年飆升7.7倍。

然而就在周二（24日），谷歌發布無需預先訓練的壓縮演算法TurboQuant，旨在高效壓縮大語言模型的鍵值快取（KV Cache，相當於AI的短期記憶），同時不影響輸出精度。上周二（17日），英偉達亦發表「KV快取轉換編碼」技術，能大幅降低大型語言模型處理對話歷史時的記憶體佔用，最高可達20倍。

PolarQuant 扮演高效壓縮橋樑的角色。

消息一出，美光股價過去短短5個交易日暴瀉17%，閃迪（SNDK）、三星、SK海力士亦分別跌10%、9%、5%。究其原因，正正是軟體技術挑戰記憶體的需求前景及成本曲線。盡管內存短缺可能僅因新技術而邊際緩解，但正如售價5美元的餃子分薄Labubu熱度，當滿足需求的成本被極致壓縮，舊有的價值分配體系恐面臨重構。

進軍家電，變陣才是永恒

面對「平替」的圍剿，尤其是資本市場對泡泡瑪特「單一IP依賴」的質疑，公司擬下月推出以IP為核心的衍生小家電產品，並在京東等電商平台發售，顯然是要將IP從潮玩功能向生活場景滲透，從情緒消費品擴展為日常必需品。

泡泡瑪特擬下月推出以IP為核心的衍生小家電產品，冰箱造型會否如圖中一樣？

對美光而言，盡管定價權或遭削弱，但公司早前雄心勃勃承諾投資高達2000億美元新增產能，勢是看準AI基礎設施超級周期，任何效率提升都將催生更龐大的長期需求。「輸粒糖、得間廠」，變陣才是永恒。

撰文:金子安

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