外貿 | FOCUS | 出口驟降未為憂，進口激增或非福

戰端一開，大宗狂奔。繼3月PPI三年半首次轉正後，原油、銅、化肥、集成電路成本飆升，亦推動中國當月進口錄得2021年11月以來最大漲幅。當局定調外貿「起勢有力、開局良好」之際，細看上月數據，盡是中東戰火的魅影。

高油價利好汽車出海

去年助力中國創下近1.2萬億美元創紀錄貿易順差的出口，首2月再按年勁增21.8%。隨著2月底的美軍「史詩怒火」行動觸發霍爾木兹海峽封鎖，進而拖累貿易物流及全球需求，3月驟然減速至2.5%（預期：8.6%），惟總量仍維持3200億美元以上的基線水平。

受衝擊最大的為服裝衣著、鞋靴、玩具等勞動密集型消費品，出口額按年分別跌29%、39%、43%；不過，汽車出口按年飆升37%至78萬輛，顯示國際油價勁漲刺激中資電動車需求。中汽協較早時公布，當月新能源車出口達37.1萬輛，僅吉利（00175）就有逾8.1萬輛車銷往海外。

3月汽車出口按年飆升37%，顯示國際油價勁漲刺激中資電動車需求。(AP)

海關總署另指，一季度計，3D打印機、鋰電池、風力發電機組及零件、數碼相機出口，分別增長119%、50%、45%、32%；代表中式生活的保溫杯、茶葉，分別出口50億元、27億元人幣。

大宗價升，硬食成本

值得可圈可點的當屬進口，3月按年增27.8%（預期：11.2%），創2021年11月以的最大漲幅，亦高於首兩月的19.8%。除了化妝品、紡織品、鮮果等民生消費品進口增長，進口表現遠超預期，最大推力還在一個「價」字。

其中，銅砂礦及精礦、肥料、集成電路，3月進口「量」按年分別增約10%、26%、14%，但進口額漲幅高達67%、58%、54%，顯示中東戰火推升價格；同時，波斯灣衝突之下，原油、天然氣進口按年分別跌2.8%、11%；為減輕儲備消耗壓力，中國當月成品油出口亦減12%。

中國3月銅砂礦及精礦進口「量」按年增約10%，但進口額漲幅高達67%。(AP)

外部情勢更複雜多變的大背景下，機電產品作為出口定海神針的作用日益顯現，顯示由產業政策背書的出口競爭力。另一方面，伴隨結構性高儲蓄率的內需疲軟，未見根本改善，加上進口成本被動式上漲未見盡頭，或意味由地緣震盪驅動的再通脹、強進口只是被動的成本轉嫁與賬面擴張。真正考驗仍在於，將外貿累積的競爭紅利轉化為居民需求的內生動力。

撰文:金子安

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