中國經濟 | FOCUS | 拆解首季5%增速：AI狂奔、車市驟冷、老破小搶籌

生產馬力大開、出口韌性不減，支撐中國2026年首季GDP，一舉創下三個季度最快增速。盡管工業增加值、消費品零售、固定資產投資3月齊現走軟跡象，尤其是「汽車類」零售錄10個月最低，但一線城市的地產企穩信號正愈來愈清晰。

AI生產和應用相關產業強勁

國家統計局周四（16日）揭盅，一季度GDP按年增5%（預期：4.8%），主因生產端動能強於預期，規模以上工業增加值按年增6.1%；其中，跟AI生產和應用直接相關的「電子專用材料製造業」、「集成電路製造業」增加值，分別增33%和49%；3D打印設備、鋰離子電池、工業機器人產量，亦按年勁增54% 、41% 、33%。

跟AI生產和應用直接相關的「電子專用材料製造業」、「集成電路製造業」增加值大增。(AP)

生產強勁，加上財政顯著發力，帶動去年錄1996年有記錄以來首次負增長的固定資產投資，首季轉正至按年增1.7%（預期：1.9%）。其中，基建投資增8.9%，製造業投資增4.1%，房地產開發投資跌11.2% 。

餐飲、汽車消費齊急速降溫

需求端方面則差強人意，3月社會消費品零售總額按年增1.7%（預期：2.8%），其中餐飲收入、汽車類零售額雙雙錄去年4月以來最低；前者或反映農曆新年後的季節性回落效應，後者則夾雜購置稅減免退坡、成本上漲疊加優惠減少、新能源車進入存量博弈等多重逆風。

3月汽車類零售額按年跌11.8%，多個品牌銷量錄雙位數跌幅。(AP)





較早時，比亞迪（01211）、小鵬（09868）、小米（01810）公布3月銷量分別錄30.02萬輛、2.7萬輛、逾2萬輛，按年計分別跌20%、17%、31%。

車市冀望借本月底的北京國際車展重拾動力，而樓市則局部止跌。國統局數據顯示，一線城市新房價格繼2月環比由下降轉為持平後，3月再轉上漲0.2%；其中2月率先止跌的上海，錄連續第二個月環比上漲，深圳跟隨止跌轉漲0.2%。

京滬新樓轉漲，二手樓放量

更顯著的信號是二手成交放量，北京3月二手成交量錄逾1.98萬套，創近15個月新高；上海3月二手網簽成交逾3.1萬套，創近5年新高。但值得留意的是，低總價（300萬元以下）、小戶型（70平米以下）房源為今次「小陽春」的主力，除了年輕剛需、子女就學等家庭首選，一大玄機在於租金回報率正悄然接近購房成本，引發抄底投資需求。

上海3月二手網簽成交逾3.1萬套，創近5年新高，老破小受捧。(AP)

例如，北京朝陽區一套總價330萬元的「老破小」，租金回報率可達3.1%，高於3.05%的房貸利率及2.6%的公積金貸款利率，被視作優於國債等穩健型理財的自製現金流之選。

毋庸諱言，一線城市、小眾房型的結構性回暖，尚不足以改變內房持續尋底的全局，但也可算未來通脹預期重臨的領先指標。展望二季度，AI驅動的生產端仍將持續發力，而額外貨幣寬鬆、財政刺激或需待下半年。

撰文:金子安

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