蘋果 | FOCUS | 蘋果交棒「硬體派」，解港股難漲之謎

從去年秋季的iPhone Air，到今個春天的MacBook Neo，入職蘋果逾20年的硬件主管特納斯(John Ternus)，被頻頻推向幕前，印證了Polymarket關於「Next CEO of Apple?」的押注，最終於周一（20日）塵埃落定。不同於兩位前任——「顛覆創新者」喬布斯、「供應鏈大師」庫克，特納斯以「硬體工程派」身份執掌市值逾4萬億美元的巨企，冥冥中呼應眼下方興未艾的「Hardware is back」潮流。

專注更耐用、更高性價比

全球25億蘋果裝置的使用者有福了。隨著蘋果公司9月起將迎來30年來（自物理學博士Gil Amelio 1996年卸任CEO計）首位純硬體研發出身的首席執行長，更耐用、更高性價比的產品料陸續有來。

自2001年加入蘋果產品設計團隊，擁有賓州大學機械工程學士學位的特納斯，就專注如何利用技術為用戶提供卓越功能及體驗。例如，設計可防水的密封組件、可拆卸的後蓋玻璃、可抗摔的超瓷晶塗層屏幕、可提供快達3.5倍CPU效能表現的自研晶片M1、可始終將人物置中的前置鏡頭⋯⋯

自2001年加入蘋果產品設計團隊，特納斯就專注如何利用技術為用戶提供卓越功能及體驗。

在3月推出起售價僅599美元、鋁合金金屬的MacBook Neo時，特納斯並稱，同類型競爭產品大都「採用塑膠材質，甚至可以隨意彎曲」，「他們只是竭盡所能地降低成本，這與我們採取的低價高質的策略截然不同」。

6月開發者大會或現AI突破

強調硬件的耐用性，被普遍視為蘋果短板的人工智能(AI)領域又如何？將於6月9日登場的蘋果WWDC26全球開發者大會，iOS 27新一代Siri料迎來iOS 18以來的史上最大改版，而此距離蘋果WWDC24揭盅「Apple Intelligence」已過去近兩年。

將於6月9日登場的蘋果WWDC26全球開發者大會，新一代Siri料迎來史上最大改版。

對此，特納斯曾以AirPods的「即時翻譯」功能為例，說明蘋果正嘗試利用AI創造更好的用戶體驗。他亦以蘋果地圖曾經飽受詬病為例，強調只要有遠見及持續努力，就能「把一個起步艱難的項目變成偉大的事業」。

此或顯示，雖然出身硬體專家，但特納斯並未將AI視為孤立的演算法競賽，而是作為設備整體功能的延伸與進化。「Apple Intelligence」的未來方向，將如AirPods的「即時翻譯」功能那樣，令工具變身自然而然的體驗。

A股創業板跑贏科指有因

全球最具價值公司之一的蘋果，世代交棒於被庫克稱為「兼具工程師頭腦、創新者靈魂」的特納斯，跟眼下硬件「王者歸來」的潮流不謀而合。

相比微軟、Palantir、Salesforce、Adobe等昔日依靠輕資產、高利潤、經常性收入賺得盆滿鉢滿的軟件股，年初至今分別跌13%、17%、29%、29%，戴爾、英特爾、美光、西部數據等硬件股，卻分別暴升62%、78%、57%、117%。

此潮流亦解釋了，以「軟科技（如騰訊、網易、攜程）」為龍頭的港股科指，何解跑輸以「硬科技（寧德時代、中際旭創、新易盛）」為龍頭的內地創業板指。說到底，這場從「軟」到「硬」的權力轉移，冥冥中不單是蘋果對自己工程基因的致敬，更像是對AI時代物理載體的提前押注。

撰文：金子安

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇