寧德時代 | FOCUS | 寧王迪子「神仙打架」，減配 VS PPT藏機鋒

繼比亞迪（01211）3月5日召開「顛覆性技術發布會」之後，寧德時代（03750）「超級科技日新品發布會」亦於周二（21日）登場，大秀動力電池「黑科技」。兩大龍頭圍繞超充時長、續航里程、能源密度等技術指標你追我趕，但更值關注的是現場「金句」暗藏機鋒。

減配還是正道？磷酸鐵鋰惹議

旅遊OTA平台對蘋果、安卓手機的區別報價（iPhone用戶普遍遭遇加價），未來會否演變為新能源車搭載三元鋰、磷酸鐵鋰電池的「尊卑有別」？皆因寧德時代技術長高煥昨日於發布會強調，「三元鋰是高端長續航車型的最優解」，「25萬元以上電動車選用磷酸鐵鋰電池，就是變相減配」。

寧德時代技術長高煥於發布會強調，「三元鋰是高端長續航車型的最優解」，

拋開三元鋰、磷酸鐵鋰的天然屬性差異－－前者由成本較高的鎳、鈷、錳「三元」組成，能量密度較高，但熱穩定性較差；後者由成本較低的磷、鐵、鋰組成，能量密度有理論極限，但耐熱耐用－－此番論斷幾乎是暗戳堅持以磷酸鐵鋰為「正道」的競爭對手比亞迪。

追逐「能量密度」，劍指高端

不過，在比亞迪創始人王傳福看來，磷酸鐵鋰電池徹底解決電池安全及稀有金屬卡脖子的兩大難題。而據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，一季度，三元材料、磷酸鐵鋰於國內動力電池銷量類型佔比，分別為27.3%、72.5%，驗證比亞迪擁抱的技術路綫佔據當之無愧的主流。

第三代麒麟電池支持1000公里續航，且電池包大幅減重255公斤。

既然如此，何解「寧王」大力押注三元鋰？答案直指「能量密度」這一被其視為「衡量動力電池技術領先性」的核心指標。以最新發布的第三代麒麟電池為例，電芯能量密度達每公斤280Wh，支持1000公里續航，且電池包較同級續航的磷酸鐵鋰車型減重255公斤。同時推出的麒麟凝聚態電池，電芯能量密度更高至每公斤350Wh，已在4噸級商用飛機完成首飛驗證。

「航空級」凝聚態電池待量產

值得一提的是，寧德時代官網2023年4月曾上載文章，指最新發布的凝聚態電池技術，單體能量密度高達每公斤500Wh，開啟了載人航空電動化的全新場景。時隔三年，該電池有無如文章所述「可快速實現量產」尚不明確，但高煥昨日就透露，目前多個中國高端車企表示，對凝聚態電池非常感興趣，積極進行合作探討。

這似乎印證了「迪子」的暗諷並非空穴來風。在3月的發布會上，王傳福就第二代刀片電池的一句「今天發布的不是PPT技術，一發布就量產上車，馬上就能買得到」，引發全場大笑。此外，比亞迪旗下高端品牌騰勢的總經理李慧，周三發表微博，再次稱「我們不發PPT技術和產品」，並標註「騰勢z9gt純電續航1036公里」，亦似回擊有關磷酸鐵鋰能量密度極限。

比亞迪3月發布第二代刀片電池，王傳福強調「今天發布的不是PPT技術，一發布就量產上車」。

關於減配、高端、能量密度、續航、PPT的隔空暗戰，實際皆指向電池競爭下半場，圍繞材料體系、技術路線、落地效率、場景覆蓋等的攻防。兩大龍頭互相較勁固然頗顯「瑜亮情結」，卻共同撐起中國電池在全球能源轉型中的話語權，前景遐想無限。

撰文:金子安

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