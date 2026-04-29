OPEC | FOCUS | MBZ「反水」MBS，阿聯酋謀中東「新軸心」

2021年敢請美國總統拜登「食檸檬」的石油卡特爾（Cartel，寡頭壟斷），正迎來內訌－－海灣第三大產油國阿聯酋，周二（28日）宣布於5月1日起退出OPEC（石油輸出國組織），不僅令過往幾十年憑嚴明內部紀律左右油價的影響力瓦解，更意味MBZ（阿聯酋總統）、MBS（沙特王儲）兩位大佬的矛盾愈趨白熱化。「退群」表面看是為自由增產，背後直指中東勢力重塑。

從同仇敵愾，到兄弟決裂

1971年同仇敵愾，借一紙《德黑蘭協議》從「西方七姊妹」手中，奪回石油定價權；2020年同舟共濟，達成史無前例「自殘式」減產每日最高970萬桶協議；2021年桀驁不馴，對要求「大幅增產壓低油價」的拜登一致說不。

成就OPEC影響力的王牌－－產量配額制，最新遭阿聯酋公開「反水」。(AP)

於能源供應地位舉足輕重的OPEC，盡管全球產量佔比，早已從巔峰期的「每兩桶佔其一」縮水至現時的「每十桶佔其四」，但仍足以備受特朗普忌憚，斥責其「敲詐全世界」。不過，成就影響力的王牌－－產量配額制，最新遭阿聯酋公開「反水」，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）揚言，到2027年，石油日產量將增至500萬桶，較目前配額限制的341萬桶大升46%。

量VS價，攸關國家戰略

何解加入OPEC長達60年的阿聯酋，決定與其決裂？官方說法是，「增加產量以滿足市場長期需求」，但本質而言，是徹底擺脫沙特主導的產油聯盟的約束。身為中東大國，沙特國土面積、人口分別是阿聯酋的26倍、3.5倍，在OPEC眾多成員國中獨享每日千萬桶以上產量配額。以3月為例，即使中東戰火紛飛，其日均產量仍高達近780萬桶；相比之下，備受伊朗無人機侵擾的阿聯酋，日均產量僅189萬桶出頭。

阿聯酋總統MBZ視安全為「迪拜模式」模式的背書，圖爲其參觀蘇57戰機。(AP)

沙特依靠佔財政收入61%（截至2025財年）的石油支撐其「2030年願景」雄心，維持油價高位運行，可謂其實現財政平衡的關鍵。但對阿聯酋而言，非石油經濟活動佔比高達77%，且身為全球產油盈虧平衡點最低的國家之一，石油收入更多取決於「量」而非「價」，為了沙特的利益而被配額綁住手腳，試問焉能服氣？

「迪拜模式」需安全背書

退出OPEC，顯示阿聯酋正在重新定義自身在中東的角色，除了產油自由，更攸關其「迪拜模式」－－金融中心、旅行樞紐、醫療前沿、網紅聖地……未來大計還包括新地標古根漢美術館（Guggenheim Abu Dhabi）、全球最大的資料中心Stargate UAE項目、位於阿布扎比Yas Island島的中東首個迪士尼主題樂園等－－而所有這些，均需「安全」背書。

位於阿布扎比Yas Island島的中東首個迪士尼主題樂園將成新地標。

這解釋了，阿聯酋早前指摘海灣合作委員會（成員國另包括沙特、巴林、科威特、阿曼、卡塔爾）對伊朗的立場是「史上最軟弱」，轉而尋求以色列的「鐵穹」系統保護，並與其開展密切軍事、情報合作。

OPEC分裂無疑獲美國樂見，而阿聯酋加強與以色列的聯盟，恐將重塑海灣勢力平衡。當能源、金融、軍事的新軸心，打破舊有的石油寡頭邏輯，尋求「資本自由+安全保障」的阿聯酋，會否令伊斯蘭合作組織（OIC）、海合會（GCC）步OPEC後塵言之尚早，但戰火之後的中東「後石油秩序」正悄然成形。

撰文:金子安

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