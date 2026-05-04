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巴菲特 | FOCUS | 人氣降溫、跑輸標指，巴郡古老智慧仍work

04/05/2026

　　「換棒」後的首個年度股東大會人氣不復從前；過去一年計，巴郡（BRK-B）股價大幅跑輸標普500－－盡管「後巴菲特時代」高光褪色，但「股神」趁底部布局、混亂中等待的智慧仍值深思。

 

現金儲備續新高，進取不足？

 

　　標普500創下連漲5周的2024年以來最長紀錄、刷新歷史新高（7272點）之際，作為重磅成分股的巴郡，卻自去年5月3日巴菲特宣布將退居幕後前一天的歷史高位（542美元），一路拾級而下近13%。與此同時，由新CEO阿貝爾（Greg Abel）擔綱的首個年度股東大會，亦從過往的座無虛席降溫至入座率僅勉強過半－－神話是否已落幕？

 

巴菲特 | FOCUS | 人氣降溫、跑輸標指，巴郡古老智慧仍work

新CEO阿貝爾擔綱的首個年度股東大會，從過往的座無虛席降溫至入座率僅勉強過半。(AP)

 

　　巴郡的現金儲備從一年前的3477億美元，續刷新至3970億美元，並連續14個季度淨拋售股票（截至去年第四季），理論上跟標指過去一年27%的升幅失之交臂。此種「甚麼都不做（to do nothing）」，在大多數人看來，或許屬穩健有餘，進取不足。

 

出手原則：一旦買入永遠持有

 

　　不過，若以巴菲特自稱60年投資生涯中，真正「肥美」的賺錢年份只有5年計（Probably five of them really juicy），持續套現、按兵不動根本不足為奇。他更將眼下的市場形容為「附設賭場的教堂」，人們雖可在教堂和賭場之間穿梭，但賭場的吸引力已可謂瘋狂。

 

巴菲特 | FOCUS | 人氣降溫、跑輸標指，巴郡古老智慧仍work

巴菲特將眼下的市場最新形容為「附設賭場的教堂」。(AP)

 

　　他的繼任者阿貝爾亦於股東大會稱，巴郡奉行的原則是，一旦買入就永遠持有，「但前提是這必須是種能良好運作的关系。」符合上述條件的，包括「四大核心持股」蘋果、美國運通、可口可樂、穆迪（分別列投資組合第1、2、4、6位），另將加強與日本五大商社（三井物產、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、丸紅）以及新近投資的日本財險巨擘東京海上控股的長期合作。

 

冷觀AI，下注日本顯極緻套利

 

　　但從此角度看，足以理解何解巴郡對眼下的AI「賣鏟股」熱潮冷眼觀之。看看其首次建倉五大商社時的2019年7月，日經指數較1989年底創下的歷史收盤紀錄下挫約四成（21000點附近）；而眼下，單以市值最大的三井物產計，過去五年就漲了逾4倍。

 

巴菲特 | FOCUS | 人氣降溫、跑輸標指，巴郡古老智慧仍work

單以市值最大的三井物產計，股價過去五年就漲了逾4倍。(AP)

 

　　最嘆為觀止的，是這筆最初於2020年8月披露的折合60億美元投資，採用的是「借日圓，買日股」的融資方式，完美規避了過去6年日圓兌美元從105暴跌至156附近的匯率風險。其中僅2019年9月就發行了4300億日圓債券，5至30年期票面利率低至0.17%至1.1%；就在本月，巴郡再發行2723億日圓債券，其中佔比近半的3年期票面利率2.077%，雖大幅高於2019年，但在多間商社預期今年利潤將創新高的背景下，仍屬財息兼收之選。

 

　　 　由此可見，當世人瘋狂於史上集中度最高的股市狂歡時，巴郡依然在玩一場「低風險、高確定性、跨國套利」的古老遊戲，並靜候下一個「肥美」機會。

撰文:金子安

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