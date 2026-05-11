英國 | FOCUS | 選民厭棄「雙寡頭」，投機難改「爛攤子」

英國、法國、德國……歐洲老牌大國，過往兩年的「極右復興」火種正愈顯燎原之勢－－剛剛橫掃英國地方選舉的極右翼改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇，與法國極右翼國民聯盟（RN）黨主席巴德拉隔空打氣劍指最高政權，德國極右翼另類選擇黨（AfD）全國支持率最新錄得27%紀錄。齊齊折射多重危機持續發酵下，恨鐵不成鋼的民眾借選票懲罰老牌政客，惟終結「爛攤子」的挑戰並未因政黨勢力消長而減輕。

英版中期選舉，法拉奇一躍登頂

距離英國2029年大選尚有逾三年，但結局或已隱現墻上。有「英國版中期選舉」之稱的地方選舉剛剛塵埃落定，於5034個英格蘭地方議席中，首相施紀賢所在的執政工黨（Labour Party）僅獲1068席（劇減1496席）；另一老牌政黨保守黨（Conservative）則獲801席（痛失563席），意味二戰以來主導英國政壇的雙寡頭時代名存實亡。

二戰以來主導英國政壇的雙寡頭時代名存實亡。(AP)

橫掃一切的，正正是2016年以「脫歐」起家，高舉反對移民、精簡簡稅制、削減開支大旗的改革黨，勇奪1453席（暴增1451席）一舉成為英格蘭地方議會第一大勢力。不單如此，改革黨還晉身蘇格蘭地方議會「二哥」（僅次蘇格蘭民族黨），以及首次插旗首都倫敦（贏得Havering行政區）。

施紀賢助攻，改革黨趁勢奪窮區

形象乖張、政見充斥投機的法拉奇，戲劇性成為選民眼中的新寵，與其說是他的個人魅力使然，不如說多得施紀賢助攻。過去7年計，唐寧街走馬燈式地換了5位首相，但論平庸乏味、優柔寡斷，似乎無人能出「Sir Keir」其右。

形象乖張、政見充斥投機的法拉奇，戲劇性成為選票新寵。(AP)

自2024年壓倒性贏得大選，終結保守黨14年的執政，在工黨近兩年治下，英國GDP及可支配收入增長乏善可陳，「生活成本危機」及「住房負擔能力危機」雙重夾擊，左傾智庫Resolution Foundation（決議基金會）2月曾預計，英國最貧困家庭須等至2163年（137年之後）才能達到生活水平翻倍，而這些被稱為「默默無聞的家庭」正是工黨支持者的基本盤。鑒於此，改革黨今次在貧困選區獲顯著支持，得票率達30%，遠高於富裕地區的20%。

極右經濟恐成空，債匯處變不驚

低收入、低學歷、65歲以上選民更傾向支持改革黨，背後顯然是對施紀賢毫無建樹的不滿，但法拉奇又能否將深陷人口老化、福利負擔、債務成本（英國十年期國債收益率高居G7國家之首）的經濟拉回正軌？YouGov最新民調就顯示，認為改革黨最擅長處理經濟議題的比例僅5%，於各大政黨中包尾。

YouGov民調顯示，認為改革黨最擅長處理經濟議題的比例僅5%，於各大政黨中包尾。(AP)

值得一提的是，改革黨高舉「再工業化」大旗，欲吸引製造業回流「紅牆」地區（英格蘭北部工業重鎮），但卻主張遣返移民、大幅減稅，大計恐隨時陷入「要人沒人、要錢沒錢」尷尬。此外，英國的老舊鐵路網絡、高昂能源成本、資本/設備缺口等，亦顯掣肘處處。

換言之，選民欲借擁抱右翼打破現狀，卻隨時恐跳入另一火坑，極右翼的歐爾班執掌匈牙利16年最終敗走即是一例。從此角度看，英國債匯在今次反建制大潮中處變不驚，或是資金在「平庸的穩定」與「激進的動盪」中仍暫押注風雨飄搖的工黨將變革求存。盡管Ploymarket賭盤顯示，押注施紀賢6月底前下台的概率達40%，年底前更高至66%。

撰文:金子安

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