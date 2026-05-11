  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

英國 | FOCUS | 選民厭棄「雙寡頭」，投機難改「爛攤子」

11/05/2026

　　英國、法國、德國……歐洲老牌大國，過往兩年的「極右復興」火種正愈顯燎原之勢－－剛剛橫掃英國地方選舉的極右翼改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇，與法國極右翼國民聯盟（RN）黨主席巴德拉隔空打氣劍指最高政權，德國極右翼另類選擇黨（AfD）全國支持率最新錄得27%紀錄。齊齊折射多重危機持續發酵下，恨鐵不成鋼的民眾借選票懲罰老牌政客，惟終結「爛攤子」的挑戰並未因政黨勢力消長而減輕。

 

英版中期選舉，法拉奇一躍登頂

 

　　距離英國2029年大選尚有逾三年，但結局或已隱現墻上。有「英國版中期選舉」之稱的地方選舉剛剛塵埃落定，於5034個英格蘭地方議席中，首相施紀賢所在的執政工黨（Labour Party）僅獲1068席（劇減1496席）；另一老牌政黨保守黨（Conservative）則獲801席（痛失563席），意味二戰以來主導英國政壇的雙寡頭時代名存實亡。

 

 

英國 | FOCUS | 選民厭棄「雙寡頭」，投機難改「爛攤子」

二戰以來主導英國政壇的雙寡頭時代名存實亡。(AP)

 

　　橫掃一切的，正正是2016年以「脫歐」起家，高舉反對移民、精簡簡稅制、削減開支大旗的改革黨，勇奪1453席（暴增1451席）一舉成為英格蘭地方議會第一大勢力。不單如此，改革黨還晉身蘇格蘭地方議會「二哥」（僅次蘇格蘭民族黨），以及首次插旗首都倫敦（贏得Havering行政區）。

 

施紀賢助攻，改革黨趁勢奪窮區

 

　　形象乖張、政見充斥投機的法拉奇，戲劇性成為選民眼中的新寵，與其說是他的個人魅力使然，不如說多得施紀賢助攻。過去7年計，唐寧街走馬燈式地換了5位首相，但論平庸乏味、優柔寡斷，似乎無人能出「Sir Keir」其右。

 

英國 | FOCUS | 選民厭棄「雙寡頭」，投機難改「爛攤子」

形象乖張、政見充斥投機的法拉奇，戲劇性成為選票新寵。(AP)

 

　　自2024年壓倒性贏得大選，終結保守黨14年的執政，在工黨近兩年治下，英國GDP及可支配收入增長乏善可陳，「生活成本危機」及「住房負擔能力危機」雙重夾擊，左傾智庫Resolution Foundation（決議基金會）2月曾預計，英國最貧困家庭須等至2163年（137年之後）才能達到生活水平翻倍，而這些被稱為「默默無聞的家庭」正是工黨支持者的基本盤。鑒於此，改革黨今次在貧困選區獲顯著支持，得票率達30%，遠高於富裕地區的20%。

 

極右經濟恐成空，債匯處變不驚

 

　　低收入、低學歷、65歲以上選民更傾向支持改革黨，背後顯然是對施紀賢毫無建樹的不滿，但法拉奇又能否將深陷人口老化、福利負擔、債務成本（英國十年期國債收益率高居G7國家之首）的經濟拉回正軌？YouGov最新民調就顯示，認為改革黨最擅長處理經濟議題的比例僅5%，於各大政黨中包尾。

 

英國 | FOCUS | 選民厭棄「雙寡頭」，投機難改「爛攤子」

YouGov民調顯示，認為改革黨最擅長處理經濟議題的比例僅5%，於各大政黨中包尾。(AP)

 

　　值得一提的是，改革黨高舉「再工業化」大旗，欲吸引製造業回流「紅牆」地區（英格蘭北部工業重鎮），但卻主張遣返移民、大幅減稅，大計恐隨時陷入「要人沒人、要錢沒錢」尷尬。此外，英國的老舊鐵路網絡、高昂能源成本、資本/設備缺口等，亦顯掣肘處處。

 

　　換言之，選民欲借擁抱右翼打破現狀，卻隨時恐跳入另一火坑，極右翼的歐爾班執掌匈牙利16年最終敗走即是一例。從此角度看，英國債匯在今次反建制大潮中處變不驚，或是資金在「平庸的穩定」與「激進的動盪」中仍暫押注風雨飄搖的工黨將變革求存。盡管Ploymarket賭盤顯示，押注施紀賢6月底前下台的概率達40%，年底前更高至66%。

撰文:金子安

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00471

中播數據

0.218

異動股

00700

騰訊控股

457.200

異動股

09999

網易－Ｓ

185.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00471 中播數據
  • 0.218
  • 00700 騰訊控股
  • 457.200
  • 09999 網易－Ｓ
  • 185.900
  • 02631 天岳先進
  • 97.200
  • 02477 經緯天地（新）
  • 5.190
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.780
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 3.180
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 374.000
  • 目標︰$380.00
  • 00580 賽晶科技
  • 2.000
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.950
  • 目標︰$13.20
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 138.600
  • 00001 長和
  • 72.250
  • 00002 中電控股
  • 76.000
  • 00175 吉利汽車
  • 22.560
  • 00388 香港交易所
  • 423.800
報章貼士
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 78.200
  • 目標︰$88.50
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.990
  • 目標︰--
  • 01357 美圖公司
  • 5.180
  • 目標︰$7.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/05/2026 17:15  《盤後部署》觀望重磅事件港股爭持微跌，快手分拆AI利股價修復

12/05/2026 17:54  京東(09618)首季經調整純利按年跌42%勝預期，新業務虧損按季收窄至104億人幣

12/05/2026 17:29  傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主

12/05/2026 17:06  京東健康(06618)首季經調整盈利按年升6%，收入升17%

12/05/2026 17:06  京東物流(02618)首季純利升95%至8.8億元人幣，經調整盈利升40%

12/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入7.9億元，買瀾起科技沽華虹

12/05/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】瑞銀升長和目標逾兩成，大摩普降車股目標價獨升蔚來

12/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8290，一周拆息較上日微升至2.7%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評｜政策鬆綁疊加人幣轉強，內地樓市回暖內房股大翻身新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地樓市迎小陽春更現「日光盤」，內房股現追入會否愛得太遲？新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫歲月．范強

在新華社接獲一個震驚的消息
人氣文章

快樂退休．曾智華

人來是光光，人去也光光新文章
人氣文章

熱話 Feature

岑逸飛追思會｜數百親友及學生出席送別 李默、陶傑撰文悼念
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

兩個人一起多久才適合上床？重點不在於時間，而是清楚確認關係
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

讓膠原蛋白重生！激光與彩光深度解密：逆轉肌齡的「光之魔法」 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

別再盲目食魚補腦 : 認清奧米加3食物鏈、從源頭吃出高效率！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
當內在小孩仍未長大——從家庭系統看親子界線失衡
人氣文章
名人健康｜75歲譚詠麟食「九記牛腩」被捕獲！網民：身型比以往發福
人氣文章
名人保養｜50歲林心如為陪愛女早睡，勤做運動體脂僅22% Fit過產前
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 02:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/05/2026
3分鐘熱炒股點評｜政策鬆綁疊加人幣轉強，內地樓市回暖內房股大翻身
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從中方反制措施，看中美峰會經貿博弈前景

12/05/2026 18:12

大國博弈

說說心理話

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區