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新股 | FOCUS | 火箭發射密集大秀，「賣鏟人」拓璞短板待解

12/05/2026

　　長途旅行登機前，總會見到的圓形引擎內麻花狀葉片，是如何製造而成？答案指向「五軸數控（計算機數字化控制）機床」。憑此關鍵技術和「賣鏟人」身份，被形容為港股「商業航天第一股」的拓璞數控(07688)周二（12日）啟動招股。除了引入博裕、高瓴、RBC、高盛、瑞銀等明星基投，更時機精準地趕上商業航天密集發射的風口。

 

航空航天五軸數控機床龍頭

　　

　　裝載33台猛禽引擎及5000噸推進劑的星艦(Starship)V3飛行器測試發射，預計周五（15日）登場，緊接其後的，料是長征十號乙火箭測試海上網系回收，以及可重複使用的朱雀三號火箭再次挑戰垂直回收。人類九天攬月之夢遠無止境，但無論是發動機、飛機乃至火箭，無數精密部件都需腳踏實地從零打造，若無「工業母機」，一切都是紙上談兵。

 

　　拓璞數控的核心業務即是研發五軸數控機床，以滿足中國航空航天領域（如火箭燃料箱、飛機蒙皮）對先進製造裝備的需求。簡而言之，公司並不直接造飛機、火箭，而是為相關製造商提供機床這一關鍵的「鏟」。

 

新股 | FOCUS | 火箭發射密集大秀，「賣鏟人」拓璞短板待解

拓璞數控的核心業務是研發五軸數控機床，以滿足航空航天領域對先進製造裝備的需求。

 

　　所謂「五軸」，即是在傳統三軸（X、Y、Z直線移動）的基礎上，再加兩個旋轉軸，以此加工複雜曲面而毋須重複搬動。公司招股書指，其在國內航空航天該領域的市佔達10%居首（截至去年），2025財年該業務板塊營收5.12億元（佔比88.7%），毛利率41.9%。

 

驗收緩慢，存貨周轉天數高

 

　　搭上商業航天熱潮，「賣鏟」利潤看似不菲，但拓璞數控去年利潤僅162.5萬元，按年大跌76%，原因包括銷售及營銷開支、研發開支大增。此外，存貨餘額過去3年雖逐年遞減，但去年底仍高達2.55億元（存貨周轉天數357天），今年3月底續增至2.95億元。

 

新股 | FOCUS | 火箭發射密集大秀，「賣鏟人」拓璞短板待解

拓璞數控的產品高度定制化，生產通常需6至30個月。

　　

　　公司解釋，此主要是由於產品高度定制化，生產通常需6至30個月，且從預驗收批准到最終驗收批准的期間涉及多個階段，每個階段都會延長時間。這亦對應了經營活動所得現金流量淨額2023、2024年均告負，2025年才略轉正至2540萬元。

 

　　足見營收高度集中於五個大客戶（去年收入佔比逾八成），不得不承受長周期、高存貨、現金流壓力等財務現實考驗。

 

37%募資作開發AI驅動系統

 

　　值得留意的是，若按五軸數控機床總收入計，拓璞數控去年市佔僅排名第五(3.9%)，撇開未上市的、排名第一的北京精雕(13.8%)，排名第二的日本DMG Mori(8.7%)股價今早剛創新高，年初至今累漲42%。

 

新股 | FOCUS | 火箭發射密集大秀，「賣鏟人」拓璞短板待解

日本DMG Mori借Azure OpenAI，大幅減少製造品質缺陷及成本。

　　

　　何解？除了全球訂單增長強勁，DMG Mori還借助Azure OpenAI，大幅減少製造品質缺陷及成本。相比之下，拓璞數控曾因產品未能達到客戶要求，遭拒絕接受該等產品，而導致巨額存貨減值虧損撥備。此或部分解釋了公司擬將今次IPO所得款項的37%（5.96億元）用於開發AI驅動的數控系統。

 

　　從此角度看，拓璞數控能否借商業火箭集中大秀而乘勢起飛，從專精特新小巨人進化為真正的「賣鏟人」，扭轉客戶集中、存貨高企等短板進入「躺賺」境界，關鍵仍在加速智造技術迭代升級。

 

撰文：金子安

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