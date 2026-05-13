通脹 | FOCUS | 通脹「火藥桶」拷問沃什，油價「可控」幻覺瀕終結

從番茄到牛肉，從餐具到咖啡……關稅餘波加上美伊戰事，消費者面臨的百物騰貴壓力，早已超出了單一的汽油價格飛漲。相比美國4月CPI加速至2023年5月以來最快，並錄三年來首次超過薪資漲幅，更值關注的是，股市似對債市、大宗等市場警號視而不見，更遑論油價在庫存持續釋放下的「可控」幻覺。

汽油牛肉番茄齊飆，減息押注降溫

美聯儲新主席沃什（Kevin Warsh）的正式上任尚餘臨門一脚，最新公布的4月通脹數據已令其政策路向面臨「反應滯後」拷問－－皆因已連續62個月高於聯儲「2%目標」的通脹，從3月的按年升3.3%續攀升至4月的3.8%（預期：3.7%），錄三年最高。其中，汽油、機票、蔬果、在外用餐、租金，分別升28.4%、20.7%、6.1%、3.6%、2.8%。餐桌上常見的新鮮碎牛肉、番茄，價格飆至每磅7美元、2.7美元，過去一年漲幅高達近15%、40%。

百物騰貴早已超出了單一的汽油價格飛漲，美國新鮮碎牛肉價格飆至每磅7美元。(AP)

CPI數據甫一出爐，早前高歌猛進的AI硬件股趁機回調，高通、英特爾、閃迪、美光分別跌約11%、7%、6%、4%，長期遭暴擊的三倍做空半導體ETF SOXS漲逾9%，且成交大幅放量。

與此同時，減息押注大幅降溫，美銀將下次減息的時點從今年9月大幅推後至明年7月，期貨市場更顯示12月加息的概率大於35%。

長債利率齊攀升，CPI見5非不可能

盡管如此，Mag7及道指、恐慌貪婪指數、乃至熱門個股的看漲期權等都顯示，股票市場續對通脹「脫敏」，及對債市、大宗等市場警號視而不見。

就在周三（13日），美、英、日的30年期國債殖利率齊攀升至近歷史高位，被視作聯邦基準利率領先指標的2年期美債殖利率直逼4%，5年期盈虧平衡通脹率亦達2022年10月以來最高水平。就連中國央行的一季度貨幣政策報告，亦刪除了政策工具裏的「降準減息」字眼。此外，銅價逼近歷史高位，聯合國糧農食品價格指數連升三個月。

資金成本、實體經濟正在定價長期通脹前景，拷問沃什貨幣政策路向。(AP)

此意味著，資金成本、實體經濟正在定價長期通脹前景，Polymarket博彩市場亦押注，美國CPI今年有92%、64%、32%機會觸及4%、4.5%、5%。

釋放戰略儲備恐淪飲鴆止渴式消耗

最被低估的恐怕仍是油價，殼牌、雪佛龍、埃克森美孚等石油巨頭近日不約而同警告，即使中東戰事平息，原油恢復供應仍需以數月計。但眼下的現實，一邊是霍爾木兹海峽復常遙遙無期，另一邊是當來自戰前從波斯灣出發油輪、各國釋放戰略儲備的緩衝墊逐漸消失，夏季所面臨的能源壓力恐正式爆煲。

當釋放戰略儲備的緩衝墊逐漸消失，夏季所面臨的能源壓力恐正式爆煲。(AP)

以美國為例，能源部周一（11日）從石油儲備中最新釋放5330萬桶原油，令過去幾周的馳援總量達到8000萬桶，相當於戰前全部儲備的約20%。若以現時全球原油供應缺口達10億桶計，美國連同其他國際能源署成員國釋放總計4億桶儲備平抑油價的動作，可謂飲鴆止渴，一旦巨大的回補需求撞正夏季需求高峰，恐釀雙重衝擊。

且看嚴厲批評鮑威爾治下的聯儲－－「往績及運作模式錯誤，缺乏好奇心和公信力」的沃什，會否成為「皇帝的新衣」故事中的那個孩子，一語道破減息幻夢。

撰文:金子安

【你點睇？】美國再公開疑似外星人檔案，你認為這些UFO事件是否屬實？美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議？► 立即投票