  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中國經濟 | FOCUS | 城鎮消費轉負，無礙人幣底氣

18/05/2026

　　奧迪、蘋果、耐克……或減價、或裁員，連同4月內地居民貸款大幅縮水7869億元（人民幣．下同），無不跟4月雙雙陷入負增長的城鎮消費品零售額、商品零售額遙相呼應。不過，出口持續強勁，通脹共振上行的背景下，人民幣升勢注定未到終點。

 

珠寶、汽車、家電銷售齊遇冷

 

　　國家統計局周一（18日）揭盅4月重磅數據，焦點之一的社會消費品零售額，按年增速跌至0.2%（預期：1.6%）的近三年半最低；其中，商品零售繼2022年多個月份錄負增長後再按年縮水，最大拖累的金銀珠寶、汽車、家電音像類，分別按年暴跌21.3%、15.3%、15.1%。車市寒意逼人，理想（02015）上周末正式上市的L9 Livis較預售價急降5萬元，以價換量重奪銷售動力之意不言而喻，惟拖累股價半日瀉14%。

 

中國經濟 | FOCUS | 城鎮消費轉負，無礙人幣底氣

4月金銀珠寶、汽車、家電音像類零售額，分別按年暴跌21.3%、15.3%、15.1%。(AP)

 

　　值得留意的是，通訊器材類零售雖按年增6.2%，但按月急跌三成，部分解釋了近日蘋果、華為、小米（01810）三大手機商不約而同促銷，降幅高達1000至3000元。

 

　　盡管實物消費因補貼退坡、需求前置而低迷，但首4月旅遊、文體、休閒等服務類零售額均維持兩位數增長，印證消費重心轉移。中證監周末明言支持優質高效發展的智能消費、IP文創，勢成需求端未來新引擎。

 

外貿競爭力增＋通脹雙軌上行

 

　　再看供給端，4月規模以上工業增加值按年增4.1%（預期：5.9%），雖回落至2023年7月以來最低，但裝備製造業、高技術製造業增加價分別按年增8.7%、12.6%，折射產業結構、出口結構雙升級，勢續鞏固全球市場份額。數據顯示，中國出口量全球佔比超50%、70%、90%的產品類別，2024年就已達315、116、23個。換言之，外貿競爭力與日俱增。

 

　　加上4月PPI一舉創下2.8%的45個月新高，首季按年增15.5%的全國規模以上工業企業利潤總額料持續改善，物價拐點或提前到來。

 

中國經濟 | FOCUS | 城鎮消費轉負，無礙人幣底氣

去年11月至今，人民幣兌美元強勢升值。

 

　　出口無需依賴低匯率，而通脹雙軌上行，意味自去年11月以來的人民幣兌美元持續走強動力將持續。事實上，人民幣兌美元中間價繼去年升值逾2%後，1月24日首次升穿7算，本月再突破6.85關口，大摩、高盛已分別上調年底預測上調至6.75、6.7。

 

　　總而言之，盡管監管層嚴防2014年式的投機熱錢流入，卻顯然樂見實體經濟與資本市場的良性共振，最終借外貿結構升級和人民幣強勢的底氣，解決整體內需疲軟、樓市流動性不足的兩大棘手難題。

撰文:金子安

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09993

金輝控股

2.650

異動股

06893

衍生集團

0.255

異動股

03317

迅策

249.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09993 金輝控股
  • 2.730
  • 06893 衍生集團
  • 0.243
  • 03317 迅策
  • 249.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 125.600
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 9.230
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.500
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.070
  • 目標︰$1.50
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.300
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 2.700
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 466.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.680
  • 00002 中電控股
  • 76.200
  • 00001 長和
  • 71.400
報章貼士
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 15.370
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.120
  • 目標︰$30.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.280
  • 目標︰$13.70
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2026 10:29  新世界(00017)據報考慮支付退出費，終止11 SKIES租金義務

19/05/2026 10:09  李家超：下月率團訪哈薩克及烏茲別克，推動經貿合作

19/05/2026 09:23  恒指高開18點報25693，美伊續對峙渣打滙控高開，百度績後開市平穩

19/05/2026 09:05  《盤前攻略》大摩警告債息續升美股將見實質調整，港股好方退守25200

19/05/2026 08:35  【開市Ｇｏ】特朗普取消周二襲伊，渣打預告裁員，百度AI收入勁

19/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出78.76億元，買國壽沽盈富基金

19/05/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後獲兩行升目標，大摩升聯想中芯目標逾三成

19/05/2026 09:41  《財資快訊》美電升報7.8313，一個月拆息上日報2.63%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 腦動極光飆35%南京熊貓升逾6%，北京展開大型腦機接口臨床研究新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜百度績後漲2％，首季核心AI新業務收入升49％佔比顯著提升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打(02888)訂2030年實現約18%ROTE目標，支持逾三成派息率並裁減15%職位新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

天氣預報︱佛誕假期最高33度＋周五轉晴炎熱＋本周初持續驟雨及雷暴新文章
人氣文章

港是港非．李慕飛

香港人口老化的壓力漸浮現新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語詞彙篇(3)｜Lego拆字法則：時間與位置前綴inter、intra意思大不同
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

兩個人一起多久才適合上床？重點不在於時間，而是清楚確認關係
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年
人氣文章

Art & Living Feature

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《Soma》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜45歲熊黛林外貌升級，直認做過醫美：誰沒做過呀？
人氣文章
食物安全｜內地網紅踢爆餐廳用合成肉，一捏即散，專家教3招辨真假牛肉
人氣文章
不良坐姿｜長期用護腰坐墊極傷腰　1組肌肉越坐越弱　醫生警告：反傷椎間盤
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 11:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 11:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 11:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2026 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/05/2026
異動股 | 腦動極光飆35%南京熊貓升逾6%，北京展開大型腦機接口臨床研究
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：伊朗須迅速行動，否則將失去所有

18/05/2026 09:15

中東戰火

中國從不好戰，西方「強則必霸」

15/05/2026 10:41

大國博弈

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區