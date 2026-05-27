小米 | FOCUS | 股價腰斬財報減速，小米生態借「家」築底

一款適合香港式蝸居，洗滌量高達9公斤，更提供手機遙距操控的洗衣機，售價低至2649港幣；繼手機、電視、風扇後，日本市場下半年亦計劃引入空調、冰箱等大型家電。放在小米（01810）一季度手機、汽車業務雙雙減速的背景下，「人車家全生態」中的「家」，增長潛力不容小覷。

手機營收跌，新車交付落後

自去年6月創下61.45元新高後，小米股價就在內存漲價、研發燒錢、車市降溫等多重煎熬下，腰斬低見28.8元。為向「米粉」展現信心，公司繼早前累計回購146億港元後，周二（26日）宣布未來12個月再回購不逾200億港元。

若要用兩個字形容小米的一季度業績，莫過於「減速」－－作為核心業務的智能手機、IoT與生活消費產品營收，分別按年跌12.5%、23.7%；新車交付量雖按年增6.6%，但80856輛相距全年「55萬輛」目標可謂落後不止半拍，且在連續兩季盈利後重回虧損。

小米首季新車交付量雖按年增6.6%，但80856輛相距全年「55萬輛」目標相當落後。

最不祥的是上市即爆款的小米YU7，首季銷量錄三連跌，風頭遭特斯拉ModelY、理想i6重新蓋過。為此，小米上周四（21日）推出售價低至23.35萬元的YU7標準版，誓要爭奪價格敏感型客戶。小米總裁盧偉冰於業績後財報會透露，下半年將推出一款全新中大型車型，坊間預計，或是其子品牌「尋天」針對家用市場的「昆侖」增程系列。

AIoT連接設備數突破11億台

倘若小米未來真的開啟「純電+增程」雙賽道，將意味現時由問界、理想、方程豹把持的「家庭+戶外」市場競爭將更趨白熱化。鑒於內地新能源車早已進入存量之爭，小米欲借新車型再次出圈，難度無疑遠超過往。

面對手機、汽車業務雙雙面臨成本上漲壓力以及激烈競爭，小米股價翻身的希望，或係於被管理層稱為「對沖手機儲存成本上漲風險核心平衡業務」的IoT，截至3月底，小米AIoT平台已連接IoT設備數突破11億台，按年增18.5%。

截至3月底，小米AIoT平台已連接IoT設備數突破11億台，按年增18.5%。

隨著小米加碼研發（一季度按年增33%至90億元），發力AI大模型、晶片等底層技術，以賦能「人車家全生態」，營收創新高的海外IoT市場勢成強勁現金牛，管理層就預計，其市場潛力理論上至少有四倍的成長空間。

新OS或嵌入自研AI大模型

繼3月在西班牙巴塞隆納舉辦全球發布會，推出小米17、小米17 Ultra、Leitzphone三款高階旗艦手機後，小米周四（28日）將舉行小米17T全球發布會，時機較去年9月15T大幅提早。何解？玄機或就在借此具競爭力價格、以及5倍徠卡長焦鏡頭的次旗艦新品，回應消費者預算收緊下的高端影像體驗需求，並為今年夏天即將發布的澎湃OS 4.0預熱。

小米周四（28日）將舉行小米17T全球發布會。

倘若最新OS如期嵌入小米自研的AI大模型Xiaomi MiMo-V2-Omni，將補齊「人車家全生態」最關鍵的一塊拼圖。此「AI生態」能否成為「減速」後新的業績加速器？拭目以待。

撰文:金子安

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