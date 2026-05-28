金融監管 | FOCUS | 萬億美元資本外流？跨境理財「精準築壩」

繼中證監領銜整治非法跨境證券活動後，金管局亦祭出內地客投資帳戶「倒查三年」。疊加外電關於內地去年錄「1.04萬億美元」資本外流的圖表推波助瀾，一時間，「下一個到誰」的小作文瘋傳。不過，與其將近日的系列監管鐵拳視作「全面落閘」，不如說是「精準築壩」。

港銀加強對內地客戶審查

近日，社交媒體小紅書上最熱門的話題之一，當屬香港銀行開戶，有「10分鐘當場拿卡」的技術帖，也有「暴走5家分行被拒」的血淚帖。儘管本輪減息周期前，因一張港卡而坐享4厘定存收益的「紅利」早已不再，但在理財顧問「全球資產配置」的諄諄教誨下，嚮往財富自由的內地中產，仍前仆後繼地以香港銀行帳戶，敲開港險、美股乃至港樓收租的大門。

社交媒體小紅書上近日最熱門的話題之一，當屬香港銀行開戶。（小紅書圖片）

就在上周五（22日），內地八大部門聯手整治非法跨境證券期貨基金經營活動，並對富途、老虎、長橋三家券商施以重罰。香港金管局緊隨其後就內地投資者投資帳戶新增三項監管措施，包括開戶核查倒查至2023年1月。因應此，多間港銀加強對內地客戶的審查，例如要求簽署「所有資金均來自中國內地以外的合法來源」聲明，部分中資銀行甚至暫停為內地居民開設投資及理財帳戶。

「1.04萬億」論不符邏輯

為甚麼是現在？最熱門的彈簧式解讀直指資本外流，彭博行業研究更不失時機估算，去年繞過資本管制外流的內地資金達1.04萬億美元，創自2006年有數據記錄以來最高水平。然而，若對比中國去年貿易順差1.19萬億美元，以及2015/2016人幣急速貶值期，「1.04萬億美元」的規模顯然不符邏輯，更何況內銀自去年5月起一直錄結售匯順差，且去年12月銀行代客結匯創2009年有數據以來最高（意味大量海外美元兌換為人幣）。

彭博行業研究估算，去年繞過資本管制外流的內地資金達1.04萬億美元。

從此角度看，儘管微觀層面的內地客買港險、投美股、掃港樓的現象屢見不鮮，但無論是結售匯數據，還是人幣匯率走勢，都難以得出資本外逃「失血」的結論，反倒是官方好整以暇，為香港打造跨境財富管理中心構築合規、有序、精準的防禦性堤壩。

為真高淨值資本提供便利

據波士頓諮詢公司(BCG)最新公布的《2026年全球財富報告》，香港以微弱優勢超越瑞士，史上首次問鼎全球最大跨境財富管理中心。報告預計，到2030年，香港作為跨境財富管理中心的財富管理規模將達4.6萬億美元，較現時的2.95萬億美元膨脹56%。

暫且不論此數據能否實現，但報告估算來自中國內地的資產佔比達68%（現為59%），足見今次跨境監管風暴的深意——通過對游走於灰色地帶的螞蟻搬家式資金加強合規清理，為真正尋求全球配置的高淨值資本提供便利（例如保監局擬重新定義「內地訪客」以免流失高端客戶），最終鞏固香港作為跨境財富管理中心的生命力。

跨境監管鐵拳最終旨在鞏固香港作為跨境財富管理中心的生命力

至於市場惶恐的「下一個到誰」，首當其衝或並非小作文瘋傳的投連壽險、海外信託，而是長期充當資金暗渠的跨境匯款/違規借貸（例如經營貸）等業務。畢竟，築壩歸築壩，水流源頭才是重點所在。

撰文：金子安

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