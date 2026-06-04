全民股瘋 | FOCUS | 韓股「魷魚遊戲」，散戶All or Nothing

匯率、外儲、資本流向，多個指標紅燈閃爍，但信奉「All or Nothing」，擔心「벼락거지（晴天霹靂，一夜赤貧）」的韓國散戶，仍全情投入這場由三星電子攜SK海力士聯袂主演、韓國政府親自下場助威的「股瘋」，可謂應了經典韓劇《魷魚遊戲》裏那句，「我寧可留在這裏死掉，也不要回去當一條狗」。

外資大舉撤退，散戶前仆後繼

以奧運競技「賽風彪悍」著稱的民族性，加上「漢江奇跡」造就階級固化的社會性，眼見三星電子、SK海力士股價狂飆，韓國平民怎能錯過此一生一次的暴富機會？儘管韓國央行數據顯示，外國投資者今年首4月分別淨賣出5億、135億、297.8億及26.8億美元的韓國本土股票，但韓國散戶仍前仆後繼湧入迭創新高的韓股。

外國投資者大舉賣出韓國本土股票，但俗稱「螞蟻」的韓國散戶仍前仆後繼湧入迭創新高的韓股。

以3月3日、4日韓股兩日暴跌18%為例，外國投資者3月5日續淨賣出約1.6萬億韓元股票，惟散戶以1.8萬億韓元淨買入，推升韓股大幅反彈近10%。就在周四（4日），在高盛最新唱好韓股未來12個月上看12000點（潛在升幅38%）後，散戶當天（截至中午2點）錄淨買入4.5萬億韓元，與之相比，外國投資者淨賣出逾6.2萬億韓元。

融資餘額新高，長者追捧槓桿

散戶入市熱情令人嘆為觀止，「借錢炒股」、「槓桿炒股」的瘋狂更是令人觸目驚心。就在5月29日單日，股民向券商借入的貸款餘額（融資）激增9539億韓元（近49億港元），總餘額刷新38萬億韓元新高。而為了吸引大舉進軍美股的「西學螞蟻(Seohak Ants)」回國豪賭，政府於4月28日修訂《資本市場法》——簡而言之，為三星電子、SK海力士ETF量身定製特殊條款——並於5月27日批准16隻槓桿ETF（14隻做多，2隻反向）上市。

三星槓桿ETF上市，隨即引發投資者熱捧。

僅頭4個交易日，就有逾7萬名投資者買入上述槓桿ETF，平均投資額4620萬韓元（約23.6萬港幣），其中70歲及以上長者的人均投資額高達6400萬韓元（約32.8萬港元）。此意味著，一旦市況逆轉，追加保證金恐觸發劇烈踩踏效應。

韓元節節敗退，通脹步步進逼

散戶「接最後一根火棒」疑雲重重，最強有力佐證之一是韓元匯率，儘管韓股迭創新高，且5月出口錄42年來最快增速(53%)，貿易順差刷新單月新高（269.5億美元），但韓元兌美元匯率過去短短一個月暴貶4%，失守1500大關，錄1997年亞洲金融危機以來最低。韓國5月底外匯儲備，亦未受惠首5月創紀錄的貿易順差（1010億美元），按月倒跌18億美元至4269.9億美元。

韓元兌美元匯率過去短短一個月暴貶4%，失守1500大關。

另兩大逆風則是，韓國5月CPI加速至3.1%的26個月最高水平，韓國央行警告，未來「在適當的時候」可能需要加息。此外，摩通最新研究顯示，美國數據中心建設進度嚴重落後，原本計劃明年完工的數據中心容量中，有逾六成尚未開工，恐意味晶片、高帶寬存儲訂單隨時淪為庫存積壓，乃至AI變現延遲。

作為2026年至今全球表現最標青的市場（KOSPI指數升逾倍），韓國散戶因恐懼「一夜赤貧」而孤注一擲的集體狂熱，一如《魷魚遊戲》「外面更像地獄，留在這裏，至少還有希望」的決絕，游走在「All or Nothing」懸崖之邊的韓股，「煤礦裏的金絲雀」會否再次應驗？小心倒計時隨時清零。

撰文：金子安

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