比特幣 | FOCUS | 幣圈「魔術師」VS 礦池「賣水人」

愈跌愈有，愈跌愈溝－－比特幣教主、Strategy創始人塞勒（Micheal Saylor），不惜賬面失血實踐「波動創造機會」的豪言，惟隨著其周一（1日）錄2022年底以來首次賣出，打破「HODL（緊握不放）」金身，相當於宣告多年來無往不利的「永動機」策略齒輪驟然卡頓，但更糟的情形恐還在路上。

逾三年半來首次賣幣「泵水」

自去年10月創下12.6萬美元的歷史紀錄，有「數碼黃金」美譽的比特幣，最新價格已腰斬逾半，1月、2月、3月、4月、5月分別買入逾4萬枚、逾5千枚、逾4.4萬枚、逾5.6萬枚、逾2.5萬枚的比特幣「巨鯨」Strategy，終在進入6月的第一天，逾三年半來首次賣出，為優先股股息「泵水」，可謂一葉而知秋。

Strategy首5月大幅增持比特幣，惟6月1日賣出32枚，為三年半首次。

作為全球最大的比特幣持有者，Strategy最新持有逾84.3萬枚比特幣，平均成本75699美元，相對比特幣最新跌穿63000美元，理論上賬面浮虧約107億美元。但最蹊蹺之處在於，公司首季豪擲73億美元增持接近9萬枚比特幣，周一卻不惜自毀金身，擠牙縫式地賣出32枚，套現區區250萬美元，引發「塞勒策略」失靈的擔憂。

「永動機」策略齒輪驟然卡頓

簡而言之，自比特幣2020年下半年開啟上一輪牛市，塞勒一邊動用公司（前身為MicroStrategy）自有資金，大買比特幣作為儲備資產；另一邊以超低利率甚至零息發行可轉換債券籌資，進而購買更多比特幣，創造需求續推高幣價－－形成自我強化的飛輪效應。

比特幣價格過去一個月急轉直下。

去年11月，Strategy發行永續優先股STRC，標榜每月派息，並確保股息錨定100美元面值。據公司一季度電話會議披露，STRC的流通市值高達85億美元，相當於為公司持續買入比特幣提供資金。不過，隨著比特幣自5月起跌勢加劇，STRC股價亦從100美元面值破發至95美元附近，Stratege或被迫提高當前11.5%的股息率（公司已提議將派息頻率從每月一次改為每月兩次），以吸引潛在投資者。

不過，Strategy設想的發行STRC（例如每年15億美元）、賣出比特幣支付股息、買入更多比特幣的「永動機」模式，面對比特幣價格愈跌愈有，恐愈買愈虧（公司首季錄145億美元未實現公允價值損失），最壞結果即是更多割肉式賣幣陸續有來。

衝上月球未見，飛往火星待啟

相比塞勒陷入「穩定比特幣價格」、「支撐Strategy股價」、「安撫STRC投資者」的不可能三角，另一比特幣億萬富翁王純，正雲淡風輕地準備SpaceX的首次載人火星飛掠探測任務。

如果說前者是借高杠桿走上挑戰法幣的冒險之旅，那麼後者即是旅途中的「賣水人」。王純2013年與搭檔聯合創建F2Pool礦池，集合全球礦工的網絡算力（份額佔比約11%）以競爭區塊獎勵（例如2020年挖出比特幣第三次減半前的最後一個區塊629999），並從分發的加密貨幣獎勵中抽取手續費。

塞勒尚未「to the moon」，王純卻已穩握飛往火星的船票。

換言之，這種提供挖礦管理服務，卻不承擔實體礦工的電力消耗、設備折舊等成本，可謂典型的「賣水者」模式。面對比特幣寒冬，塞勒尚未「to the moon（衝上月球，指比特幣價格飛升）」，王純卻已穩握飛往火星的船票，孰高孰低，至少這一局，「賣水人」完勝「魔術師」。

撰文：金子安

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