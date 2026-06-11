加息 | FOCUS | CPI見頂還看油價，沃什首秀最怕鷹派狙擊？

是山雨欲來，還是靴子落地？面對創下逾三年來最快增速的美國CPI，一切視乎角度。看看新近回落的全美汽油均價，以及創紀錄的美國石油出口，再加上特朗普出口術震懾空頭，4.2%或已意味通脹階段性見頂。然而，預測市場及債市交易員仍押注今年稍後加息，何解？

兩大推力：能源商品及航空服務

萬眾矚目的5月通脹數據，重見4字頭，錄2023年4月以來最高的4.2%，但因符合市場預期，以及剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI按月僅上漲0.2%，無疑令下周四（18日）即將首秀的聯儲新主席沃什鷹鴿難料。

能源商品價格按年飆升40.6%，推升美國5月CPI重上4字頭。(AP)

數據顯示，推升CPI按年急升的罪魁禍首，當屬能源商品（+40.6%）和航空服務（+26.7%），此亦拖累平均時薪連續第二個月跑輸通脹，經通脹調整後的按年跌幅達0.7%，錄2023年2月以來最大。但樂觀而言，核心商品按年僅漲1.1%，且新車、二手車、家具、藥品、牛排、娛樂商品價格全數按月下跌，顯示油價對整體物價衝擊仍可控。

美油產能全開，侵侵話術震空頭

更顯著的證據來自油價，美國汽車協會（AAA）數據顯示全美均價，已由每加侖4.56美元的四年高點最新回落至4.15美元左右，而布蘭特期油亦遠低於5月中時水平。背後固然有戰略石油儲備持續釋放發功（美國能源部3月至今已累計釋放1.33億桶），但石油生產巨頭產能全開，令美國4月原油、精煉油出口順差飆升至1.31億桶，亦令油市韌性大增。

石油生產巨頭產能全開，令美國4月原油、精煉油出口順差飆升至1.31億桶。

另兩大不可忽視的因素是，特朗普頻頻以「秘密軍事行動運送一億桶石油」、「美伊將很快達成協議」之類的出口術，來震懾石油空頭，令其不敢輕易押注期貨價格飛升。此外，據報已開始動用商業原油庫存的中國，5月大削原油進口量29%，錄2001年12月以來最大跌幅，相當於為油價續衝高設定緩衝。

倡剔除極端波動，鷹派或拒買賬

鑒於油價這一通脹核心變量暫顯可控，再參考沃什4月出席聽證會時稱，自己最感興趣的是「潛在通脹率」，而非因地緣政治或牛肉價格變化而導致的「一次性價格變動」，暗示應更關注剔除極端波動價格後的修剪平均值通脹（Trimmed mean inflation）。

沃什時稱，自己最感興趣的是「潛在通脹率」，而非「一次性價格變動」。

克利夫蘭聯儲數據就顯示，將5月CPI各分項中價格變動最高和最低部分各剔除8%，「修剪」後得到的CPI折合年率為3.18%，顯著低於4月的5.22%。

不過，預測市場（Polymarket押注今年加息的概率為52%），以及債市交易員（押注12月前加息25點子）仍反其道而行，除了CPI已連續63個月高於2%通脹目標攸關貨幣政策可信度，還係於聯儲內部的鷹派陣營。12位有投票權的聯邦公開市場委員會委員中，明確反對寬鬆傾向的至少有4位（哈馬克、卡什卡里、洛根、沃勒），即使是特朗普欽點的鮑曼，上月亦警告中東戰爭若長期持續，可能會改變貨幣政策前景。

撰文:金子安

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