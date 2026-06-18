  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

沃什 | FOCUS | 沃什首秀「心氣」高，市場迎「無導航」時代

18/06/2026

　　一個八年如一日繫紫色領帶，一個首秀登場即標新立異——美國聯儲局由「鮑威爾時代」進入「沃什時代」，不單減息押注急轉加息預期，標普500周三（17日）錄1994年以來「決策日」最差表現，更預示面對這位以「行家」姿態強勢登場的新掌門，全球市場將迎來前所未有的高波動。

 

不留情面，誓言實現價格穩定

 

　　議息聲明放棄前瞻指引、本人未參與點陣圖（利率預測）、新設五個工作組審視政策框架⋯⋯如同「新官上任三把火」。首次以聯儲局主席身份出席議息後記者會的沃什，一邊大吹變革新風，一邊不留情面直指通脹遠高於聯儲局2%目標「已持續5年」，誓言實現價格穩定，「彌補此過去5年一直忽略的重要信息」。

 

沃什 | FOCUS | 沃什首秀「心氣」高，市場迎「無導航」時代

 

　　如本欄上周所指，「沃什首秀最怕鷹派狙擊？」，最新點陣圖顯示，九名（佔比一半）委員預計今年加息，其中六人預計至少加兩次。2年期美國國債殖利率聞聲跳漲18個基點，債市交易員對10月加息25基點的概率一度飆至100%（最新回落至約73%），非美貨幣、黃金、比特幣齊挫。

 

設五工作組「取經」全面改革

 

　　基於聯儲局過往的一系列長期政策錯誤，沃什成功說服公開市場委員會放棄議息聲明的前瞻指引，並標新立異未提交經濟預測摘要(SEP)，顯然只是小試牛刀，下一步將是自上而下的全面改革。重頭戲是成立五個工作組，就溝通方式、資產負債表、數據使用和依賴、生產力和就業、通脹框架，向內部以及商界、經濟界、學術界、科技界等精英「取經」。

 

沃什 | FOCUS | 沃什首秀「心氣」高，市場迎「無導航」時代

點陣圖顯示，19名與會官員中，有18人提交了利率與經濟預測。

 

　　值得留意的是，沃什強調，金融市場能更有效率地對實體經濟數據作出最佳反應，並準確對最有可能發生的事情及尾部風險進行定價，從而為聯儲局提供更優質的資訊，而絕非「反映聯儲局發布的指令」。這或意味著，市場過往緊盯通脹、就業兩大數據及隨聯儲局口風而起舞，未來將進入無導航狀態，更隨機、更波動、更難預測。

 

看好AI，有信心實現三大平衡

 

　　當年35歲就成為聯儲局最年輕理事的沃什，除了心氣甚高地暗示鮑威爾領導的聯儲局對抗通脹5年無所作為，還稱不認同過往聯儲局主席所謂「必須在容忍更高的通脹和創造更多的就業之間作出選擇」的說法，強調如果盡職盡責，就能實現強勁增長、低廉物價、充足就業三者之間的平衡。

 

沃什 | FOCUS | 沃什首秀「心氣」高，市場迎「無導航」時代

　　

　　此自信或來自他信奉「AI將成為一股顯著的通縮力量⋯⋯令幾乎所有東西成本降低」。這幾乎和格林斯潘在科網泡沫爆破前夕標榜的「新經濟(New Economy)」理論如出一轍，即當時的資訊科技提高了整體經濟的每小時產出。

 

　　而儘管和伯南克(Ben Bernanke)的量化寬鬆公開決裂，但沃什就汲取這位前老闆2013年預告「可能（在未來幾次議息）縮減資產購買步伐」，隨即引發「縮減恐慌(Taper Tantrum)」的教訓，於記者會上明言，要在銀行體系內保留充沛的流動性。由此看，沃什首秀可謂百分百實踐當年沃爾克(Paul Volcker)對他的建議——「確保你看起來像個行家(Make sure you look like you know what you are doing)」。

 

撰文：金子安

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09903

天數智芯

630.000

異動股

01596

翼辰實業

0.410

異動股

01850

鴻盛昌資源

0.600

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09903 天數智芯
  • 630.000
  • 01596 翼辰實業
  • 0.410
  • 01850 鴻盛昌資源
  • 0.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
  • 00301 三和精化
  • 2.950
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 708.500
  • 目標︰$794.50以上
  • 02318 中國平安
  • 53.850
  • 目標︰--
  • 00991 大唐發電
  • 2.730
  • 目標︰$3.50
  • 01686 新意網集團
  • 5.210
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 13.510
  • 目標︰$16.20
人氣股
  • 00100 MINIMAX-W
  • 497.600
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.240
  • 01888 建滔積層板
  • 91.850
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 29.960
  • 目標︰$32.00
  • 00728 中國電信
  • 4.560
  • 目標︰--
  • 00553 南京熊貓電子股份
  • 3.730
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/06/2026 17:07  《盤後部署》港股墊底亞股惟成交急增望有反彈，鴻騰正築雙底望借蘋概炒起

18/06/2026 17:30  【中東戰火】伊朗外交部：不出席原定周五在瑞士舉行的簽字儀式

18/06/2026 18:55  中華煤氣(00003)：8月1日起加價4.4%，定額保養月費加至11元，承諾兩年內凍結收費

18/06/2026 16:34  【國債期貨】證監會：香港計劃於今年8月3日推出五年期國債期貨

18/06/2026 16:52  港交所(00388)與金管局推出試點項目，為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案

18/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出67.92億元，買中芯沽阿里

18/06/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升舜宇目標逾兩成，瑞銀升比亞迪目標至135元

18/06/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8370，一周拆息較上日微軟至2.79%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所與金管局推出試點項目，為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

香港擬8月3日推5年期國債期貨，李家超：為重要發展里程碑，助鞏固債券中心地位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

曹操出行與八達通簽訂戰略合作協議，探索其robotaxi在港落地新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

白宮內的八角籠與青年人的選票 1
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

房屋概念應有完整結構新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

沃什新官上任六把火新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

勞力士上海巡展「蠔式傳奇」：展出多款珍稀腕錶、機芯，回顧百年劃時代之作
人氣文章

Fashion Feature

2026父親節禮物：精選LV、Dior、BV等5大品牌15款低調時尚皮帶推介
人氣文章

Travel & Dining Feature

與父親細味精緻美饌：煙三文魚迷你脆筒、烤美國牛柳、軟殼蟹香蒜辣椒扁意粉，石屎森林下靜享植物美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
成人尿片下架疑雲：掌握網購防伏+挑選成人尿片尿褲五大貼士
人氣文章
名人健康｜88歲余慕蓮入住老人院，患肺纖維化多次入院，看淡生死：排緊隊上天堂
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2026 01:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/06/2026
港交所與金管局推出試點項目，為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黎巴嫩之戰停不了，美伊和約成海市蜃樓？

18/06/2026 17:24

中東戰火

美國議息 | 溫灼培：市場提升聯儲局9月加息預期

18/06/2026 12:02

貨幣攻略

一紙諒解當和議，引君入甕炒美股

17/06/2026 16:57

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區