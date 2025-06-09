  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

今日焦點股 | 領展澄清定期研究交易可行性，包括潛在分拆上市

09/06/2025

 

今日焦點股 | 領展澄清定期研究交易可行性，包括潛在分拆上市

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=1WsEfNaTVhI

【你點睇？】【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00411

南順（香港）

12.980

異動股

00602

佳華百貨控股

0.044

異動股

08153

嘉鼎國際集團

0.202

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,741.33
    -20.43 (-0.048%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,013.92
    +8.04 (+0.134%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,625.13
    +33.89 (+0.173%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.295
變動率︰+1.681%
較港股︰-1.81%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升69.938
變動率︰+1.178%
較港股︰+0.34%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.000
變動率︰+1.124%
較港股︰-0.33%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌513.593
變動率︰-1.043%
較港股︰+0.02%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升45.225
變動率︰+2.226%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.795
變動率︰+1.412%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.590
變動率︰-1.180%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌87.540
變動率︰-1.263%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升211.360
變動率︰+2.106%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰升30.015
變動率︰+1.884%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰升89.595
變動率︰+1.766%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌27.591
變動率︰-1.951%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/06/2025 10:02 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/06/2025 10:02 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00411 南順（香港）
  • 12.980
  • 00602 佳華百貨控股
  • 0.044
  • 08153 嘉鼎國際集團
  • 0.202
  • 01723 港亞控股
  • 4.300
  • 01378 中國宏橋
  • 15.200
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.300
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.180
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.400
  • 目標︰$165.50
  • 00371 北控水務集團
  • 2.500
  • 目標︰$3.15
  • 09999 網易－Ｓ
  • 204.600
  • 目標︰$207.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 135.600
  • 00001 長和
  • 46.050
  • 00700 騰訊控股
  • 513.500
  • 00388 香港交易所
  • 414.800
報章貼士
  • 03888 金山軟件
  • 34.300
  • 目標︰$41.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.730
  • 目標︰$3.85
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.780
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

10/06/2025 17:10  《盤後部署》中美續談恒指二萬四整固，光伏積弱福萊特價殘博反彈

10/06/2025 16:15  法巴：下半年恒指或上望25000點，料美國年內減息兩次

10/06/2025 14:52  《神州金融》監管叫停銀行贈Labubu吸儲戶的做法

10/06/2025 18:57  金發局報告：建議設立私募股權、創業投資及私募信貸專屬發牌制度

10/06/2025 17:00  【新股上市】5企業通過港交所上市聆訊，包括曹操出行、聖貝拉

10/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒９億元，買美團沽騰訊

10/06/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】滙證上調藥股目標價，花旗升國航東航惟降南航目標

10/06/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８４８７，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 5企業通過港交所上市聆訊，包括吉利旗下曹操出行、聖貝拉新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美會談擬放鬆科技出口換稀土，滬指終止五連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團陳少暉視回購為股東回報重要方式，閃購與傳統電商非零和關係新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

優惠美食推介｜美心$28脆皮燒乳鴿＋yuu晚市優惠$1加餸＋稻香清蒸龍躉斑 $29.9＋樂天經典$1海南雞
人氣文章

玩樂 What’s On

《頭文字D》30周年紀念22米長廣告現身涉谷駅地下通道！日本7大汽車公司聯合應援！車迷打卡必到！
人氣文章

財識兼收．止凡

財經名人都沽貨，好大鑊？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

富國島五星酒店法式地中海料理：27顆米芝蓮星級主廚主理！香烤牛里脊、普羅旺斯地道燉菜，踏上異國尋味之旅
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

結婚對象不是最愛？我們永遠有種錯覺，總認為得不到的才是最愛
人氣文章

Watch & Jewelry

海外首站！勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」展覽：帶來珍藏古董展品，回顧傳奇腕錶70年歷史
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
養生食療 │ 夜睡、冷飲、精製食物傷脾胃，推介健脾袪濕紅棗茯苓飲
人氣文章
肝癌 │ 男子肚脹胃口差求醫，揭肝癌末期錯過手術，醫生警示：九成患者皆犯同一錯誤
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 22:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/06/2025
新股上市 | 5企業通過港交所上市聆訊，包括吉利旗下曹操出行、聖貝拉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

盤前攻略 | 談判待續美股觀望 消息面偏好有利好友短線主導...

10/06/2025 09:13

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處