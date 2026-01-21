  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

今日焦點股 | 中國將執行統一補貼標準以整治汽車領域價格戰

21/01/2026

 

今日焦點股 | 中國將執行統一補貼標準以整治汽車領域價格戰

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=BIPAmxBK7YA

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

78.600

異動股

03986

兆易創新

342.000

異動股

06690

海爾智家

26.640

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.000
  • 03986 兆易創新
  • 345.000
  • 06690 海爾智家
  • 26.660
  • 01473 環聯連訊
  • 0.530
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.180
股份推介
  • 00728 中國電信
  • 5.080
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 14.740
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 61.650
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.080
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.360
  • 目標︰$43.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.100
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.200
  • 02318 中國平安
  • 68.150
  • 02628 中國人壽
  • 32.920
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 479.000
報章貼士
  • 00753 中國國航
  • 7.530
  • 目標︰$8.30
  • 00837 譚木匠
  • 7.730
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.220
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 48.180
即時重點新聞

21/01/2026 12:52  《午市前瞻》股債雙殺危機重演或逼特朗普服軟，港股韜光養晦風險未算高

21/01/2026 12:09  恒指半日跌39點報26447近觸廿天線，三體品股佔據藍籌跌幅榜

21/01/2026 13:26  【侵吞格陵蘭】特朗普專機故障折返，改乘其他飛機赴瑞士達沃斯

21/01/2026 08:05  【侵吞格陵蘭】特朗普重申：奪取格陵蘭「絕無回頭路」，不排除動武

21/01/2026 11:50  【侵吞格陵蘭】達利歐：特朗普激進政策可能引發全球資本戰爭，削弱美債吸引力

21/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買騰訊沽中芯

21/01/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成

21/01/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６９，隔夜拆息較上日軟３５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 股債雙殺危機重演或逼特朗普服軟 港股韜光養晦風險未算高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

長和考慮將其全球電訊業務於倫敦及香港上市新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 李偉傑：港股要突破27000水平 需要更多利好催化劑 | 可留意板塊輪動 機械人股睇高一線 ！
人氣文章

娛樂

馬拉松2026｜74鄭則士獲周潤發特訓挑戰10K，病魔纏身積極減肥，76歲鮑起靜曾日本挑戰17K賽事新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

何時減息？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

「面部撥筋」美容法：疏通經絡，由內至外養出緊緻紅潤膚色！新文章
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金球獎2026紅地毯手錶亮點：Jennifer Lawrence、Michael B. Jordan同戴古董錶！Vintage手錶將會是下一個潮流？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全｜亂食止痛藥恐胃出血，藥劑師揭3大警號、4招食藥不傷胃
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
飛蚊症｜長期睇Mon現黑點？及早處理減低視網膜脫落風險！6大中醫藥材專治飛蚊、眼乾、散光及老花新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 14:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 14:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 14:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/01/2026
體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區