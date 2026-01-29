今日焦點股 | 中央電視台報導，中國擬自2028年起要求新車配備自動緊急煞車系統
29/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=6ayAYuNYCZ4
29/01/2026
29/01/2026 09:26 《異動股》金價一夜暴升紐金曾破5600美元，黃金ETF開升逾3%
29/01/2026 09:23 美元回漲恒指低開199點報27627，金沙季收急跌低開半成
29/01/2026 10:31 【美國議息】金管局:香港貨幣及金融市場保持有序運作，美國未來息率走向仍存不確定性
29/01/2026 08:50 【外圍經濟】貝森特否認美方入市撐日圓，重申強美元取向
29/01/2026 08:03 【美國議息】聯儲局維持利率不變，兩理事投反對票促減息
29/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒２７億元，買騰訊沽盈富基金
29/01/2026 08:54 【大行炒Ｄ乜】瑞銀大升滙控目標三成，大行集體上調紫金系目標
29/01/2026 09:47 《財資快訊》美電升報７﹒８０１１，一個月拆息上日報２﹒６６％
