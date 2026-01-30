  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 阿里巴巴發布自研AI芯片「真武810E」

30/01/2026

 

今日焦點股 | 阿里巴巴發布自研AI芯片「真武810E」

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=4_vHRAW4frI

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00939

建設銀行

7.910

異動股

08026

朗華國際集團

0.500

異動股

81810

小米集團－ＷＲ

31.620

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,892.47
    -179.09 (-0.365%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,939.03
    -29.98 (-0.430%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,461.82
    -223.30 (-0.943%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌429.076
變動率︰-2.744%
較港股︰-0.72%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌596.598
變動率︰-3.718%
較港股︰-1.55%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌62.713
變動率︰-4.405%
較港股︰-0.85%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.511
變動率︰-7.388%
較港股︰-3.77%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌153.180
變動率︰-2.749%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌44.690
變動率︰-3.748%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌34.040
變動率︰-3.950%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.040
變動率︰-4.049%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌236.730
變動率︰-6.127%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.845
變動率︰-6.303%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌131.230
變動率︰-8.640%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌65.760
變動率︰-13.165%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/02/2026 05:38 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/02/2026 05:38 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00939 建設銀行
  • 7.910
  • 08026 朗華國際集團
  • 0.500
  • 81810 小米集團－ＷＲ
  • 31.620
  • 00017 新世界發展
  • 11.380
  • 01851 銀杏教育
  • 3.610
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 20.440
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 41.900
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.780
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 79.800
  • 00700 騰訊控股
  • 606.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.200
  • 00005 滙豐控股
  • 136.600
  • 02318 中國平安
  • 72.700
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$89.80
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.580
  • 目標︰$52.00
  • 03339 中國龍工
  • 3.200
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2026 17:26  《盤後部署》恒指大回調後短期仍存壓，恒隆地產純利略升高股息添吸引

30/01/2026 17:07  特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視在當地投資

30/01/2026 18:02  證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失

30/01/2026 16:35  《本港經濟》本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%

30/01/2026 16:29  陳美寶：盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出

30/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２２億元，買石藥集團沽紫金

30/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性

30/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８０７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港股調整合理，大漲小回格局不變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美元強弱論添市場煩亂，AI概念續成港IPO常客新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存高達5厘，數字銀行匯立達20厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券新文章
人氣文章

搵食地圖

DALLOYAU情人節限定4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕 新文章
人氣文章

娛樂

Netflix 2月片單｜鄭伊健《百萬人推理》、《柏捷頓家族》二公子遇真愛、申善惠《莎拉的真偽人生》假冒名牌人生新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

曼谷米芝蓮二星泰式印度菜！招牌凍雞肝配泰國龍眼、夏日藍蟹咖喱，冷熱甜辣的交融
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

被背叛的傷痛：原諒不是忘記，放下不是放棄，而是坦然接受事實
健康好人生 Health Channel
人氣文章
寒背自救五步曲｜矯正烏龜頸＋開胸伸展擊退圓肩＋調節與螢幕距離＋慎選枕頭
人氣文章
長壽秘訣｜澳洲研究揭3個微小改變，3種方案助延壽1到9年新文章
人氣文章
護膚貼士｜防曬搽幾多才有效？皮膚科醫生教正確使用量，避免油膩與爆痘
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/02/2026
港股 | 蕭猷華：港股調整合理，大漲小回格局不變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區