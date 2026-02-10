  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

今日焦點股 | 平台股：人社部等七部門對美團、淘寶閃購等頭部平台企業和快遞企業開展用工行政指導

10/02/2026

 

今日焦點股 | 平台股：人社部等七部門對美團、淘寶閃購等頭部平台企業和快遞企業開展用工行政指導

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/live/LroYBz3_hoE?si=BdZEO_llB25jIeGl

相關資料 - 

異動股

異動股

08448

環球印館

0.860

異動股

01797

東方甄選

29.200

異動股

02800

盈富基金

27.380

即時重點新聞

10/02/2026 17:30  《盤後部署》恒指續升本月首企十天線上方，憧憬藥企出海可博再鼎生性

10/02/2026 17:21  中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元

10/02/2026 17:55  《本港樓市》中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期

10/02/2026 17:39  上海小南國被傳上海分店集體結業辦公室斷聯，今日股價急插超28%

10/02/2026 16:16  恒指全日升155點收報27183，北水好淡爭持不下，醫藥、資源板塊造好

10/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊

10/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成

10/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１７６，一周拆息較上日微升１６基點

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

