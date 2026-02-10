今日焦點股 | 平台股：人社部等七部門對美團、淘寶閃購等頭部平台企業和快遞企業開展用工行政指導
10/02/2026
立即去片：https://www.youtube.com/live/LroYBz3_hoE?si=BdZEO_llB25jIeGl
10/02/2026
10/02/2026 17:30 《盤後部署》恒指續升本月首企十天線上方，憧憬藥企出海可博再鼎生性
10/02/2026 17:21 中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元
10/02/2026 17:55 《本港樓市》中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期
10/02/2026 17:39 上海小南國被傳上海分店集體結業辦公室斷聯，今日股價急插超28%
10/02/2026 16:16 恒指全日升155點收報27183，北水好淡爭持不下，醫藥、資源板塊造好
10/02/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊
10/02/2026 08:44 【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成
10/02/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒８１７６，一周拆息較上日微升１６基點
IPON