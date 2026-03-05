  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 中遠海運暫停部分中東相關航線新訂艙業務

05/03/2026

 

今日焦點股 | 中遠海運暫停部分中東相關航線新訂艙業務

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=nNjLHQLDRO0

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

08071

中彩網通控股

0.030

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

96.950

異動股

00295

江山控股

0.034

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08071 中彩網通控股
  • 0.030
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.950
  • 00325 布魯可
  • 53.400
  • 02925 萬嘉集團股權
  • 0.027
  • 02800 盈富基金
  • 25.500
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 121.500
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.590
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.440
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.810
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.200
  • 00700 騰訊控股
  • 502.000
  • 00005 滙豐控股
  • 133.900
  • 00388 香港交易所
  • 407.400
報章貼士
  • 00309 新華通訊頻媒
  • 0.034
  • 目標︰$5.00
  • 00981 中芯國際
  • 61.500
  • 目標︰$71.80
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 96.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2026 16:50  《盤後部署》兩會公布助力不大恒指午後曾倒跌，希慎績優股價挫現價吸引

05/03/2026 18:05  京東(09618)去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣

05/03/2026 18:11  嗶哩嗶哩(09626)去年第四季盈利升4.71倍至5.1億人幣，經調整盈利升94%

05/03/2026 17:12  京東物流(02618)去年純利升7.2%至66.5億人幣，經調整盈利跌2.6%

05/03/2026 16:48  澳博(00880)去年盈轉虧蝕4.3億元，博彩淨收益跌2.4%，不派息

05/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元，買騰訊沽盈富基金

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２０４，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 今年GDP目標下調為4.5%-5%，A股反彈，張一鳴登頂中國首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股通走資277億破紀錄，專家指北水消極恒指兩萬五難保新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱腦退化相學特徵︰眼神遲緩＋印堂落陷＋耳垂萎縮，百歲諾貝爾精英健腦秘訣新文章
人氣文章

搵食地圖

GODIVA禮券優惠︱46折勁抵！$390包8張雪糕飲品券＋$200禮盒券＋蛋糕7折＋VIP額外88折
人氣文章

政政經經．石鏡泉

落難英雄股新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
健康好人生 Health Channel
人氣文章
針灸美容｜黑眼圈眼袋反映腎精虧虛、脾氣不足，中醫教你從內而外改善新文章
人氣文章
中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌
人氣文章
脂肪迷思破解｜營養師揭3大健康脂肪有益心血管新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2026 19:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/03/2026
京東 | 去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴...

05/03/2026 14:18

聚焦兩會2026

中東戰火 | 據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消...

05/03/2026 13:44

中東戰火

說說心理話

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區