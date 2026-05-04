今日焦點股 | 比亞迪4月汽車銷量跌逾15%，出口量升71%
04/05/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/05/2026 16:40
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