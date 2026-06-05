今日焦點股 |據報東亞銀行上海分行暫停為內地客開戶
05/06/2026
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【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 13:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 13:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 13:06
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