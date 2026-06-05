  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

今日焦點股 |據報東亞銀行上海分行暫停為內地客開戶

05/06/2026

 

今日焦點股 |據報東亞銀行上海分行暫停為內地客開戶

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Br0Qo5FWyMo

【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02685

量化派

18.970

異動股

00622

威華達控股

1.860

異動股

02650

摯達科技

17.950

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02685 量化派
  • 19.820
  • 00622 威華達控股
  • 1.950
  • 02650 摯達科技
  • 17.870
  • 01933 元力控股
  • 0.380
  • 02258 華滋國際海洋
  • 0.560
股份推介
  • 03336 巨騰國際
  • 4.550
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 118.000
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.850
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.000
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 23.680
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 79.450
  • 00992 聯想集團
  • 23.680
  • 02318 中國平安
  • 57.250
  • 00006 電能實業
  • 55.750
  • 01347 華虹半導體
  • 149.100
報章貼士
  • 02155 森松國際
  • 10.410
  • 目標︰$11.80
  • 02727 上海電氣
  • 4.100
  • 目標︰$4.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2026 12:45  《午市前瞻》資金轉流憂再累恒指，友邦遭政策衝擊惟中長線持貨應睇定啲

05/06/2026 12:19  恒指半日再跌205點險守兩萬五關，本港金融股受壓，晶片股齊挫

05/06/2026 10:26  《異動股》長飛光纖光纜漲超7%，稱光纖光纜市場供需結構改善

05/06/2026 10:12  【ＡＩ】全球經濟「金絲雀」發出AI泡沫警示，外資在韓國股市與匯市大舉撤資

05/06/2026 10:08  《中朝關係》習近平應金正恩邀請，6月8-9日國事訪問北韓

05/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出3.15億元，買華虹沽中國宏橋

05/06/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】花旗唱好寧德時代見888，麥格理急降康師傅評級

05/06/2026 11:39  《財資快訊》美電穩報7.8331，一個月拆息較上日微升8基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超總結中亞行：96項協議總值16.5億美元，烏茲別克將在港設總領事館新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股掛牌 | 三新股首掛個別發展，天辰生物稱加快開發核心產品臨床工作，龍豐集團續提升業績新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 寧德時代最新目標價$888，中芯$70華虹$100新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

以活動遊戲｜促進孩子的執行功能發展 （三）新文章
人氣文章

購物兵團

世界盃優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折新文章
人氣文章

熱話 Feature

天氣預報︱周五極端酷熱高達37度！下周氣溫稍降＋多雲有雨及幾陣雷暴
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

LED面罩有用嗎？如何挑選、使用秘訣，在家躺著就能抗老！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

想像總是美好!打野戰的理想與現實：原來在自己家露台做愛也算犯法？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

全智賢，大概誰都喜歡你
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風危機｜亂按頸恐致中風，醫生警告5類人需特別小心，建議安全放鬆肌肉3招
人氣文章
預防子宮頸癌丨政府免費HPV疫苗補種計劃年底截止，符合1條件可免費接種
人氣文章
音樂治療｜透過音樂，幫助晚期病患減輕痛楚、表達感受、減少孤獨感，改善「身、心、社、靈」健康
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 13:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 13:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 13:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 13:06
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/06/2026
李家超總結中亞行：96項協議總值16.5億美元，烏茲別克將在港設總領事館
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區