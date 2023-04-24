半導體股容易受到政策拖累 短期內值博率低

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

恒指上周高見20864點後無以為繼，五個交易日之中，有四個交易日成交少於1100億，反映整體市況不算樂觀，如何判斷恒指本周走勢？據報美國總統拜登不但爭取未來數周簽署行政命令，限制美國企業投資中國高科技企業，更呼籲韓國一旦美國芯片商美光科技遭禁售，韓國芯片企業切勿填補內地芯片缺口，芯片股處於中美角力風眼位，短期不宜沾手？國際油價上星期累計回落逾5%，本周三（26日）桶油將會公布業績，有何部署策略？

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