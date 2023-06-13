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港股悶局待破，恒指企穩19500點成轉勢關鍵

13/06/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　市場觀望美國聯儲局(FED)本周議息結果，港股表現反覆，今早小幅高開後掉頭向下，最多跌逾130點，午後跌幅收窄並靠穩，收市仍可企穩廿天平均線（約19188點）水平，報19404點，但成交繼續不足900億。大市悶局亦無力上試19500點，反彈浪岌岌可危，唔排除再度向下？美國本周將會議息，根據Fed Watch最新利率期貨走勢顯示，市場預料六月暫停加息機會率已逾七成三，暫停加息已近乎塵埃落定？周二公布的5月消費者物價指數CPI，或左右息口走向？另外市場亦關注內地本周將公布的三頭馬車數據，憂慮經濟復蘇前景不似預期，中央對經濟「落重藥」的可能性有幾大？新能源車股方面，汽車新勢力中的小鵬(09868)全新中型轎跑SUV車型G6啟動預售3日，預訂量超過2.5萬，刺激小鵬股價一度抽升近13%，資金淨流入逾3.8億元，推出新車可否成為股價新催化劑？

 

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