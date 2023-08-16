  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：內地經濟短期內難見改善，首要恢復民眾消費及投資信心

16/08/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地國家統計局上日（15日）公布7月三頭馬車數據均遠遜預期，同時宣布暫停公布青年失業率數據；沒有實質數據在手，市場往後將更難掌握經濟現況？人行下調中期借貸便利MLF及公開市場逆回購利率，預料成效如何？兩者年內仍有下調空間嗎？內地及港股都傳出將調整股票印花稅以提振股市，哪個市場都可行性較高？若成事，料對整體市場氣氛有多大幫助？中華煤氣(00003)上日收市後公布中期業績，純利升9％36.1億元，中期息12仙，按年持平。然而，集團在疫後復常下，純利理應有更大增幅，現時僅錄單位數升幅，數據或令市場失望？短期內加價應對的機會有多大？公用股之中，煤氣的預期周息率又算吸引嗎？港交所(00388)今日（16日）收市後將派中期成績表，上半年新股市場反應淡靜下，中期表現業望樂觀？港股市場吸引力已盡失？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他內航股相關新聞：
客運數據亮麗卻遇上人仔弱勢，內地三大航空股點部署？
《午市前瞻》恒指測試５月低位後料弱勢反彈，中資航空股首選南航
《國企紅籌》中國國航（００７５３）７月載客量同比增９８％
《行業數據》民航局：７月旅客運輸量超疫前，創月度新高

 

其他滙控相關新聞：
傳持碧桂園美元債，惠譽或降美大行評級，滙控縱回購未屆吸納時？
滙豐大灣區可持續發展信貸基金規模增至９０億美元
【內房困局】據報貝萊德、安聯等多家機構對碧桂園美元債券有敞口
滙控（００００５）港英共再回購４６０萬股，涉資２﹒８億元

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.891
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.348
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.16%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.988
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
人氣文章

Fashion

從Chanel、Dior、Bottega Veneta新品，看2024春夏耳環3大潮流！珍珠元素可鹽可甜、閃亮水晶展現優雅氣息！特大耳環秒變時尚達人 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病症狀｜ 台灣女模與糖尿共存14年！經常口渴半夜喝水、體重驟降，求醫發現血糖嚴重超標！即睇糖尿病成因+病徵
人氣文章
季節性情緒失調 | 為何春天易心情低落？缺乏一種維他命易抑鬱、煩躁、記憶力衰退、瞓不好、提不起勁！早餐加這3款營養食物即醒神 新文章
人氣文章
十大傷腎食物常吃不自知！2款早餐人氣之選有份！日式拉麵、呢款燒味飯最邪惡！珍珠奶茶飲半杯已增慢性病風險成傷腎之最！發高血壓、糖尿、脂肪肝、痛風跟著來
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金